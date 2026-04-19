Sulit membayangkan kejadian yang lebih naas dari ini: Vincent Kompany menceritakan bagaimana Serge Gnabry mengalami cedera parah saat latihan bersama FC Bayern

"Itu sungguh sangat disayangkan," kata Kompany: "Itu terjadi saat adu penalti. Benar-benar sangat, sangat disayangkan dan sangat mengejutkan kami semua. Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Serge telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kami musim ini."

Pemuncak klasemen Bundesliga telah mengumumkan cedera Gnabry secara resmi pada hari Sabtu. Bayern tidak menyebutkan berapa lama ia akan absen, namun tidak hanya dipertanyakan apakah gelandang serang tersebut dapat kembali bermain untuk Bayern musim ini. Menurut laporan media yang seragam, partisipasinya dalam Piala Dunia musim panas nanti bersama timnas Jerman juga dipertanyakan.

Pelatih timnas Julian Nagelsmann menjelaskan: "Saya sangat menyesal untuk Serge. Ini adalah berita yang sangat menyedihkan, terutama di akhir musim ini, di mana ada begitu banyak pertandingan besar dan penting yang akan datang." Ia melaporkan bahwa ia telah menelepon sang pemain yang kurang beruntung itu pada Sabtu malam: "Saya telah mengatakan kepadanya bahwa kami semua di timnas juga mendukungnya. Kami semua akan mendukungnya sebaik mungkin agar dia bisa kembali ke lapangan secepat mungkin."