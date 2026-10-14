Respons penuh semangat selepas jeda nyaris membuahkan gol penyama kedudukan ketika Tielemans mengirim umpan lambung kepada Bruno Fernandes, sebelum sang kapten menghantam mistar gawang Jan Oblak lewat tembakan pada menit ke-70. Namun, momentum itu sirna empat menit kemudian ketika Leny Yoro diganjar kartu merah langsung karena menjatuhkan Jonathan David, dan Ademola Lookman memastikan tiga poin lima menit setelahnya.

Menjelaskan pembicaraan saat jeda dan kegagalan mereka mengubah tekanan menjadi gol, Tielemans menambahkan: "Saya rasa setelah itu kami memiliki beberapa peluang. Kami berusaha kembali ke pertandingan, tetapi kami tidak bisa memanfaatkan satu pun peluang tersebut. Saat jeda, kami berbicara satu sama lain bahwa kami harus lebih agresif dan berusaha lebih mengambil inisiatif. Saya rasa kami memiliki beberapa momen bagus, tetapi itu tidak cukup."