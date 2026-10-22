Tielemans tidak pernah menutupi fakta bahwa ia mengikuti perkembangan Manchester United dengan saksama saat pertama kali jatuh cinta pada sepakbola. Ia tidak mungkin melewatkan kesempatan untuk bergabung dengan klub itu ketika tawaran resmi datang.

Pemain berusia 29 tahun itu sebelumnya meraih kesuksesan di Inggris bersama Leicester dan Aston Villa, termasuk menjuarai Piala FA dan Liga Europa. Kini, ia membidik lebih banyak trofi bergengsi di Manchester.

Manchester United masih mencari konsistensi sebagai tim pada 2026-27, sementara Tielemans belum mampu mendominasi permainan di lini tengah. Pertanyaan pun terus muncul mengenai apakah Michael Carrick mendapat dukungan yang memadai dari jajaran direksi klub pada bursa transfer terakhir.

Sesekali muncul pertanyaan apakah Tielemans benar-benar lebih baik daripada pemain yang sudah dimiliki Manchester United, mengingat Mason Mount lebih dari mampu menjaga permainan tetap mengalir. Namun, harapannya adalah transfer senilai £35 juta ($47 juta) akan terbukti sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.