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Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Sumber inspirasi bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Roger Milla, Rafa Márquez, dan Miroslav Klose termasuk di antara para bintang senior yang bersinar di Piala Dunia

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R. Milla
R. Marquez
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Dari Roger Milla hingga Peter Shilton, GOAL menyoroti beberapa penampilan legendaris para bintang yang sudah tidak muda lagi di ajang Piala Dunia

Ada garis tipis antara menjadi legenda Piala Dunia yang sudah menua dan sekadar tidak tahu kapan harus mundur. Banyak yang telah melewati batas itu selama bertahun-tahun. Hanya sedikit yang melakukannya dengan tepat. Memang, kebanyakan pemain hebat hanya tampil di tiga, mungkin empat Piala Dunia. Begitu kaki-kaki tua mulai terasa berat—atau bahkan mulai rapuh—maka mereka pun harus mundur.

Dan akhirnya kita sampai pada gagasan tentang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang bermain pada tahun 2026. Messi akan berusia 39 tahun selama turnamen berlangsung. Ronaldo bahkan lebih tua lagi, karena telah merayakan ulang tahunnya yang ke-41 pada bulan Februari.

Keduanya, tentu saja, adalah legenda yang, berdasarkan prestasi masa lalu dan kualitas saat ini saja, layak bermain untuk negara mereka di usia ini. Namun, mereka bukan satu-satunya yang melakukannya. Faktanya, ada banyak nama besar yang memiliki momen penting di masa-masa akhir karier mereka. Beberapa di antaranya berkesan karena prestasinya. Yang lain, tidak begitu.

GOAL menyoroti beberapa legenda yang sudah menua dan bagaimana penampilan mereka di tahun-tahun terakhir partisipasi mereka di Piala Dunia...

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    Roger Milla, Kamerun

    Milla telah bermain sepak bola profesional selama hampir 15 tahun sebelum dunia mengenal namanya. Sebagai penyerang cepat yang jeli dalam mencetak gol, Milla menorehkan karier gemilang di Prancis sebelum muncul ke panggung internasional bersama tim nasional Kamerun—dengan catatan bahwa ia melakukannya pada usia 38 tahun.

    Milla hampir pensiun saat itu. Faktanya, ia memang pensiun pada usia 36 tahun, sebelum panggilan mendadak dari Presiden Kamerun sendiri meyakinkannya untuk mengenakan sepatu bolanya kembali. Dan di Italia 90, ia menjadi kunci saat Kamerun mencatatkan penampilan terbaik di antara negara-negara Afrika di Piala Dunia. Ia mencetak empat gol dalam lima pertandingan dan menjadi pahlawan nasional setelah negaranya melaju ke perempat final dengan performa luar biasa.

    Ia kembali bermain sekali lagi pada tahun 1994 dan mencetak gol lagi, pada usia 42 tahun. Namun, kebanyakan orang mengingatnya karena Italia 90, tahun di mana seorang pria yang hampir tidak dikenal itu memukau Piala Dunia.

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  • Peter Shilton EnglandGetty

    Peter Shilton, Inggris

    Warisan Shilton bagi timnas Inggris memang rumit. Selama karier klubnya, ia tergolong pemain yang sering berpindah-pindah klub, dan harus mengambil alih posisi penjaga gawang setelah Gordon Banks pensiun akibat cedera pada tahun 1970.

    Namun, ia juga sangat efektif saat diturunkan ke lapangan. Memang, jika Inggris selalu gagal di Piala Dunia dan turnamen besar, maka Shilton tidak bisa disalahkan. Ia membuktikannya pada tahun 1990, saat ia turun ke lapangan pada usia 40 tahun. Piala Dunia tersebut dikenang karena alasan yang tidak menyenangkan bagi Inggris - yang mengalami tersingkirnya yang memilukan melalui adu penalti. Namun, Shilton sendiri tampil solid di turnamen tersebut, mencetak rekor Piala Dunia dengan mencatatkan clean sheet ke-10-nya di kompetisi tersebut.

  • Atiba Hutchinson Canada 2022Getty Images

    Atiba Hutchinson, Kanada

    Keikutsertaan Atiba Hutchinson di Piala Dunia terasa pantas, setidaknya karena ia berhasil melewati masa-masa yang sangat suram untuk bisa sampai di sana. Pria kelahiran Brampton, Ontario ini telah melewati tahun-tahun sulit dalam perjalanan sepak bola Kanada, menjadi andalan tim yang tak pernah benar-benar menemukan formula kesuksesannya. Dan saat generasi baru mulai masuk ke tim pada pertengahan 2010-an, Hutchinson tetap menjadi bagian dari skuad. Saat Piala Dunia 2022 tiba, Hutchinson hanyalah pemain cadangan di Besiktas.

    Namun, ia masih cukup baik untuk tampil bersama tim nasional, dan mewakili Kanada menjelang ulang tahunnya yang ke-40 di Piala Dunia 2022. Kanada tergabung dalam grup yang sulit dan tersingkir lebih awal. Namun, Hutchinson mendapatkan momennya yang layak di bawah sorotan.

  • Pepe PortugalGetty Images

    Pepe, Portugal

    Agak mengejutkan bahwa Pepe telah pensiun. Bek tengah ini begitu penting dan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia sepak bola sehingga wajar jika orang bertanya-tanya apakah bek asal Portugal ini akan benar-benar gantung sepatu. Memang, kebanyakan karier berakhir setelah hengkang dari klub-klub besar dengan cara yang menghebohkan. Pepe meninggalkan Real Madrid pada 2017, dan masih memiliki sisa karier tujuh tahun di dunia sepak bola.

    Dan di Piala Dunia 2022, ia memainkan peran kunci bagi tim Portugal yang mumpuni namun terbatas. Pepe menjadi starter di setiap pertandingan dan bahkan mencetak gol saat menghancurkan Swiss 6-1 di babak 16 besar. Ia masih memiliki satu turnamen lagi di kakinya setelah itu, saat ia bermain untuk Selecao di Euro 2024. Namun, Piala Dunia 2022 tampaknya menjadi babak penutup yang lebih pas - seorang pemain berusia 39 tahun yang membuktikan bahwa ia masih mampu berkontribusi bagi negara elit.

  • Rafa MarquezLaLiga

    Rafa Marquez, Meksiko

    Marquez adalah legenda sejati sepak bola Meksiko. Ia merupakan pemain dengan jumlah penampilan terbanyak keempat dalam sejarah tim nasional, serta pemain keempat yang pernah membela timnasnya dalam lima Piala Dunia berturut-turut. Tak ada pemain Meksiko lain yang tampil dalam lebih banyak pertandingan Piala Dunia daripada 19 kali yang dicatatkannya.

    Pada 2018, Marquez, yang saat itu berusia 39 tahun, telah kehilangan sebagian besar kemampuannya. Meksiko juga tampil kurang memuaskan di turnamen tersebut, dengan Marquez dan kawan-kawan gagal memecahkan kutukan babak 16 besar yang telah menghantui tim sejak 1986. Ia tampil dalam tiga pertandingan dan satu kali sebagai starter saat harapan El Tri di Piala Dunia berakhir di babak gugur melawan Brasil. Itu bukanlah akhir yang manis, namun cahaya Marquez tetap bersinar.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH64-GER-ARGAFP

    Miroslav Klose, Jerman

    Klose memang bukan penyerang yang paling mencolok, juga belum tentu yang paling berbakat. Namun pada 2014, ia telah menjadi sosok yang jauh lebih berharga bagi Jerman: sosok yang tak tergantikan. Penyerang ini tiba di Brasil pada usia 36 tahun, tak lagi menjadi andalan utama di level klub, namun tetap dipercaya oleh pelatih Joachim Löw karena ia tahu persis di mana harus berada saat pertandingan turnamen mulai memanas.

    Dan ia membuktikannya sekali lagi. Klose mencetak gol melawan Ghana di babak penyisihan grup, lalu mencatatkan sejarah dalam kemenangan telak atas Brasil di semifinal, melampaui Ronaldo untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Jerman kemudian memenangkan turnamen tersebut, memberikan Klose akhir yang sempurna: rekor, medali juara, dan bukti bahwa timing, kecerdasan, dan insting dapat bertahan bahkan ketika kaki mulai melemah.