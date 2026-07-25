Sumbangan sebesar 1 juta euro dan tiga pertandingan – Asosiasi Sepak Bola Jerman mengonfirmasi kesepakatan tak biasa dengan Red Bull untuk mengamankan Jurgen Klopp sebagai pelatih tim nasional

Klopp mewarisi tim nasional yang masih mencari identitas yang hilang pasca-generasi emas tahun 2014. Jerman mengalami kegagalan mengejutkan dengan tersingkir di babak penyisihan grup sebagai juara bertahan pada Piala Dunia 2018 di bawah asuhan Joachim Löw, sebelum Hansi Flick mengambil alih pada 2021 dan mengalami kegagalan yang tak kalah menyakitkan saat tersingkir di babak penyisihan grup di Qatar – rentetan hasil yang menjadikan Flick sebagai pelatih kepala pertama yang dipecat oleh DFB. Julian Nagelsmann kemudian ditunjuk pada September 2023, dengan waktu kurang dari setahun untuk mempersiapkan tuan rumah menjelang Euro 2024, di mana ia membawa tim tersebut mencapai perempat final yang terhormat sebelum memperpanjang masa jabatannya hingga Piala Dunia musim panas ini.

Namun, turnamen tersebut justru membawa kekecewaan baru alih-alih penebusan yang sangat didambakan Jerman, dengan tim asuhan Nagelsmann tersingkir di babak 32 besar melalui adu penalti melawan Paraguay – sehingga memperpanjang penantian negara tersebut untuk kembali melaju jauh di turnamen besar menjadi lebih dari satu dekade. Dengan latar belakang kekecewaan yang nyaris terus-menerus di bawah tiga rezim kepelatihan yang berbeda itulah Klopp kini tiba, ditugaskan untuk mengembalikan tim yang pernah menjadi simbol keunggulan sepak bola ke level yang sesuai dengan sejarahnya.