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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Sumbangan jutaan euro menggagalkan hal yang belum pernah terjadi di DFB! Jürgen Klopp adalah pelatih tim nasional Jerman yang baru

World Cup
Germany
J. Klopp
J. Nagelsmann

Jerman memiliki pelatih tim nasional baru: seperti diumumkan DFB dalam konferensi pers pada Jumat, Jürgen Klopp mulai sekarang menjadi pelatih tim nasional Jerman.

Pria 59 tahun itu menggantikan Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri beberapa hari setelah tersingkir secara mengecewakan di Piala Dunia pada babak 32 besar melawan Paraguay (4:5 adu penalti) tersebut. Klopp menandatangani kontrak bersama tim DFB hingga 2030.

"Jürgen dan kami berbicara sangat intensif. Sejak awal, dia adalah pilihan yang kami inginkan. Dia penuh energi dan sangat antusias," kata Presiden DFB Bernd Neuendorf.

"Merupakan kehormatan besar bisa duduk di sini. Tim nasional," kata pelatih tim nasional yang baru itu saat peresmiannya, "bisa menyatukan kami, orang-orang Jerman, seperti hampir tidak ada hal lain. Itulah yang membuat tugas ini begitu istimewa bagi saya."

Ia akan menjalani tugas besarnya itu "dengan rendah hati dan penuh kesabaran" - serta dengan tujuan yang jelas: "Mengembangkan sebuah tim yang berjuang satu sama lain, yang menikmati sepakbola, dan di belakangnya masyarakat di negara kami bisa bersatu dengan keyakinan penuh."

  • Pemutusan kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 sebelumnya dianggap sebagai rintangan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih tim nasional Jerman. Namun, isu kompensasi transfer jutaan euro telah disingkirkan, sehingga DFB bisa mencegah preseden baru berupa pembayaran biaya transfer untuk seorang pelatih tim nasional untuk pertama kalinya.

    Dan Klopp juga tidak akan tetap dipertahankan Red Bull sebagai duta merek atau penasihat, yang sebelumnya sempat menjadi bahan spekulasi. DFB mengonfirmasi donasi sebesar satu juta euro kepada yayasan milik grup tersebut, "Wings for Life", yang kemudian akan menggunakan dana itu untuk mendukung penelitian medis sumsum tulang belakang. Selain itu, hingga 2030 akan digelar tiga pertandingan tim nasional di Leipzig.

    Dengan demikian, pada akhirnya Red Bull memang melepas Klopp ke DFB dengan cukup mudah, yang antara lain juga disebabkan oleh fakta bahwa raksasa minuman bersoda itu bisa sedikit memoles citra publiknya yang sebagian sulit dengan langkah tersebut.

    Di sekitar final Piala Dunia, yang ia dampingi sebagai analis untuk MagentaTV, Klopp sudah mengonfirmasi bahwa ia telah mencapai kesepakatan yang "sangat murah hati" dengan Red Bull, agar bisa berpamitan untuk menuju tim nasional Jerman.

    Sementara itu, kekhawatiran pemegang rekor penampilan tim nasional Lothar Matthäus terkait gaji Klopp rupanya tidak akan terbukti. Menurut Bild , Klopp hanya akan menerima "sedikit lebih banyak" per tahun dibanding pendahulunya, Julian Nagelsmann (tujuh juta euro).

    Sebelumnya, Matthäus sempat berbicara tentang "paket keseluruhan" finansial yang "membuat pusing". Demikian pula, kesepakatan Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) disebut bukan masalah, karena itu akan berakhir setelah Piala Dunia.

    Bersama pria 59 tahun itu, rekan seperjalanannya selama bertahun-tahun Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders serta mantan pemain tim nasional Sven Bender juga akan ikut ke DFB sebagai asisten pelatih. Bender baru mengakhiri kontraknya di klub Regionalliga SpVgg Unterhaching pada awal Juli setelah dua tahun. Pria 37 tahun itu bermain enam tahun di bawah Klopp di Borussia Dortmund, menjadi juara Jerman dua kali dan juara piala satu kali di bawah asuhannya.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Timnas Jerman: Jürgen Klopp sudah lama dianggap sebagai penerus ideal bagi Joachim Löw dan Hansi Flick

    Bahkan ketika berakhirnya kiprah Nagelsmann makin terlihat jelas tak lama setelah tersingkir lebih awal di Piala Dunia 2026, Klopp dengan cepat disebut sebagai kandidat teratas untuk menggantikan pria 38 tahun itu. Seiring laporan mengenai pengunduran diri Nagelsmann pada awal Juli, DFB juga sudah mengumumkan pembicaraan dengan Klopp.

    Bagi Klopp, yang bekerja sebagai pakar TV untuk MagentaTV selama Piala Dunia dan bahkan memicu sorotan sebagai "pelatih bayangan timnas Jerman", ini merupakan pekerjaan kepelatihan pertamanya sejak berpisah dengan Liverpool pada musim panas 2024. Setelah hampir sembilan tahun, saat itu ia meninggalkan klub elite Inggris tersebut dan lebih dulu mengambil jeda.

    Apakah ia masih akan bekerja lagi sebagai pelatih, Klopp beberapa kali membiarkan hal itu tetap terbuka setelahnya. Sebagai gantinya, pada awal 2025 ia bergabung dengan Red Bull sebagai Head of Global Soccer, sehingga antara lain terlibat di RB Leipzig.

    Sejak pengunduran diri Joachim Löw setelah Euro 2021 serta saat Hansi Flick dipecat pada September 2023, Klopp secara umum dianggap sebagai penerus ideal dan berulang kali dikaitkan dengan jabatan pelatih timnas Jerman. Namun karena ia setiap kali menutup kemungkinan keluar dari kontraknya di Liverpool, isu Klopp di DFB saat itu tidak benar-benar memanas.

  • Jürgen Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional pada akhir September

    Flick lalu digantikan Nagelsmann pada pertengahan September 2023. Mantan pelatih Bayern itu menangani tim DFB di Euro 2024 yang meriah di kandang sendiri, yang berakhir dengan tersingkir secara nahas di perempat final melawan Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa. Segera setelah itu, Nagelsmann mencanangkan gelar Piala Dunia 2026 sebagai target - sebuah rencana yang gagal total.

    Setelah kemenangan 7-1 pada laga pembuka melawan tim underdog Curacao, Jerman sudah mengalami kesulitan pada pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading, tetapi pemain pengganti Deniz Undav menyelamatkan kemenangan 2-1 lewat dua golnya dan dengan demikian memastikan juara grup. Kekalahan mengecewakan 1-2 pada penutup fase grup melawan Ekuador merusak suasana, dan di babak 32 besar melawan Paraguay perjalanan mereka secara mengejutkan sudah berakhir.

    Dalam hari-hari setelahnya, kepergian lebih cepat Nagelsmann, yang kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga setelah Euro 2028, semakin terlihat jelas. "Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya. Tujuan utama saya selalu kesuksesan tim. Setelah kekecewaan pahit seperti ini, tim pantas mendapat kesempatan untuk memulai yang baru tanpa beban," kata Nagelsmann mengenai pengunduran dirinya.

    Babak baru itu kini dimulai pada akhir September bersama Klopp. Pada laga tandang Nations League melawan Belanda (24 September), pelatih juara bersama Dortmund pada 2011 dan 2012 itu akan untuk pertama kalinya berdiri di pinggir lapangan bersama tim DFB. Tiga hari kemudian, Klopp akan menjalani debut kandangnya sebagai pelatih timnas, saat Jerman menghadapi Yunani di Augsburg. Lawan DFB lainnya di Grup 2 Liga A Nations League adalah Serbia.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp akan menjadi pelatih tim nasional Jerman: Perjalanannya sebagai pemain, pelatih, dan fungsionaris

    Pemain:


    Periode

    Klub

    Hingga awal 1987

    TuS Ergenzingen

    Januari hingga Juli 1987

    1. FC Pforzheim

    1987 hingga 1988

    Eintracht Frankfurt II

    1988 hingga 1989

    Viktoria Sindlingen

    1989 hingga 1990

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990 hingga 2001

    1. FSV Mainz 05


    Pelatih / Pengurus:


    Periode

    Peran

    Klub

    2001 hingga 2008

    Pelatih

    1. FSV Mainz 05

    2008 hingga 2015

    Pelatih

    Borussia Dortmund

    2015 hingga 2024

    Pelatih

    FC Liverpool

    2025 hingga 2026

    Head of Global Soccer

    Red Bull

    sejak Juli 2026

    Pelatih

    Jerman