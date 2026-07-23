Getty/GOAL
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'Sulit untuk mencapai level Lionel Messi' - Penilaian jujur Karim Adeyemi terhadap Lamine Yamal, saat pemain baru Barcelona itu membidik gelar Liga Champions
Adeyemi mengincar Liga Champions
Adeyemi secara resmi diperkenalkan di Barcelona pada hari Kamis, menandai dimulainya babak baru bagi penyerang berusia 24 tahun tersebut setelah hengkang dari Borussia Dortmund dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2031. Penyerang asal Jerman ini telah beradaptasi dengan lingkungan di Ciutat Esportiva, setelah mengunjungi fasilitas tersebut pekan lalu untuk bertemu rekan-rekan setim barunya, meskipun ia harus menunggu hingga kontraknya resmi diselesaikan sebelum dapat mengikuti sesi latihan penuh di bawah asuhan Flick.
Saat berbicara kepada media yang hadir mengenai motivasinya pindah ke Spanyol, Adeyemi menegaskan bahwa reputasi klub dan kehadiran mantan pelatih timnasnya memainkan peran besar dalam keputusannya. "Harapan sangat tinggi. Saya bergabung dengan klub terbaik di dunia dan saya berharap dapat menunjukkan kepada manajer dan para penggemar bahwa saya adalah pemain untuk Barça," ujarnya. Saat membahas Liga Champions, ia menambahkan: “Itu adalah tujuan utama, tapi bukan satu-satunya. Itu alasan utamanya; ia memberi tahu saya apa yang dibutuhkan klub dan saya datang ke sini untuk membuktikannya. Bagi saya, ini adalah langkah besar. Ini adalah klub yang tak ada duanya di dunia.”
- AFP
Terinspirasi oleh Messi dan Ronaldinho
Adeyemi mengakui bahwa minat dari Barcelona cukup mengejutkan mengingat performa pribadinya dalam beberapa bulan terakhir, namun ia memuji Flick karena telah memberikan kepercayaan diri yang diperlukan untuk mengambil langkah besar ini. "Saat saya mengetahuinya, saya tidak percaya; musim terakhir saya memang tidak terlalu bagus. Flick telah menjadi pilar dukungan; ia menyuruh saya untuk memberikan yang terbaik. Saya benar-benar terkesan. Bagi saya, ini adalah kesempatan yang langka. Panutan dan idola saya di Barça adalah [Lionel] Messi dan juga Ronaldinho, meskipun masih ada banyak lainnya," jelas sang penyerang, sambil menyebut dua tokoh terhebat dalam sejarah Blaugrana.
Adeyemi menjalani musim yang bisa dibilang biasa-biasa saja bersama Borussia Dortmund musim lalu, dengan menyumbang 10 gol dan enam assist dari 39 penampilan di semua kompetisi. Berkat usahanya, Dortmund finis sebagai runner-up di Bundesliga, sementara perjalanan mereka di ajang piala berakhir lebih awal setelah tersingkir di babak 16 besar DFB-Pokal dan babak play-off fase gugur Liga Champions.
- Getty Images
Yamal mendapat dukungan untuk Ballon d'Or
Salah satu aspek paling menarik dari kedatangan Adeyemi adalah kolaborasinya dengan Yamal, pemain muda berbakat berusia 19 tahun. Sambil memuji potensi rekan setimnya itu, Adeyemi menyampaikan pandangan yang realistis terkait perbandingan dengan Messi dan peluang Yamal meraih Ballon d’Or: “Lamine tidak akan keberatan jika saya mengatakan bahwa sulit untuk mencapai level Messi. Lamine bermain dengan sangat bebas. Dia hanya perlu terus mengikuti jalannya sendiri — dan mengapa dia tidak boleh memenangkannya?" kata Adeyemi mengenai Ballon d'Or.
Kecocokan antara kedua penyerang ini akan menjadi kunci jika Barcelona ingin bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di level domestik maupun Eropa musim ini. Yamal kembali ke Barcelona dalam kondisi prima setelah menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol, mengakhiri musim klub yang luar biasa di mana dia membawa Barca meraih gelar La Liga dan Supercopa de España dengan 24 gol dan 18 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi. "Menurut saya, dia adalah pesepakbola yang luar biasa; saya bisa menjalin kerja sama dengannya. Dia mencetak gol dan Anda harus memberinya umpan. Saya berharap bisa menjalin kerja sama yang baik dengannya dan para pemain lainnya," tambah Adeyemi.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Adeyemi menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali fokusnya pada tugas yang ada serta antusiasmenya untuk memulai karier di lingkungan yang kompetitif. "Saya sudah sempat mengamati para pemain, tapi saya tidak khawatir soal transfer ini. Saya tidak gelisah memikirkannya. Saya telah menyaksikan sesi latihan dan tidak sabar untuk bergabung dengan mereka. Inilah sepak bola; ini adalah pekerjaan saya. Saya menikmati berada di sini," katanya. Dengan sesi latihan pertamanya yang dijadwalkan pada hari Jumat, Adeyemi berharap dapat langsung beradaptasi dan segera menjadi pemain inti dalam tim yang sedang dibangun untuk mendominasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
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