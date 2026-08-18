Manajer berusia 55 tahun itu, yang merevolusi sepakbola Inggris selama satu dekade di Stadion Etihad, mengungkapkan bahwa ia tidak yakin masih memiliki dorongan untuk kembali melatih.

Berbicara dalam dokumenter baru Amazon A Beautiful Obsession, Guardiola membuka diri soal beban mental selama waktunya di Manchester. "Saya sendiri bahkan tidak tahu apa yang akan saya lakukan," akunya. "Akan sulit untuk kembali, itulah perasaan saya hari ini. Saya perlu menyegarkan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya.

"Saya perlu sedikit menemukan diri saya dalam hal-hal yang berbeda. Saya perlu duduk dan menenangkan pikiran sejenak. Itu adalah salah satu target utama."



