Keputusan untuk berhenti beroperasi menyusul perubahan besar dalam cara liga mengatur klub-klubnya. Keuangan beberapa klub dipantau secara ketat pada jeda antarmusim ini, dan ada kemungkinan klub lain berhenti beroperasi sebelum tahun depan.

“Kami masih melakukan pembicaraan lain dan akan mengambil langkah strategis. Kami akan mengatakan, ‘Dengar, jika kami tidak yakin Anda bisa menjadi klub yang sukses, memperhatikan para pemain, dan menjalankan bisnis dengan baik, kami tidak akan mengizinkan Anda bergabung.’ Bisa saja ada dua, tiga, atau empat tim yang kami putuskan untuk keluarkan karena kami tidak yakin mereka memenuhi standar yang ingin kami capai,” kata Presiden sekaligus CEO USL Paul McDonough kepada GOAL.