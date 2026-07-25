AFP
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Sumbangan sebesar 1 juta euro dan tiga pertandingan – Asosiasi Sepak Bola Jerman mengonfirmasi kesepakatan tak biasa dengan Red Bull untuk mengamankan Jurgen Klopp sebagai pelatih tim nasional
Sumbangan amal itulah yang menjadi syarat pembebasan Klopp
Kini terungkap sejauh mana upaya yang harus dilakukan DFB untuk mendapatkan sosok yang mereka inginkan. Saat mengonfirmasi ketentuan kesepakatan pada acara perkenalan resmi Klopp pada hari Jumat, presiden Bernd Neuendorf mengungkapkan bahwa federasi setuju untuk memberikan sumbangan sebesar 1 juta euro kepada yayasan "Wings for Life" yang didukung Red Bull sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan Klopp dari komitmen sebelumnya.
Neuendorf menjelaskan bahwa langkah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas kelancaran proses pelepasan Klopp yang ditangani oleh Red Bull. “Asosiasi Sepak Bola Jerman telah membuat pengaturan khusus ini sebagai bentuk pengakuan atas fakta bahwa proses pelepasan tersebut ditangani dengan cara yang sangat sederhana dan tanpa birokrasi,” ujarnya.
- AFP
Leipzig ditetapkan sebagai tuan rumah pertandingan internasional mendatang
Ternyata, sumbangan tersebut hanyalah sebagian dari kesepakatan. Sebagai bagian dari perjanjian yang lebih luas dengan Red Bull, DFB juga berkomitmen untuk menggelar tiga pertandingan timnas senior Jerman di Red Bull Arena di Leipzig selama masa kontrak Klopp—suatu konsesi nyata yang memastikan stadion milik Red Bull dan para pendukung lokalnya mendapat manfaat langsung dari kesepakatan yang mengakibatkan salah satu eksekutif paling terkemuka perusahaan tersebut hengkang lebih awal.
Keberhasilan mendatangkan Klopp secara luas dianggap sebagai prestasi besar bagi federasi yang sangat ingin mengembalikan sepak bola Jerman ke puncak kancah internasional. Hans-Joachim Watzke, wakil presiden pertama DFB dan sekutu lama Klopp sejak mereka bekerja sama di Borussia Dortmund, juga mengungkapkan rasa lega karena situasi tersebut akhirnya terselesaikan.
Di balik layar negosiasi Red Bull
Untuk melepaskan Klopp dari jabatannya sebagai kepala sepak bola global, diperlukan dialog yang berkelanjutan dan pada tingkat tinggi antara DFB dan pimpinan Red Bull. Neuendorf mengungkapkan bahwa ia melakukan “pembicaraan yang sangat intensif dengan RB, khususnya dengan Oliver Mintzlaff”, kepala eksekutif perusahaan tersebut, guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Menyikapi hasil akhir dari diskusi tersebut, Neuendorf memuji profesionalisme yang ditunjukkan oleh jajaran pimpinan Red Bull sepanjang proses tersebut. “Saya sangat berterima kasih kepada Oliver Mintzlaff atas diskusi yang telah berlangsung dan cara kami melaksanakannya. Kami berdua dengan cepat sepakat bahwa menjalankan fungsi Jurgen di RB sekaligus menjabat sebagai pelatih tim nasional akan sulit untuk diselaraskan,” ujarnya.
- Getty Images Sport
Perjuangan selama bertahun-tahun yang mencakup tiga era kepelatihan
Klopp mewarisi tim nasional yang masih mencari identitas yang hilang pasca-generasi emas tahun 2014. Jerman mengalami kegagalan mengejutkan dengan tersingkir di babak penyisihan grup sebagai juara bertahan pada Piala Dunia 2018 di bawah asuhan Joachim Löw, sebelum Hansi Flick mengambil alih pada 2021 dan mengalami kegagalan yang tak kalah menyakitkan saat tersingkir di babak penyisihan grup di Qatar – rentetan hasil yang menjadikan Flick sebagai pelatih kepala pertama yang dipecat oleh DFB. Julian Nagelsmann kemudian ditunjuk pada September 2023, dengan waktu kurang dari setahun untuk mempersiapkan tuan rumah menjelang Euro 2024, di mana ia membawa tim tersebut mencapai perempat final yang terhormat sebelum memperpanjang masa jabatannya hingga Piala Dunia musim panas ini.
Namun, turnamen tersebut justru membawa kekecewaan baru alih-alih penebusan yang sangat didambakan Jerman, dengan tim asuhan Nagelsmann tersingkir di babak 32 besar melalui adu penalti melawan Paraguay – sehingga memperpanjang penantian negara tersebut untuk kembali melaju jauh di turnamen besar menjadi lebih dari satu dekade. Dengan latar belakang kekecewaan yang nyaris terus-menerus di bawah tiga rezim kepelatihan yang berbeda itulah Klopp kini tiba, ditugaskan untuk mengembalikan tim yang pernah menjadi simbol keunggulan sepak bola ke level yang sesuai dengan sejarahnya.
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