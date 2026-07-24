Pemutusan kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 sebelumnya dianggap sebagai rintangan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih timnas Jerman. Namun, isu kompensasi transfer bernilai jutaan euro telah disingkirkan, sehingga DFB bisa menghindari hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni untuk pertama kalinya membayar biaya kompensasi bagi seorang pelatih timnas.

Dan Klopp juga tidak akan tetap bersama Red Bull sebagai duta merek atau penasihat, sesuatu yang sebelumnya sempat dispekulasikan. DFB mengonfirmasi donasi sebesar satu juta euro kepada yayasan milik perusahaan, "Wings for Life", yang kemudian akan menggunakan dana itu untuk mendukung riset medis mengenai sumsum tulang belakang. Selain itu, hingga 2030 akan ada tiga laga internasional yang digelar di Leipzig.

Jadi, pada akhirnya Red Bull memang melepaskan Klopp ke DFB dengan cukup mudah, yang antara lain juga didasari oleh fakta bahwa raksasa minuman bersoda itu bisa sedikit memperbaiki citra publiknya yang sebagian cukup sulit.

Di sekitar final Piala Dunia, yang ia dampingi sebagai analis untuk MagentaTV, Klopp telah mengonfirmasi bahwa ia mencapai kesepakatan yang "sangat murah hati" dengan Red Bull, agar bisa berpisah untuk menuju tim nasional Jerman.

Sementara itu, kekhawatiran pemain dengan caps terbanyak Lothar Matthäus terkait gaji Klopp tampaknya tidak akan terbukti. Menurut Bild , Klopp hanya akan menerima "sedikit lebih banyak" per tahun dibanding pendahulunya, Julian Nagelsmann (tujuh juta euro).

Sebelumnya, Matthäus sempat berbicara soal "paket keseluruhan" finansial yang "membuat pusing". Demikian pula, kerja sama Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) juga disebut bukan masalah, karena itu akan berakhir setelah Piala Dunia.

Bersama pria 59 tahun itu, rekan lamanya Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders serta mantan pemain timnas Sven Bender juga akan ikut ke DFB sebagai asisten pelatih. Bender baru memutus kontraknya dengan klub Regionalliga SpVgg Unterhaching pada awal Juli setelah dua tahun. Pria 37 tahun itu bermain enam tahun di Borussia Dortmund di bawah Klopp, menjadi juara Jerman dua kali dan juara piala satu kali di bawah asuhannya.