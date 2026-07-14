Statistik mengerikan lainnya pada babak pertama saat Prancis kalah 0-2 dari Spanyol yang tampil gemilang: Hanya dua tembakan dari Equipe Tricolore yang tercatat, tak satu pun mengarah ke gawang, dan tak satu pun berasal dari dalam kotak penalti. Sebaliknya, Les Bleus sudah tiga kali terjebak offside saat babak pertama berakhir.

Di babak kedua pun, tim Prancis yang awalnya sedikit diunggulkan untuk melaju ke semifinal pertama Piala Dunia 2026 ini tetap tidak berbahaya dalam waktu yang cukup lama. Nilai xGoals cukup baik merangkum gambaran keseluruhan bahkan setelah 90 menit, dengan angka yang rendah, yaitu 0,3 pada akhir pertandingan.



