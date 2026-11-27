Sumber: Brooklyn FC akan berhenti beroperasi pada musim 2027, bisa kembali ke USL pada 2028
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Gagal memenuhi persyaratan liga
Brooklyn menghentikan sementara kiprahnya setelah gagal memenuhi sejumlah persyaratan keuangan yang ditetapkan agar tim dapat beroperasi di USL. Liga lebih ketat menegakkan kebijakan keuangan pada jeda antarmusim ini seiring rencananya menerapkan sistem promosi dan degradasi pada 2028. GOAL sebelumnya melaporkan bahwa pembicaraan darurat antara para pemain dan USLPA digelar pekan lalu.
Beberapa klub USL League One telah berhenti beroperasi musim ini. Namun, Brooklyn menjadi klub Championship pertama yang menghentikan sementara kiprahnya dan yang pertama sejak North Carolina FC berhenti beroperasi pada akhir 2025.
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Tim yang mengalami kesulitan
Kabar ini muncul setelah tim putra mengalami kesulitan selama berbulan-bulan. Mereka hanya memenangi lima pertandingan pada musim perdana. Direktur Olahraga sekaligus Manajer Umum Brian McBride meninggalkan klub pada 13 November, tak lama setelah musim reguler tim putra berakhir. Klub yang berbasis di Coney Island itu telah melakukan perubahan besar pada jajaran pengurusnya sejak berdiri pada 2023. Presiden pertama klub, Max Mansfield, bergabung pada 2021 dan pergi pada Juni 2024, sebelum klub memainkan satu pertandingan pun.
- Patrick McCormack
Liga yang tengah berubah
Keputusan untuk berhenti beroperasi menyusul perubahan besar dalam cara liga mengatur klub-klubnya. Keuangan beberapa klub dipantau secara ketat pada jeda antarmusim ini, dan ada kemungkinan klub lain berhenti beroperasi sebelum tahun depan.
“Kami masih melakukan pembicaraan lain dan akan mengambil langkah strategis. Kami akan mengatakan, ‘Dengar, jika kami tidak yakin Anda bisa menjadi klub yang sukses, memperhatikan para pemain, dan menjalankan bisnis dengan baik, kami tidak akan mengizinkan Anda bergabung.’ Bisa saja ada dua, tiga, atau empat tim yang kami putuskan untuk keluarkan karena kami tidak yakin mereka memenuhi standar yang ingin kami capai,” kata Presiden sekaligus CEO USL Paul McDonough kepada GOAL.
- Getty Images
Peluang untuk kembali bermain
Ini bukan akhir mutlak bagi tim putra Brooklyn FC. Liga terbuka terhadap kemungkinan klub kembali bermain di USL League One jika persyaratan keuangan tertentu terpenuhi, sebagaimana dikonfirmasi sejumlah sumber. Belum ada indikasi apakah mereka akan berupaya kembali mengikuti kompetisi itu pada saat tersebut.
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