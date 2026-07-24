Pemutusan kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 sebelumnya dianggap sebagai rintangan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih tim nasional Jerman. Namun, isu kompensasi transfer jutaan euro telah disingkirkan, sehingga DFB bisa mencegah preseden baru berupa pembayaran biaya transfer untuk seorang pelatih tim nasional untuk pertama kalinya.

Dan Klopp juga tidak akan tetap dipertahankan Red Bull sebagai duta merek atau penasihat, yang sebelumnya sempat menjadi bahan spekulasi. DFB mengonfirmasi donasi sebesar satu juta euro kepada yayasan milik grup tersebut, "Wings for Life", yang kemudian akan menggunakan dana itu untuk mendukung penelitian medis sumsum tulang belakang. Selain itu, hingga 2030 akan digelar tiga pertandingan tim nasional di Leipzig.

Dengan demikian, pada akhirnya Red Bull memang melepas Klopp ke DFB dengan cukup mudah, yang antara lain juga disebabkan oleh fakta bahwa raksasa minuman bersoda itu bisa sedikit memoles citra publiknya yang sebagian sulit dengan langkah tersebut.

Di sekitar final Piala Dunia, yang ia dampingi sebagai analis untuk MagentaTV, Klopp sudah mengonfirmasi bahwa ia telah mencapai kesepakatan yang "sangat murah hati" dengan Red Bull, agar bisa berpamitan untuk menuju tim nasional Jerman.

Sementara itu, kekhawatiran pemegang rekor penampilan tim nasional Lothar Matthäus terkait gaji Klopp rupanya tidak akan terbukti. Menurut Bild , Klopp hanya akan menerima "sedikit lebih banyak" per tahun dibanding pendahulunya, Julian Nagelsmann (tujuh juta euro).

Sebelumnya, Matthäus sempat berbicara tentang "paket keseluruhan" finansial yang "membuat pusing". Demikian pula, kesepakatan Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) disebut bukan masalah, karena itu akan berakhir setelah Piala Dunia.

Bersama pria 59 tahun itu, rekan seperjalanannya selama bertahun-tahun Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders serta mantan pemain tim nasional Sven Bender juga akan ikut ke DFB sebagai asisten pelatih. Bender baru mengakhiri kontraknya di klub Regionalliga SpVgg Unterhaching pada awal Juli setelah dua tahun. Pria 37 tahun itu bermain enam tahun di bawah Klopp di Borussia Dortmund, menjadi juara Jerman dua kali dan juara piala satu kali di bawah asuhannya.