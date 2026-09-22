Meninggalkan Catalonia pada bursa transfer musim panas menghadirkan tantangan besar di luar lapangan bagi pemain 26 tahun itu. Meski transisinya di lapangan berjalan mulus, beradaptasi dengan rutinitas harian yang baru, bergulat dengan bahasa baru, dan menetap di negara yang asing terbukti jauh lebih menuntut.

Beruntung bagi sang penyerang, transisinya di Parc des Princes dipermudah oleh beberapa sosok yang sudah familiar. Kembali bekerja sama dengan pelatih Luis Enrique, yang ia pandang sebagai figur ayah dalam sepakbola, pemain internasional Spanyol itu juga bergabung dengan rekan senegaranya Fabian Ruiz dan mantan produk akademi Barcelona Dro Fernandez di ruang ganti juara Eropa dua musim beruntun itu.