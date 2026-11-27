Brooklyn menghentikan sementara operasionalnya setelah gagal memenuhi sejumlah persyaratan keuangan yang ditetapkan agar tim dapat beroperasi di USL. Liga lebih ketat dalam menegakkan kebijakan keuangan pada jeda antarmusim ini seiring rencananya menerapkan sistem promosi dan degradasi pada 2028. GOAL sebelumnya melaporkan bahwa para pemain dan USLPA menggelar pembicaraan darurat pekan lalu.

Tim mengonfirmasi kabar tersebut dalam pernyataan pada Jumat sore:

“Untuk tim putra, Brooklyn FC tidak akan berkompetisi di USL Championship pada 2027 selagi kami menata ulang operasional tim putra dengan tujuan kembali berkompetisi di USL League One pada 2028,” kata klub.

Sejumlah klub USL League One telah menghentikan operasional musim ini. Namun, Brooklyn menjadi tim pertama dari Championship yang menghentikan sementara partisipasinya, sekaligus yang pertama sejak North Carolina FC menutup operasionalnya pada akhir 2025.