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“Sulit menolak Manchester United”: Transfer Youri Tielemans mengejutkan sesama warga Belgia, Philippe Albert, tetapi daya tarik “klub legendaris” itu bisa dimengerti
Manchester United menggelontorkan £35 juta untuk Tielemans
Tielemans tidak pernah menutupi fakta bahwa ia mengikuti perkembangan Manchester United dengan saksama saat pertama kali jatuh cinta pada sepakbola. Ia tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan klub itu ketika tawaran resmi datang.
Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya meraih kesuksesan di Inggris bersama Leicester dan Aston Villa, termasuk menjuarai Piala FA dan Liga Europa. Kini, ia membidik lebih banyak trofi bergengsi di Manchester.
Manchester United masih mencari konsistensi sebagai tim pada 2026-27, sementara Tielemans belum mampu mendominasi permainan di lini tengah. Pertanyaan pun terus muncul mengenai apakah Michael Carrick mendapat dukungan yang memadai dari jajaran direksi klub pada bursa transfer terakhir.
Sesekali muncul pertanyaan apakah Tielemans benar-benar lebih baik daripada pemain yang sudah dimiliki Manchester United, mengingat Mason Mount lebih dari mampu menjaga permainan tetap mengalir. Namun, harapannya adalah transfer senilai £35 juta ($47 juta) akan terbukti sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
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Apakah Tielemans bisa meningkatkan kualitas lini tengah di Old Trafford?
Ditanya apakah kepindahan Tielemans membuat keluarga Albert sedikit terkejut, mantan bek Liga Primer Inggris yang berbicara dalam kerja sama dengan BestCasino.co.uk mengatakan kepada GOAL tentang rekan senegaranya: “Sulit mengatakan tidak kepada klub seperti Manchester United. Meski klub itu tidak lagi sama seperti saat ditangani Sir Alex [Ferguson].
“Sir Alex pernah menjadikan mereka tim terbaik di dunia. Namun, ketika Anda bermain untuk Aston Villa, dia tampil sangat baik. Dia juga menjuarai Piala Champions Eropa. Dia menjuarai Piala FA bersama Leicester, dan ketika Manchester United datang, sulit untuk mengatakan tidak.
“Meski dia tahu itu sulit karena klub tersebut tidak lagi sama seperti dulu, Manchester United tetap klub besar, klub yang punya nama besar dan sejarah legendaris. Saya terkejut dia bergabung ke sana, tetapi seperti yang saya katakan, ketika Manchester United tertarik, hampir mustahil untuk mengatakan tidak.
“Anda mengatakan tidak kepada Manchester United jika Manchester City datang, atau jika Real Madrid, Barcelona, atau mungkin Bayern datang. Namun, Manchester United tetap klub besar dan akan selalu begitu karena klub besar tidak pernah mati.”
Pemain timnas Belgia wujudkan impian masa kecil
Tielemans mengatakan tentang keputusannya bergabung dengan United setelah mengakhiri tiga tahun bersama Villa: “Saya sudah dua kali berbicara dengan klub, tetapi pembicaraan itu tidak membuahkan hasil.
“Saya sangat tenang. Sejujurnya, saya tidak berharap banyak pada musim panas ini. Saya hanya fokus bermain sepakbola, fokus pada Piala Dunia, dan berusaha tampil sebaik mungkin untuk negara saya. Namun, setiap musim panas sesuatu bisa terjadi, dan tentu saja saya mengetahui adanya klausul itu.
“Saya sangat berterima kasih kepada Aston Villa. Saya berutang banyak kepada mereka. Villa adalah klub hebat, kami melakukan hal-hal luar biasa, dan mereka membantu saya kembali ke level terbaik. Namun, ada klub-klub yang berada di atas Villa, dan Manchester United adalah salah satunya.
“Bagi pesepakbola mana pun, bisa berada di sini merupakan pencapaian besar. Itu berarti Anda telah menjalani karier dengan baik. Namun, perjalanan tidak berhenti di situ. Saya ingin meraih kesuksesan.”
- Getty
Tekanan terhadap Carrick di tengah inkonsistensi Manchester United
Tielemans sejauh ini telah mencatatkan 11 penampilan untuk Manchester United di Liga Primer, Piala Carabao, dan Liga Champions. Ia hanya dua kali merasakan kemenangan.
Situasi tersebut membuat tekanan terhadap pelatih kepala Carrick yang tengah disorot semakin besar, dengan perbaikan hasil dituntut di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’. Setelah kalah 4-1 dari Como di Liga Champions, Manchester United akan kembali berlaga di kompetisi domestik pada Minggu dengan menjamu Bournemouth.
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