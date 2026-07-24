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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Sumbangan jutaan euro cegah hal baru di DFB! Jürgen Klopp adalah pelatih timnas Jerman yang baru

World Cup
Germany
J. Klopp
J. Nagelsmann

Jerman punya pelatih tim nasional baru: seperti diumumkan DFB dalam konferensi pers pada Jumat, Jürgen Klopp mulai sekarang menjadi pelatih tim nasional Jerman.

Pria 59 tahun itu menggantikan Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri beberapa hari setelah tersingkir mengecewakan di Piala Dunia pada babak 16 besar melawan Paraguay (4:5 adu penalti) tersebut. Klopp menandatangani kontrak dengan tim DFB hingga 2030.

"Jürgen dan kami telah berbicara dengan sangat intensif. Sejak awal dia adalah pilihan yang kami inginkan. Dia penuh energi dan sangat antusias," kata presiden DFB Bernd Neuendorf.

"Merupakan kehormatan besar bisa duduk di sini. Tim nasional," kata pelatih timnas baru itu saat diperkenalkan, "bisa menyatukan kami, orang-orang Jerman, seperti hampir tidak ada hal lain. Itulah yang membuat tugas ini begitu istimewa bagi saya."

Ia akan menjalani tugas besarnya itu "dengan kerendahan hati dan kesabaran" - serta dengan tujuan yang jelas: "Mengembangkan sebuah tim yang berjuang satu sama lain, yang menikmati sepakbola, dan di belakangnya orang-orang di negara kita bisa berkumpul dengan keyakinan penuh."

  • Pemutusan kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 sebelumnya dianggap sebagai hambatan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih timnas Jerman. Namun, isu biaya kompensasi jutaan euro telah disingkirkan, sehingga DFB bisa menghindari hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni untuk pertama kalinya harus membayar biaya kompensasi untuk seorang pelatih timnas.

    Dan Klopp juga tidak akan tetap bersama Red Bull sebagai duta merek atau penasihat, yang sebelumnya sempat menjadi bahan spekulasi. DFB mengonfirmasi donasi sebesar satu juta euro kepada yayasan milik perusahaan, "Wings for Life", yang kemudian akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung riset medis sumsum tulang belakang. Selain itu, hingga 2030 akan digelar tiga laga internasional di Leipzig.

    Jadi pada akhirnya Red Bull memang melepas Klopp ke DFB dengan cukup mudah, yang sebagian juga didasari oleh fakta bahwa raksasa minuman bersoda itu bisa sedikit memoles citra publiknya yang terkadang sulit.

    Di sekitar final Piala Dunia, yang ia dampingi sebagai analis untuk MagentaTV, Klopp telah mengonfirmasi bahwa ia mencapai kesepakatan yang "sangat murah hati" dengan Red Bull, agar bisa mengucapkan perpisahan untuk menuju tim nasional Jerman.

    Sementara itu, kekhawatiran pemegang rekor penampilan timnas Lothar Matthäus terkait gaji Klopp tampaknya tidak akan terbukti. Menurut Bild , Klopp hanya akan menerima "sedikit lebih banyak" per tahun dibanding pendahulunya, Julian Nagelsmann (tujuh juta euro).

    Sebelumnya, Matthäus berbicara tentang "paket keseluruhan" finansial yang "membuat pusing". Kesepakatan Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) juga disebut tidak menjadi masalah, karena kontrak itu akan berakhir setelah Piala Dunia.

    Bersama pria 59 tahun itu, rekan lamanya Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders serta mantan pemain timnas Sven Bender juga akan ikut ke DFB sebagai asisten pelatih. Bender baru memutus kontraknya dengan klub Regionalliga, SpVgg Unterhaching, pada awal Juli setelah dua tahun. Pria 37 tahun itu bermain enam tahun di Borussia Dortmund di bawah Klopp, menjadi juara Jerman dua kali dan juara Piala Jerman sekali di bawah asuhannya.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Timnas Jerman: Jürgen Klopp sudah dianggap sebagai penerus ideal untuk Joachim Löw dan Hansi Flick

    Bahkan ketika kepergian Nagelsmann semakin terlihat jelas segera setelah tersingkir lebih awal di Piala Dunia 2026, Klopp dengan cepat dianggap sebagai kandidat teratas untuk menggantikan pelatih berusia 38 tahun itu. Seiring laporan soal pengunduran diri Nagelsmann pada awal Juli, DFB juga sudah mengumumkan pembicaraan dengan Klopp.

    Bagi Klopp, yang bekerja sebagai analis TV untuk MagentaTV selama Piala Dunia dan saat itu sudah jadi sorotan sebagai "pelatih bayangan timnas Jerman", ini merupakan pekerjaan kepelatihan pertamanya sejak perpisahannya dengan Liverpool pada musim panas 2024. Setelah hampir sembilan tahun, saat itu ia meninggalkan klub elite Inggris tersebut dan lebih dulu mengambil jeda.

    Apakah ia masih akan bekerja lagi sebagai pelatih atau tidak, Klopp beberapa kali membiarkannya tetap terbuka setelah itu. Sebagai gantinya, pada awal 2025 ia bergabung dengan Red Bull sebagai Head of Global Soccer, sehingga antara lain terlibat di RB Leipzig.

    Sudah saat Joachim Löw mundur setelah Euro 2021 maupun ketika Hansi Flick dipecat pada September 2023, Klopp secara umum dianggap sebagai penerus ideal dan berulang kali dikaitkan dengan jabatan pelatih timnas Jerman. Namun karena ia setiap kali menutup kemungkinan keluar dari kontraknya di Liverpool, topik Klopp di DFB saat itu tidak semakin memanas.

  • Jürgen Klopp akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional pada akhir September

    Flick kemudian digantikan oleh Nagelsmann pada pertengahan September 2023. Mantan pelatih Bayern itu menangani tim DFB di Euro 2024 yang digelar di kandang sendiri dengan atmosfer meriah, yang berakhir dengan tersingkirnya mereka secara tidak beruntung di perempat final melawan Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa. Tak lama setelah itu, Nagelsmann mencanangkan gelar juara Piala Dunia 2026 sebagai target - sebuah rencana yang gagal total.

    Setelah menang 7-1 pada laga pembuka melawan tim underdog Curacao, Jerman sudah mendapat masalah pada pertandingan grup kedua kontra Pantai Gading, tetapi pemain pengganti Deniz Undav menyelamatkan kemenangan 2-1 lewat dwigolnya dan memastikan juara grup. Kekalahan mengecewakan 1-2 dari Ekuador pada penutup fase grup merusak suasana, lalu di babak 32 besar melawan Paraguay perjalanan mereka secara mengejutkan sudah terhenti.

    Pada hari-hari setelah itu, perpisahan lebih awal Nagelsmann, yang kontraknya sejatinya masih berlaku hingga setelah Euro 2028, kian mengarah menjadi kenyataan. "Keputusan ini sama sekali tidak mudah bagi saya. Tujuan utama saya selalu kesuksesan tim. Setelah kekecewaan sebesar ini, mereka pantas mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali tanpa beban," kata Nagelsmann soal pengunduran dirinya.

    Kini era itu akan dimulai pada akhir September bersama Klopp. Pada laga tandang Nations League melawan Belanda (24 September), pelatih juara Dortmund pada 2011 dan 2012 itu akan untuk pertama kalinya berdiri di tepi lapangan bersama tim DFB. Tiga hari kemudian, Klopp akan menjalani debut kandangnya sebagai pelatih tim nasional saat Jerman menghadapi Yunani di Augsburg. Lawan DFB lainnya di Grup 2 Liga A Nations League adalah Serbia.

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  • Jürgen KloppGetty Images

    Jürgen Klopp akan menjadi pelatih tim nasional Jerman: perjalanan kariernya sebagai pemain, pelatih, dan pejabat klub

    Pemain:


    Periode

    Klub

    Hingga awal 1987

    TuS Ergenzingen

    Januari hingga Juli 1987

    1. FC Pforzheim

    1987 hingga 1988

    Eintracht Frankfurt II

    1988 hingga 1989

    Viktoria Sindlingen

    1989 hingga 1990

    Rot-Weiss Frankfurt

    1990 hingga 2001

    1. FSV Mainz 05


    Pelatih / Pejabat klub:


    Periode

    Peran

    Klub

    2001 hingga 2008

    Pelatih

    1. FSV Mainz 05

    2008 hingga 2015

    Pelatih

    Borussia Dortmund

    2015 hingga 2024

    Pelatih

    FC Liverpool

    2025 hingga 2026

    Head of Global Soccer

    Red Bull

    sejak Juli 2026

    Pelatih

    Jerman