"Sulit membayangkan FC Bayern tanpa dia": Pujian besar untuk seorang bek asal Munich

Dia sudah lama menjadi pemain inti di tim nasional Kroasia, tapi bukan hanya itu. "Josip telah menjadi pemain favorit saya di Kroasia," kata Ivica Olic kepada Bild. Olic pernah bermain untuk FC Bayern, kemudian bekerja sama dengan Stanisic sebagai asisten pelatih tim nasional Kroasia, dan kini menjadi pelatih tim nasional U-21. "Perkembangannya di Bayern sangat cepat bagi kami - dari pemain cadangan ke-12 atau ke-13 menjadi pemain yang sangat penting."

Ivan Rakitic menambahkan: "Kami orang Kroasia sangat bangga pada Josip. Secara olahraga, dia sudah tak tergantikan bagi tim nasional kami dan saya yakin dia akan semakin berkembang menjadi salah satu pemimpin generasi baru kami dalam waktu dekat." Selama kariernya yang sukses, Rakitic pernah bermain untuk FC Schalke 04 dan FC Barcelona. Sejak Juli 2025, pria berusia 38 tahun ini menjabat sebagai Direktur Teknis di Hajduk Split.

Rakitic memuji Stanisic atas peminjamannya yang "cerdas" ke Leverkusen: "Saya yakin dia menjadi pemain sepak bola yang lebih baik di sana karena dia menghadapi tekanan yang sedikit lebih ringan daripada di Bayern, sehingga bisa berkembang dengan tenang di bawah asuhan Xabi Alonso. Berkat kesuksesan besar itu, dia pun menjadi jauh lebih percaya diri. Dan kini dia berada dalam performa di mana FC Bayern tak bisa dibayangkan tanpa kehadirannya."

Dalam fase pertandingan internasional mendatang, Stanisic bersama Kroasia akan menghadapi Kolombia di AS, yang diperkuat rekan setimnya di Munich, Luis Diaz, serta Brasil.