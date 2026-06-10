Sumber inspirasi bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Roger Milla, Rafa Márquez, dan Miroslav Klose termasuk di antara para bintang senior yang bersinar di Piala Dunia

Ada garis tipis antara menjadi legenda Piala Dunia yang sudah menua dan sekadar tidak tahu kapan harus mundur. Banyak yang telah melewati batas itu selama bertahun-tahun. Hanya sedikit yang melakukannya dengan tepat. Memang, kebanyakan pemain hebat hanya tampil di tiga, mungkin empat Piala Dunia. Begitu kaki-kaki tua mulai terasa berat—atau bahkan mulai rapuh—maka mereka pun harus mundur.

Dan akhirnya kita sampai pada gagasan tentang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang bermain pada tahun 2026. Messi akan berusia 39 tahun selama turnamen berlangsung. Ronaldo bahkan lebih tua lagi, karena telah merayakan ulang tahunnya yang ke-41 pada bulan Februari.

Keduanya, tentu saja, adalah legenda yang, berdasarkan prestasi masa lalu dan kualitas saat ini saja, layak bermain untuk negara mereka di usia ini. Namun, mereka bukan satu-satunya yang melakukannya. Faktanya, ada banyak nama besar yang memiliki momen penting di masa-masa akhir karier mereka. Beberapa di antaranya berkesan karena prestasinya. Yang lain, tidak begitu.

GOAL menyoroti beberapa legenda yang sudah menua dan bagaimana penampilan mereka di tahun-tahun terakhir partisipasi mereka di Piala Dunia...