Roma yang sulit dipercaya. Tampil apik, berani mengambil inisiatif, dan dominan pada babak pertama, tetapi sulit dipahami, ketakutan, dan akhirnya kalah pada babak kedua. Mereka kembali kehilangan keunggulan, sehingga rencana untuk lolos menjadi lebih rumit. Di Old Trafford, menghadapi Manchester United yang tidak pernah menang dalam 10 pertandingan, Roma kalah 3-2 setelah menjalani babak pertama yang spektakuler dan menutupnya dengan keunggulan dua gol berkat Soulé dan penalti Malen. Pada babak kedua, kelelahan dan gempuran United membuat permainan Roma meredup. Kesalahan individu pun harus dibayar mahal.

Sepanjang 45 menit pertama, hanya suara suporter Roma yang terdengar karena Roma menampilkan versi terbaik mereka, seperti di liga. Dua gol tercipta: Soulé mencetak gol lewat umpan brilian Mora, sedangkan Malen menuntaskan penalti yang diberikan setelah Heaven melakukan handball saat menghalau tembakan Soulé. Selain itu, Roma setidaknya memiliki tiga peluang mencetak gol lainnya. United lamban dan gugup. Satu-satunya ancaman mereka adalah tembakan Mainoo yang mampu diatasi Vasquez, kiper ketiga yang menjadi starter karena Svilar dan Gollini cedera. Gollini absen akibat masalah punggung.

Babak kedua menjadi cerita yang sama sekali berbeda. United menyerang tanpa henti, sementara Roma, yang memasukkan Pisilli untuk menggantikan Mora, tak pernah mampu melancarkan serangan balik. Cunha dengan cerdik mendapatkan penalti yang membuka kembali pertandingan (Vasquez menepis percobaan pertama Bruno Fernandes dari titik putih, tetapi Cristante masuk ke kotak penalti sebelum tendangan dilakukan. Pemain asal Portugal itu tidak menyia-nyiakan kesempatan keduanya dan mengecoh kiper asal Kolombia tersebut). Semenit kemudian, tembakan Mbeumo dua kali membentur tiang dan membuat Roma ketar-ketir. Pertandingan berlangsung di satu sisi lapangan, dan United mencetak dua gol dalam tiga menit, keduanya lewat Cunha: gol pertama berawal dari kesalahan Balerdi, yang gagal menyentuh bola dan memberi pemain asal Brasil itu kesempatan untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pada gol kedua, mantan pemain Atletico Madrid itu kembali mengalahkan Vasquez dengan tembakan ke tiang dekat. Menjelang akhir pertandingan, Cunha diusir setelah menerima dua kartu kuning (yang pertama karena melepas jerseynya seusai mencetak gol, yang kedua karena tekel keras terhadap Balerdi). Gempuran terakhir Roma tidak membuahkan hasil. United menang, sementara Roma kembali kalah setelah sempat unggul.