Getty Images Sport
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Sumber: Kapten Arsenal, Martin Odegaard, merasa senang tetap bersama The Gunners di tengah kabar transfer ke Galatasaray yang ‘sama sekali tidak benar’
- Getty
Apa yang terjadi?
Laporan dari Turki beredar pekan ini yang menyebutkan bahwa Galatasaray sedang memburu bintang Arsenal tersebut, dengan laporan-laporan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan pribadi telah tercapai antara pemain dan klub. Namun, sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa klaim tersebut tidak benar dan tidak ada kebenaran sama sekali mengenai kabar yang mengaitkan gelandang tersebut dengan klub Turki tersebut.
Odegaard sangat senang tetap berada di Arsenal, kata sumber-sumber tersebut, dan klub juga senang dapat mempertahankan kapten mereka yang membawa tim meraih gelar juara Liga Premier. Gelandang berusia 27 tahun itu, yang bergabung dengan The Gunners pada 2021, tetap menjadi sosok berpengaruh bagi tim baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan musim 2025-26 menjadi musim terbaiknya sejauh ini sejak bergabung dengan klub asal London tersebut.
- Getty
Karier Odegaard di Arsenal
Sejak pindah ke London pada 2021—awalnya sebagai pemain pinjaman sebelum statusnya diubah menjadi permanen pada musim panas tahun itu—Odegaard telah menjadi bagian penting dari proyek The Gunners. Ia ditunjuk sebagai kapten klub pada 2022 setelah kepergian kapten sebelumnya, Pierre-Emerick Aubameyang, dan kapten sementara Alexandre Lacazette, dan pada musim-musim berikutnya, ia membantu memimpin Arsenal dalam beberapa upaya merebut gelar Liga Premier.
Pada musim lalu, Odegaard mengangkat trofi Liga Premier setelah membantu The Gunners finis di puncak klasemen liga utama untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Selain itu, Odegaard dan Arsenal juga mencapai final Liga Champions, di mana mereka dikalahkan oleh Paris Saint-Germain.
Secara total, Odegaard telah tampil dalam 234 pertandingan untuk Arsenal dan mencetak 42 gol, sekaligus mengangkat trofi Liga Premier dan Community Shield. Selain itu, ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Arsenal pada musim 2022-23 dan 2023-24.
- Getty Images Sport
Tugas di Norwegia
Odegaard saat ini bergabung dengan tim nasional Norwegia yang tengah melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia. Gelandang tersebut telah menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan Piala Dunia negaranya, dan hanya absen pada laga terakhir babak penyisihan grup melawan Prancis. Norwegia berhasil memenangkan setiap pertandingan yang Odegaard mainkan sebagai starter, dengan sang gelandang memberikan assist untuk satu gol di masing-masing dari tiga pertandingan melawan Irak, Senegal, dan, yang terbaru, Pantai Gading di babak 32 besar.
Pemain berusia 27 tahun ini telah mencatatkan 71 penampilan untuk negaranya dan mencetak lima gol. Ia menjabat sebagai kapten Norwegia musim panas ini, setelah memegang ban kapten tersebut sejak diserahkan kepadanya pada tahun 2021. Piala Dunia musim panas ini merupakan yang pertama bagi Norwegia sejak tahun 1998.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Berkat kemenangan di babak 32 besar, Norwegia berhasil melaju ke fase kedua babak gugur. Selanjutnya, mereka akan menghadapi pertandingan besar melawan Brasil, yang akan digelar pada 5 Juli di New York New Jersey Stadium.
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