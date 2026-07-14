Terutama di babak pertama, lini serang Prancis yang sangat dipuji—yang dipimpin oleh para bintang seperti Kylian Mbappé, Michael Olise, dan Ousmane Dembélé—sama sekali tidak berjalan lancar. Angka yang mengkhawatirkan membuktikannya: Menurut penyedia data Opta, nilai xGoals Prancis—yang mengukur jumlah gol yang diharapkan dari sebuah tim—hanya mencapai 0,04 setelah 45 menit pertama. Hampir tidak mungkin ada serangan yang lebih tidak berbahaya dari itu.
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Sulit dibayangkan ada yang lebih tidak mengancam, dan rekor mengerikan Kylian Mbappé saat menghadapi Lamine Yamal! Impian Prancis untuk meraih gelar juara Piala Dunia berakhir dengan angka-angka mengerikan yang menakutkan
Statistik mengerikan lainnya pada babak pertama saat Prancis kalah 0-2 dari Spanyol yang tampil gemilang: Hanya dua tembakan dari Equipe Tricolore yang tercatat, tak satu pun mengarah ke gawang, dan tak satu pun berasal dari dalam kotak penalti. Sebaliknya, Les Bleus sudah tiga kali terjebak offside saat babak pertama berakhir.
Di babak kedua pun, tim Prancis yang awalnya sedikit diunggulkan untuk melaju ke semifinal pertama Piala Dunia 2026 ini tetap tidak berbahaya dalam waktu yang cukup lama. Nilai xGoals cukup baik merangkum gambaran keseluruhan bahkan setelah 90 menit, dengan angka yang rendah, yaitu 0,3 pada akhir pertandingan.
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Prancis kalah dari Spanyol: Lamine Yamal adalah lawan yang ditakuti Kylian Mbappé
Setelah bek kiri Prancis, Lucas Digne, melakukan tekel ceroboh terhadap bintang Spanyol Lamine Yamal di dalam kotak penalti, tim Iberia itu mendapat hadiah penalti pada menit ke-20. Mikel Oyarzabal dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut untuk membawa timnya memimpin, yang kemudian diperlebar oleh Pedro Porro setelah hampir satu jam pertandingan berkat umpan satu-dua yang apik dengan Dani Olmo.
Upaya perlawanan yang berkelanjutan dari tim Prancis tidak kunjung muncul setelah itu, karena pertahanan juara Eropa asal Spanyol terlalu kokoh. Bahkan Mbappé, yang sebelumnya tampil sangat gemilang di Piala Dunia, tak bisa berbuat apa-apa lagi, sehingga untuk sementara tetap tercatat dengan delapan gol di turnamen ini. Sebuah statistik yang pahit bagi sang penyerang bintang Real Madrid: Dalam pertandingan kesebelasnya di level klub dan tim nasional melawan Lamine Yamal dari Spanyol, bintang serang FC Barcelona itu kembali unggul untuk kesembilan kalinya. Hanya dalam dua kesempatan Mbappé yang keluar sebagai pemenang dari duel tersebut.
Piala Dunia 2026: Spanyol akan bertanding di final melawan Inggris atau Argentina
Meskipun kalah di semifinal, Piala Dunia bagi Prancis belum sepenuhnya berakhir. Pada hari Sabtu, Les Bleus masih akan bertanding dalam perebutan tempat ketiga yang akan digelar di Miami.
Siapa lawan Prancis di "final kecil" tersebut akan ditentukan pada Rabu malam, sama halnya dengan lawan Spanyol di final besar pada hari Minggu di New York/New Jersey. Inggris yang dipimpin Harry Kane dan Argentina yang dipimpin Lionel Messi akan bertarung di semifinal kedua untuk memperebutkan tiket kedua ke final.
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