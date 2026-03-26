"Yang kita lihat saat ini adalah Stani terbaik yang pernah ada," kata Direktur Olahraga Christoph Freund setelah kemenangan 4-0 FC Bayern atas Union Berlin pada Sabtu lalu. "Dia sangat penting bagi tim." Stanisic sekali lagi menunjukkan seluruh kemampuannya selama 90 menit pertandingan tadi.
"Sulit membayangkan FC Bayern tanpa dia": Pujian besar untuk seorang bek asal Munich
Pemain berusia 25 tahun itu memulai pertandingan sebagai bek kanan, dan sesekali bertukar posisi dengan Konrad Laimer. Baik dari sisi kiri maupun kanan, Stanisic secara rutin ikut serta dalam serangan, menciptakan peluang besar bagi Lennart Karl dan Leon Goretzka, serta turut berperan dalam terciptanya gol kedua Serge Gnabry. Setelah Dayot Upamecano diganti, Stanisic pindah ke posisi bek tengah sebagai penutup perjalanannya di lapangan.
FC Bayern: Josip Stanisic telah berkembang menjadi pemain kunci yang tak terbantahkan
Sebelum musim ini, Stanisic masih dianggap sebagai pemain rotasi, sebelum secara mengejutkan ia berkembang menjadi pemain kunci yang tak terbantahkan. Kekuatan pertahanannya yang sudah menjadi ciri khasnya kini semakin diperkuat dengan naluri menyerang. Setelah tampil dalam 30 pertandingan resmi, Stanisic telah mencetak tiga gol dan tujuh assist. "Dia bermain dalam waktu yang sangat lama, memiliki ritme yang luar biasa, sangat bugar, dan bisa bermain di beberapa posisi," kata Freund. "Di tim ini, dengan begitu banyak pemain sepak bola hebat di sekelilingnya, dia benar-benar menikmati bermain dan tidak hanya bertahan."
Sebagai kelahiran Munich dan lulusan akademi klub, Stanisic juga memenuhi dua harapan besar dari manajemen klub, yang yakin dia mampu naik lebih tinggi dalam hierarki. "Dia memiliki jiwa pemimpin," kata Freund beberapa minggu lalu. Fakta bahwa Stanisic mampu menonjol selama masa peminjamannya di Bayer Leverkusen pada musim 2023/24 dan kembali sebagai pemenang ganda, membuat para petinggi Munich terkesan dan meningkatkan statusnya secara signifikan.
Ivica Olic dan Ivan Rakitic memuji Josip Stanisic
Dia sudah lama menjadi pemain inti di tim nasional Kroasia, tapi bukan hanya itu. "Josip telah menjadi pemain favorit saya di Kroasia," kata Ivica Olic kepada Bild. Olic pernah bermain untuk FC Bayern, kemudian bekerja sama dengan Stanisic sebagai asisten pelatih tim nasional Kroasia, dan kini menjadi pelatih tim nasional U-21. "Perkembangannya di Bayern sangat cepat bagi kami - dari pemain cadangan ke-12 atau ke-13 menjadi pemain yang sangat penting."
Ivan Rakitic menambahkan: "Kami orang Kroasia sangat bangga pada Josip. Secara olahraga, dia sudah tak tergantikan bagi tim nasional kami dan saya yakin dia akan semakin berkembang menjadi salah satu pemimpin generasi baru kami dalam waktu dekat." Selama kariernya yang sukses, Rakitic pernah bermain untuk FC Schalke 04 dan FC Barcelona. Sejak Juli 2025, pria berusia 38 tahun ini menjabat sebagai Direktur Teknis di Hajduk Split.
Rakitic memuji Stanisic atas peminjamannya yang "cerdas" ke Leverkusen: "Saya yakin dia menjadi pemain sepak bola yang lebih baik di sana karena dia menghadapi tekanan yang sedikit lebih ringan daripada di Bayern, sehingga bisa berkembang dengan tenang di bawah asuhan Xabi Alonso. Berkat kesuksesan besar itu, dia pun menjadi jauh lebih percaya diri. Dan kini dia berada dalam performa di mana FC Bayern tak bisa dibayangkan tanpa kehadirannya."
Dalam fase pertandingan internasional mendatang, Stanisic bersama Kroasia akan menghadapi Kolombia di AS, yang diperkuat rekan setimnya di Munich, Luis Diaz, serta Brasil.
Josip Stanisic: Catatan penampilannya musim ini
Lomba Pertandingan Gol Assist Bundesliga 19 2 4 Liga Champions 6 1 1 Piala DFB 4 - 2 Super Cup 1 - -