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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Sumbangan jutaan mencegah rekor baru DFB! Jürgen Klopp adalah pelatih tim nasional Jerman yang baru

World Cup
Germany
J. Klopp
J. Nagelsmann

Jerman punya pelatih tim nasional baru: seperti diumumkan DFB dalam konferensi pers pada Jumat, Jürgen Klopp mulai sekarang menjadi pelatih tim nasional Jerman.

Pria 59 tahun itu menggantikan Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri beberapa hari setelah tersingkir mengecewakan di Piala Dunia pada babak 16 besar melawan Paraguay (4:5 adu penalti). Klopp menandatangani kontrak bersama tim DFB hingga 2030.

"Jürgen dan kami telah berbicara dengan sangat intensif. Sejak awal, dia adalah solusi yang kami inginkan. Dia penuh energi dan sangat bersemangat," kata Presiden DFB Bernd Neuendorf.

  • Pemutusan kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 sebelumnya dianggap sebagai rintangan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih timnas Jerman. Namun, isu kompensasi transfer bernilai jutaan euro telah disingkirkan, sehingga DFB bisa menghindari hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni untuk pertama kalinya membayar biaya kompensasi bagi seorang pelatih timnas.

    Dan Klopp juga tidak akan tetap bersama Red Bull sebagai duta merek atau penasihat, sesuatu yang sebelumnya sempat dispekulasikan. DFB mengonfirmasi donasi sebesar satu juta euro kepada yayasan milik perusahaan, "Wings for Life", yang kemudian akan menggunakan dana itu untuk mendukung riset medis mengenai sumsum tulang belakang. Selain itu, hingga 2030 akan ada tiga laga internasional yang digelar di Leipzig.

    Jadi, pada akhirnya Red Bull memang melepaskan Klopp ke DFB dengan cukup mudah, yang antara lain juga didasari oleh fakta bahwa raksasa minuman bersoda itu bisa sedikit memperbaiki citra publiknya yang sebagian cukup sulit.

    Di sekitar final Piala Dunia, yang ia dampingi sebagai analis untuk MagentaTV, Klopp telah mengonfirmasi bahwa ia mencapai kesepakatan yang "sangat murah hati" dengan Red Bull, agar bisa berpisah untuk menuju tim nasional Jerman.

    Sementara itu, kekhawatiran pemain dengan caps terbanyak Lothar Matthäus terkait gaji Klopp tampaknya tidak akan terbukti. Menurut Bild , Klopp hanya akan menerima "sedikit lebih banyak" per tahun dibanding pendahulunya, Julian Nagelsmann (tujuh juta euro).

    Sebelumnya, Matthäus sempat berbicara soal "paket keseluruhan" finansial yang "membuat pusing". Demikian pula, kerja sama Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) juga disebut bukan masalah, karena itu akan berakhir setelah Piala Dunia.

    Bersama pria 59 tahun itu, rekan lamanya Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders serta mantan pemain timnas Sven Bender juga akan ikut ke DFB sebagai asisten pelatih. Bender baru memutus kontraknya dengan klub Regionalliga SpVgg Unterhaching pada awal Juli setelah dua tahun. Pria 37 tahun itu bermain enam tahun di Borussia Dortmund di bawah Klopp, menjadi juara Jerman dua kali dan juara piala satu kali di bawah asuhannya.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Timnas Jerman: Jürgen Klopp sudah lama dianggap sebagai penerus ideal Joachim Löw dan Hansi Flick

    Bahkan ketika kepergian Nagelsmann kian terlihat jelas segera setelah tersingkir lebih awal di Piala Dunia 2026, Klopp dengan cepat dianggap sebagai kandidat utama untuk menggantikan pria 38 tahun itu. Seiring munculnya kabar soal pengunduran diri Nagelsmann pada awal Juli, DFB juga sudah mengumumkan pembicaraan dengan Klopp.

    Bagi Klopp, yang bekerja sebagai pakar TV untuk MagentaTV selama Piala Dunia dan sudah menjadi sorotan sebagai "pelatih bayangan timnas Jerman", ini adalah pekerjaan kepelatihan pertamanya sejak perpisahannya dengan Liverpool pada musim panas 2024. Setelah hampir sembilan tahun, saat itu ia meninggalkan klub top Inggris tersebut dan untuk sementara mengambil jeda.

    Apakah ia masih akan bekerja lagi sebagai pelatih, beberapa kali dibiarkan terbuka oleh Klopp setelah itu. Sebagai gantinya, pada awal 2025 ia bergabung sebagai Head of Global Soccer di Red Bull, dan dengan begitu antara lain terlibat di RB Leipzig.

    Sudah saat Joachim Löw mundur setelah Euro 2021 serta ketika Hansi Flick dipecat pada September 2023, Klopp secara umum dianggap sebagai penerus ideal dan berulang kali dikaitkan dengan jabatan pelatih timnas Jerman. Karena ia setiap kali menutup kemungkinan keluar dari kontraknya di Liverpool, topik Klopp di DFB saat itu belum benar-benar memanas.

  • Jürgen Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional pada akhir September

    Posisi Flick kemudian diambil alih oleh Nagelsmann pada pertengahan September 2023. Mantan pelatih Bayern itu menangani tim DFB di Euro 2024 yang meriah di kandang sendiri, yang berakhir dengan tersingkir secara tidak beruntung di perempat final melawan juara Eropa berikutnya, Spanyol. Tak lama setelah itu, Nagelsmann mencanangkan gelar juara Piala Dunia 2026 sebagai target - sebuah rencana yang gagal total.

    Setelah kemenangan 7-1 pada laga pembuka melawan tim underdog Curacao, Jerman sudah mengalami masalah pada pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading, tetapi pemain pengganti Deniz Undav menyelamatkan kemenangan 2-1 lewat dua golnya dan memastikan juara grup. Kekalahan mengecewakan 1-2 dari Ekuador pada laga penutup fase grup merusak suasana, sebelum perjalanan mereka secara benar-benar mengejutkan sudah terhenti di babak 32 besar melawan Paraguay.

    Pada hari-hari berikutnya, berakhirnya kebersamaan Nagelsmann lebih cepat, yang kontraknya sejatinya masih berlaku hingga setelah Euro 2028, semakin terlihat. "Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya. Tujuan utama saya selalu kesuksesan tim. Setelah kekecewaan sebesar ini, mereka pantas mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali tanpa beban," kata Nagelsmann soal pengunduran dirinya.

    Babak baru itu kini dimulai pada akhir September bersama Klopp. Pada laga tandang Nations League melawan Belanda (24 September), pelatih juara Dortmund pada 2011 dan 2012 itu akan untuk pertama kalinya berdiri di tepi lapangan bersama tim DFB. Tiga hari kemudian, Klopp menjalani debut kandangnya sebagai pelatih timnas saat Jerman menghadapi Yunani di Augsburg. Lawan DFB lainnya di Grup 2 Liga A Nations League adalah Serbia.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp akan menjadi pelatih tim nasional Jerman: Jejak kariernya sebagai pemain, pelatih, dan pejabat klub

    Pemain:


    Periode

    Klub

    Hingga awal 1987

    TuS Ergenzingen

    Januari hingga Juli 1987

    1. FC Pforzheim

    1987 hingga 1988

    Eintracht Frankfurt II

    1988 hingga 1989

    Viktoria Sindlingen

    1989 hingga 1990

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990 hingga 2001

    1. FSV Mainz 05


    Pelatih / Pejabat klub:


    Periode

    Peran

    Klub

    2001 hingga 2008

    Pelatih

    1. FSV Mainz 05

    2008 hingga 2015

    Pelatih

    Borussia Dortmund

    2015 hingga 2024

    Pelatih

    FC Liverpool

    2025 hingga 2026

    Kepala Sepakbola Global

    Red Bull

    sejak Juli 2026

    Pelatih

    Jerman