'Sulit untuk mencapai level Lionel Messi' - Penilaian jujur Karim Adeyemi terhadap Lamine Yamal, saat pemain baru Barcelona itu membidik gelar Liga Champions

Adeyemi secara resmi diperkenalkan di Barcelona pada hari Kamis, menandai dimulainya babak baru bagi penyerang berusia 24 tahun tersebut setelah hengkang dari Borussia Dortmund dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031. Penyerang asal Jerman ini telah beradaptasi dengan lingkungan di Ciutat Esportiva, setelah mengunjungi fasilitas tersebut pekan lalu untuk bertemu rekan-rekan setim barunya, meskipun ia harus menunggu hingga kontraknya resmi diselesaikan sebelum dapat mengikuti sesi latihan penuh di bawah asuhan Flick.

Saat berbicara kepada media yang hadir mengenai motivasinya pindah ke Spanyol, Adeyemi menegaskan bahwa reputasi klub dan kehadiran mantan pelatih timnasnya memainkan peran besar dalam keputusannya. "Harapan sangat tinggi. Saya bergabung dengan klub terbaik di dunia dan saya berharap dapat menunjukkan kepada manajer dan para penggemar bahwa saya adalah pemain untuk Barça," ujarnya. Saat membahas Liga Champions, ia menambahkan: “Itu adalah tujuan utama, tapi bukan satu-satunya. Itu alasan utamanya; ia memberi tahu saya apa yang dibutuhkan klub dan saya datang ke sini untuk membuktikannya. Bagi saya, ini adalah langkah besar. Ini adalah klub yang tak ada duanya di dunia.”







