Getty Images Sport
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Sumber: Hull City mencapai kesepakatan untuk merekrut bintang muda Colorado Rapids, Lucas Herrington, dalam transfer senilai hingga $23 juta
- Getty Images Sport
Situasinya
Hull City telah sepakat membayar Rapids dengan biaya awal sekitar $17 juta, tetapi kesepakatan itu juga akan mencakup bonus tambahan yang signifikan. Rapids bisa mendapatkan hingga $6 juta dalam bentuk bonus, sementara klub itu juga akan memperoleh 15 persen dari keuntungan atas penjualan bek tersebut di masa depan.
Dengan kepindahan ini, Herrington akan bergabung dengan tim Hull yang akan kembali ke Premier League musim ini. Klub tersebut memenangi playoff Championship musim lalu, mengalahkan Middlesbrough di final untuk memastikan tempat mereka di kasta tertinggi pada musim ini.
Kabar soal kepindahan Herrington pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.
- Getty Images Sport
Karier Herrington sejauh ini
Masa tinggal remaja itu di MLS pada akhirnya berlangsung singkat, karena Herrington meninggalkan liga setelah hanya memainkan 20 laga di semua kompetisi. Ia bergabung dengan Rapids pada Januari, setelah menyepakati kepindahan tersebut Agustus lalu dalam kesepakatan yang membuatnya pindah ke MLS dari Brisbane Roar FC di negara asalnya, Australia. Rapids membayar kurang dari $1 juta untuk merekrut Herrington.
Di level internasional, Herrington menjalani debut seniornya untuk Australia pada Maret dan masuk dalam skuad Piala Dunia negaranya pada musim panas ini. Ia dua kali menjadi starter pada musim panas ini, tampil melawan Paraguay di fase grup dan Mesir di Babak 32 Besar, tetapi gagal mengeksekusi penalti saat menghadapi lawan terakhir untuk memastikan kekalahan Australia
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Transfer bersejarah
Biaya yang diterima untuk Herrington termasuk yang terbesar dalam sejarah MLS. Jika semua add-on dibayarkan, itu akan menjadi penjualan terbesar kedua bagi liga, hanya di belakang kepindahan Jhon Duran dari Chicago Fire ke Aston Villa, yang menghasilkan biaya sekitar $29 juta setelah semua bonus dibayarkan.
Menurut The Athletic, Hull bukan satu-satunya klub yang meminati Herrington, karena Barcelona dan Liverpool juga telah menunjukkan minat pada remaja tersebut.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Hull City saat ini sedang menjalani pramusim klub, yang akan berlanjut pada Sabtu dengan laga persahabatan melawan Eintracht Frankfurt. Klub itu akan membuka musimnya pada 22 Agustus saat menjamu Manchester United untuk pertandingan Premier League pertama di MKM Stadium sejak 2017.
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