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'Sulit untuk kembali' - Pep Guardiola mempertimbangkan pensiun mengejutkan karena mantan bos Manchester City yang kelelahan itu mengisyaratkan ia mungkin TIDAK AKAN PERNAH kembali ke sepak bola
Pep yang kelelahan mengisyaratkan pensiun
Manajer berusia 55 tahun itu, yang merevolusi sepakbola Inggris selama satu dekade di Stadion Etihad, mengungkapkan bahwa ia tidak yakin masih memiliki dorongan untuk kembali melatih.
Berbicara dalam dokumenter baru Amazon A Beautiful Obsession, Guardiola membuka diri soal beban mental selama waktunya di Manchester. "Saya sendiri bahkan tidak tahu apa yang akan saya lakukan," akunya. "Akan sulit untuk kembali, itulah perasaan saya hari ini. Saya perlu menyegarkan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi saya.
"Saya perlu sedikit menemukan diri saya dalam hal-hal yang berbeda. Saya perlu duduk dan menenangkan pikiran sejenak. Itu adalah salah satu target utama."
- Getty Images Sport
Sifat adiktif dari kemenangan
Kepergian Guardiola dari Etihad terjadi setelah periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tuntutan fisik dan mental luar biasa untuk mendominasi Premier League jelas telah memakan korban. Mencari jalan keluar menjadi prioritas utama saat ini, tetapi berhenti total dari lonjakan adrenalin tanpa henti dalam menangani tim papan atas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pria Spanyol itu terbuka soal intensitas yang dibutuhkan untuk tetap berada di puncak, dengan menyebut bahwa candu kemenangan adalah berkah sekaligus kutukan.
"Kegembiraan dan kesenangannya adalah melihat tim saya bermain bagus," tambahnya. "Itulah moto dan target ketika saya bangun setiap hari. Ini sangat membuat kecanduan, manajer-manajer yang lebih tua pensiun lalu mereka ingin kembali dan kemudian kembali lagi. Mereka tidak bisa hidup tanpanya."
Nasihat Begiristain tentang kehidupan di luar sepak bola
Txiki Begiristain, sekutu jangka panjang Guardiola dan mantan direktur sepak bola Manchester City, telah mendorong temannya itu untuk menjalani kehidupan jauh dari olahraga ini. Begiristain, yang meninggalkan jabatannya pada musim panas 2025, meyakini Guardiola perlu benar-benar melepaskan diri untuk mendapatkan kembali perspektifnya. Mantan direktur itu memperingatkan bahwa tetap berada di lingkungan sepak bola hanya akan menjebak Guardiola dalam siklus tekanan tinggi yang sama.
"Saya ingin menjelaskan ini kepada Pep, bahwa Anda bisa kalah 3-0 tetapi hidup terus berjalan dan ada momen-momen luar biasa yang bisa Anda jalani bersama teman-teman.
"Tetapi jika dia hanya bertemu orang-orang sepak bola dan sepak bola adalah satu-satunya hal yang dia kenal, dia akan berada di rollercoaster yang sama yang selama ini dia jalani. Dia butuh waktu untuk keluar dan benar-benar berada di luar itu."
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Pendekatan Italia dan pengungkapan Maldini
Sebelum keputusannya untuk beristirahat diumumkan ke publik, Federasi Sepakbola Italia (FIGC) melakukan upaya besar untuk membawanya ke panggung internasional. Bek legendaris Paolo Maldini, yang saat itu bertindak sebagai direktur teknik, mengungkapkan bahwa Guardiola sangat tergoda untuk mengambil pekerjaan sebagai pelatih Italia dan bahkan mulai membuat sketsa formasi taktis saat pertemuan di Barcelona. Namun, Guardiola tetap teguh pada kebutuhannya untuk mengambil jeda.
Ia pada akhirnya menolak tawaran bergengsi dari Italia, dengan memprioritaskan kesehatan mentalnya dan istirahat yang sangat dibutuhkan ketimbang kejayaan internasional secara instan. Apakah masa rehat ini menandai akhir permanen dari salah satu karier kepelatihan paling cemerlang dalam sejarah atau hanya jeda sementara, dunia sepakbola kini harus beradaptasi dengan lanskap tanpa mantan pelatih Barca dan Bayern Munich itu mengatur permainan dari tepi lapangan.
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