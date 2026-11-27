Sumber: Brooklyn FC hentikan operasional pada musim 2027, bisa kembali ke USL pada 2028
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Gagal memenuhi persyaratan liga
Brooklyn menghentikan sementara operasionalnya setelah gagal memenuhi sejumlah persyaratan keuangan yang ditetapkan agar tim dapat beroperasi di USL. Liga lebih ketat dalam menegakkan kebijakan keuangan pada jeda antarmusim ini seiring rencananya menerapkan sistem promosi dan degradasi pada 2028. GOAL sebelumnya melaporkan bahwa para pemain dan USLPA menggelar pembicaraan darurat pekan lalu.
Tim mengonfirmasi kabar tersebut dalam pernyataan pada Jumat sore:
“Untuk tim putra, Brooklyn FC tidak akan berkompetisi di USL Championship pada 2027 selagi kami menata ulang operasional tim putra dengan tujuan kembali berkompetisi di USL League One pada 2028,” kata klub.
Sejumlah klub USL League One telah menghentikan operasional musim ini. Namun, Brooklyn menjadi tim pertama dari Championship yang menghentikan sementara partisipasinya, sekaligus yang pertama sejak North Carolina FC menutup operasionalnya pada akhir 2025.
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Tim yang kesulitan
Kabar ini muncul setelah tim putra mengalami kesulitan selama berbulan-bulan. Mereka hanya meraih lima kemenangan pada musim perdananya. Direktur Olahraga sekaligus Manajer Umum Brian McBride meninggalkan klub pada 13 November, tak lama setelah musim reguler tim putra berakhir. Klub yang berbasis di Coney Island itu telah melakukan perubahan besar pada jajaran staf kantornya sejak didirikan pada 2023. Presiden pertamanya, Max Mansfield, bergabung dengan klub pada 2021 dan hengkang pada Juni 2024, bahkan sebelum klub memainkan satu pertandingan pun.
- Patrick McCormack
Liga yang berubah
Keputusan menghentikan operasional ini menyusul perubahan besar dari pihak liga dalam mengatur klub-klubnya. Keuangan sejumlah klub diawasi secara ketat pada jeda antarmusim ini, dan ada kemungkinan tim lain menghentikan operasional sebelum tahun depan.
“Kami masih melakukan pembicaraan lain dan akan mengambil keputusan secara strategis. Kami akan mengatakan, ‘Dengar, jika kami merasa Anda tidak bisa menjadi klub yang sukses, memperhatikan para pemain, dan menjalankan bisnis dengan baik, kami tidak akan mengizinkan Anda bergabung.’ Bisa saja ada dua, tiga, atau empat tim yang kami putuskan untuk dikeluarkan karena kami merasa mereka tidak memenuhi standar yang ingin kami capai,” kata Presiden sekaligus CEO USL Paul McDonough kepada GOAL.
Brooklyn menjadi klub USL keempat yang menghentikan operasional pada jeda antarmusim ini.
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Peluang kembali berlaga
Ini bukan akhir bagi tim putra Brooklyn FC. Sejumlah sumber mengonfirmasi bahwa liga terbuka terhadap kemungkinan klub itu kembali berlaga di USL League One pada 2028 jika persyaratan keuangan tertentu terpenuhi. Klub menegaskan niatnya untuk kembali:
“Brooklyn FC akan terus bekerja sama erat dengan USL selama beberapa bulan ke depan, dan kembalinya klub akan bergantung pada pemenuhan persyaratan liga,” kata klub.
Pada saat itu, liga bisa terlihat sangat berbeda. USL berupaya membentuk struktur kompetisi sepakbola baru di AS, dengan tiga liga profesional dalam sistem promosi dan degradasi. Divisi utama baru, USL Premier, diperkirakan akan memiliki 20 tim dalam satu dekade. Sebanyak 20 tim lainnya akan berlaga di Championship, dan 40 tim di USL League One.
USL dan USLPA menyepakati perjanjian kerja bersama (CBA) bersejarah awal tahun ini. Perjanjian itu mencakup ketentuan bagi divisi utama yang baru dibentuk, serta perlindungan tambahan yang diatur jika klub mengalami masalah keuangan.
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