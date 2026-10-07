Generasi bintang Argentina berikutnya mengaku merasakan emosi yang luar biasa saat pertandingan perpisahan Lionel Messi di Stadion Monumental. Lisandro Martinez, Franco Mastantuono, dan Enzo Fernandez termasuk di antara anggota skuad yang mengenang kepergian sang kapten setelah kemenangan 3-0 atas Benin.

Para pemain skuad yang lebih muda menyoroti besarnya dampak yang diberikan Messi terhadap karier individu mereka.

Enzo Fernandez merangkum suasana di ruang ganti: "Kami akan sangat merindukannya."