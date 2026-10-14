ZUMA Press Wire
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“Sulit diterima!” Youri Tielemans mengakui kebobolan sebelum laga genap semenit “berat untuk diterima” saat Manchester United kalah dari Atletico Madrid di Liga Champions
Kelengahan di awal menggagalkan misi di Eropa
Gelandang asal Belgia itu mengakui betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa timnya kebobolan pada menit pertama laga tandang Liga Champions di Spanyol. Diogo Dalot gagal mengawal Alex Baena, sehingga sang pengatur serangan bisa menyodorkan bola kepada Pablo Barrios, yang menaklukkan Senne Lammens saat pertandingan baru berjalan 47 detik. Gol itu menjadi gol tercepat kedua dalam sejarah Atletico di kompetisi tersebut dan seketika mengacaukan rencana permainan tim tamu.
- AgenciaLOF
“Itu sulit diterima”
Meski pelatih kepala Michael Carrick melakukan lima perubahan pada susunan pemain inti, termasuk memberi Carlos Baleba kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya, lini depan Manchester United menyia-nyiakan peluang menjanjikan melalui Bryan Mbeumo dan Marcus Rashford pada babak pertama. Mengenang dampak psikologis dari gol pembuka cepat tuan rumah, Tielemans mengatakan kepada UEFA: "Ini sulit diterima karena Anda berusaha tampil positif dalam pertandingan, berusaha mengawali laga dengan baik, lalu langsung kebobolan. Itu sulit diterima."
Kartu merah memupus harapan bangkit di babak kedua
Respons penuh semangat selepas jeda nyaris membuahkan gol penyama kedudukan ketika Tielemans mengirim umpan lambung kepada Bruno Fernandes, sebelum sang kapten menghantam mistar gawang Jan Oblak lewat tembakan pada menit ke-70. Namun, momentum itu sirna empat menit kemudian ketika Leny Yoro diganjar kartu merah langsung karena menjatuhkan Jonathan David, dan Ademola Lookman memastikan tiga poin lima menit setelahnya.
Menjelaskan pembicaraan saat jeda dan kegagalan mereka mengubah tekanan menjadi gol, Tielemans menambahkan: "Saya rasa setelah itu kami memiliki beberapa peluang. Kami berusaha kembali ke pertandingan, tetapi kami tidak bisa memanfaatkan satu pun peluang tersebut. Saat jeda, kami berbicara satu sama lain bahwa kami harus lebih agresif dan berusaha lebih mengambil inisiatif. Saya rasa kami memiliki beberapa momen bagus, tetapi itu tidak cukup."
- Ball Raw Images
Tekanan kian meningkat jelang laga di Elland Road
Menjadi klub Inggris pertama yang kalah di Liga Champions musim ini juga memperpanjang rentetan tanpa kemenangan United menjadi lima pertandingan di semua kompetisi. Kekalahan kedua dalam 12 pertemuan terakhir melawan tim asal Spanyol semakin meningkatkan sorotan terhadap Carrick setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Tottenham Hotspur akhir pekan lalu.
Manchester United kini harus segera bangkit menjelang derbi tandang sengit melawan Leeds United, dengan beban berupa raihan poin terendah mereka setelah enam pertandingan pertama di liga sejak 1986.
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