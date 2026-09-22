AFP
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'Sulit' - Ferran Torres mengungkap bagian tersulit dari kepergiannya dari Barcelona dan memberikan penilaian soal Ballon d'Or setelah awal gemilang dalam kehidupannya di PSG
Peralihan mendadak ke ibu kota Prancis
Meninggalkan Catalonia pada bursa transfer musim panas menghadirkan tantangan besar di luar lapangan bagi pemain 26 tahun itu. Meski transisinya di lapangan berjalan mulus, beradaptasi dengan rutinitas harian yang baru, bergulat dengan bahasa baru, dan menetap di negara yang asing terbukti jauh lebih menuntut.
Beruntung bagi sang penyerang, transisinya di Parc des Princes dipermudah oleh beberapa sosok yang sudah familiar. Kembali bekerja sama dengan pelatih Luis Enrique, yang ia pandang sebagai figur ayah dalam sepakbola, pemain internasional Spanyol itu juga bergabung dengan rekan senegaranya Fabian Ruiz dan mantan produk akademi Barcelona Dro Fernandez di ruang ganti juara Eropa dua musim beruntun itu.
- Getty Images Sport
'Suatu hari Anda ada di sini, keesokan harinya Anda berkemas'
Kecepatan luar biasa dari transfer musim panas itu sedikit membuat sang penyerang terkejut. Merefleksikan kepindahannya yang mendadak, ia menyoroti betapa kacau dan tak terduganya bisnis sepakbola modern.
"Sulit: suatu hari Anda ada di sini dan keesokan harinya Anda mengemasi tas," jelasnya. Meski pergolakan itu datang tiba-tiba, bintang Spanyol itu tetap mempertahankan selera humornya soal orang-orang yang harus ia tinggalkan di La Liga. Ia bercanda: "Satu-satunya yang tidak bisa saya bawa bersama saya adalah Pedri."
Performa panas dan pengakuan penghargaan
Kesulitan apa pun di luar lapangan jelas tidak berdampak menjadi performa buruk. Rentetan tajam tujuh gol dalam enam pertandingan pertamanya dengan tegas menegaskan sang penyerang sebagai senjata vital dalam skema taktik Enrique.
Performa klub yang sangat produktif ini mengikuti musim panas bersejarah bagi sang penyerang, yang mencetak gol penentu dalam kemenangan 1-0 Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia. Aksi heroiknya di panggung global dan konsistensinya di level domestik dengan pantas memberinya tempat dalam daftar pendek 30 pemain untuk Ballon d'Or, bergabung dengan rekan senegaranya Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri, dan rekan setimnya di PSG, Ruiz.
Saat ditanya soal penghargaan bergengsi itu, sang penyerang menolak berkampanye untuk dirinya sendiri atau menunjuk pemenang tertentu, seraya menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para pemilih. "Siapa pun yang memang ditakdirkan memenangkannya akan memenangkannya; itu bukan bergantung pada saya," ujarnya, sebelum menambahkan: "Jika orang Spanyol yang memenangkannya, itu akan lebih baik."
- AFP
Menjaga momentum awal
Setelah begitu cepat mengukuhkan dirinya sebagai opsi serangan penting di ibu kota Prancis, tujuan utama mantan pemain Barcelona itu adalah mempertahankan laju golnya yang produktif. Melanjutkan ketajaman ini akan sangat penting untuk mempertahankan tempatnya di starting XI Enrique, sekaligus meningkatkan reputasi individunya sendiri dan mendorong ambisi PSG di kompetisi domestik maupun Eropa.
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