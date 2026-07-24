Pemutusan kontrak Klopp sebagai kepala sepak bola Red Bull hingga 2029 sebelumnya dianggap sebagai hambatan terpenting yang harus diatasi dalam perjalanannya menuju jabatan pelatih timnas Jerman. Namun, isu biaya kompensasi jutaan euro telah disingkirkan, sehingga DFB bisa menghindari hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni untuk pertama kalinya harus membayar biaya kompensasi untuk seorang pelatih timnas.

Dan Klopp juga tidak akan tetap bersama Red Bull sebagai duta merek atau penasihat, yang sebelumnya sempat menjadi bahan spekulasi. DFB mengonfirmasi donasi sebesar satu juta euro kepada yayasan milik perusahaan, "Wings for Life", yang kemudian akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung riset medis sumsum tulang belakang. Selain itu, hingga 2030 akan digelar tiga laga internasional di Leipzig.

Jadi pada akhirnya Red Bull memang melepas Klopp ke DFB dengan cukup mudah, yang sebagian juga didasari oleh fakta bahwa raksasa minuman bersoda itu bisa sedikit memoles citra publiknya yang terkadang sulit.

Di sekitar final Piala Dunia, yang ia dampingi sebagai analis untuk MagentaTV, Klopp telah mengonfirmasi bahwa ia mencapai kesepakatan yang "sangat murah hati" dengan Red Bull, agar bisa mengucapkan perpisahan untuk menuju tim nasional Jerman.

Sementara itu, kekhawatiran pemegang rekor penampilan timnas Lothar Matthäus terkait gaji Klopp tampaknya tidak akan terbukti. Menurut Bild , Klopp hanya akan menerima "sedikit lebih banyak" per tahun dibanding pendahulunya, Julian Nagelsmann (tujuh juta euro).

Sebelumnya, Matthäus berbicara tentang "paket keseluruhan" finansial yang "membuat pusing". Kesepakatan Klopp dengan adidas (DFB akan beralih ke Nike) juga disebut tidak menjadi masalah, karena kontrak itu akan berakhir setelah Piala Dunia.

Bersama pria 59 tahun itu, rekan lamanya Peter Krawietz dan Pepijn Lijnders serta mantan pemain timnas Sven Bender juga akan ikut ke DFB sebagai asisten pelatih. Bender baru memutus kontraknya dengan klub Regionalliga, SpVgg Unterhaching, pada awal Juli setelah dua tahun. Pria 37 tahun itu bermain enam tahun di Borussia Dortmund di bawah Klopp, menjadi juara Jerman dua kali dan juara Piala Jerman sekali di bawah asuhannya.