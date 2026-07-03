Sumber: Kapten Arsenal, Martin Odegaard, merasa senang tetap bersama The Gunners di tengah kabar transfer ke Galatasaray yang ‘sama sekali tidak benar’

Laporan dari Turki beredar pekan ini yang menyebutkan bahwa Galatasaray sedang memburu bintang Arsenal tersebut, dengan laporan-laporan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan pribadi telah tercapai antara pemain dan klub. Namun, sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa klaim tersebut tidak benar dan tidak ada kebenaran sama sekali mengenai kabar yang mengaitkan gelandang tersebut dengan klub Turki tersebut.

Odegaard sangat senang tetap berada di Arsenal, kata sumber-sumber tersebut, dan klub juga senang dapat mempertahankan kapten mereka yang membawa tim meraih gelar juara Liga Premier. Gelandang berusia 27 tahun itu, yang bergabung dengan The Gunners pada 2021, tetap menjadi sosok berpengaruh bagi tim baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan musim 2025-26 menjadi musim terbaiknya sejauh ini sejak bergabung dengan klub asal London tersebut.