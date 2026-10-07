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'Sulit untuk diproses!' - Tiga pemain emosional Argentina buka suara soal hidup tanpa Lionel Messi
Bintang-bintang muda berjuang mengendalikan emosi dalam perpisahan bersejarah
Generasi bintang Argentina berikutnya mengaku merasakan emosi yang luar biasa saat pertandingan perpisahan Lionel Messi di Stadion Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono, dan Enzo Fernandez termasuk di antara anggota skuad yang mengenang kepergian sang kapten setelah kemenangan 3-0 atas Benin.
Para pemain skuad yang lebih muda menyoroti besarnya dampak yang diberikan Messi terhadap karier individu mereka.
Enzo Fernandez merangkum suasana di ruang ganti: "Kami akan sangat merindukannya."
- Sebastian Frej
Mastantuono memuji idola dan inspirasinya sejak kecil
Gelandang serang remaja Franco Mastantuono mengungkapkan betapa emosional perasaannya saat berdiri di lapangan bersama idolanya. "Saya sangat bersemangat, karena dia sudah menjadi idola saya sejak saya masih kecil. Saya mencoba terlihat tegar, meskipun saya sedih," aku Mastantuono.
"Saya akan mengatakan kepadanya untuk terus melangkah, melihat seperti apa dirinya. Dia pemain hebat, kapten sejati."
"Dia selalu menjadi panutan saya, inspirasi saya."
Martinez mengakui beban emosional pada skuad
Bek Lisandro Martinez mengungkapkan bahwa antisipasi seputar laga kandang terakhir Messi menciptakan tekanan tersendiri di dalam tim. "Kami bermain dengan kecemasan yang sangat besar. Rasanya seperti momen itu tidak akan pernah tiba, dan hari ini itu terjadi," jelas Martinez.
"Masih sulit untuk mencerna semuanya, untuk pergi dan tahu bahwa dia tidak akan tersedia pada agenda FIFA berikutnya."
"Kami mencoba memastikan dia menikmati momen-momen ini sepenuhnya, karena semuanya berlalu begitu cepat."
- ISI Photos
Melangkah ke masa depan tanpa nomor 10
Saat Argentina bersiap untuk jadwal internasional di masa depan, inti skuad muda kini harus menerapkan pelajaran yang mereka dapat dari kapten legendaris mereka. Pemain seperti Martinez, Fernandez, dan Mastantuono akan meneruskan tongkat estafet itu ke generasi berikutnya.
"Dia adalah sosok yang sangat penting bagi kami," pungkas Martinez.
Argentina akan kembali beraksi tanpa pemimpin ikonik mereka pada jeda internasional berikutnya.
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