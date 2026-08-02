Hull City telah sepakat membayar Rapids dengan biaya awal sekitar $17 juta, tetapi kesepakatan itu juga akan mencakup bonus tambahan yang signifikan. Rapids bisa mendapatkan hingga $6 juta dalam bentuk bonus, sementara klub itu juga akan memperoleh 15 persen dari keuntungan atas penjualan bek tersebut di masa depan.

Dengan kepindahan ini, Herrington akan bergabung dengan tim Hull yang akan kembali ke Premier League musim ini. Klub tersebut memenangi playoff Championship musim lalu, mengalahkan Middlesbrough di final untuk memastikan tempat mereka di kasta tertinggi pada musim ini.

Kabar soal kepindahan Herrington pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.