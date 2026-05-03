"Sulit dalam hal motivasi": Pelatih PSG Luis Enrique membuat heboh menjelang laga besar Liga Champions melawan FC Bayern

Dalam pertandingan melawan tim peringkat kesembilan Ligue 1 pada Sabtu lalu, tim Paris hanya mampu bermain imbang 2-2 (1-1), di mana Enrique memilih untuk mengistirahatkan sebagian besar pemain inti utamanya. Di antaranya, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Marquinhos tidak diturunkan, sementara Warren Zaire-Emery hanya masuk sebagai pemain pengganti.

"Kami hanya memainkan dua pemain yang sudah masuk starting eleven pada Selasa malam. Kami mencoba mengendalikan pertandingan sesuai rencana kami. Kami ingin menang, tapi kami melewatkan kesempatan itu," kata Enrique. Gol untuk klub ibu kota dicetak oleh penyerang Ibrahim Mbaye (6') dan Zaire-Emery (62'), sedangkan untuk Lorient, Pablo Pagis (12') dan Aiyegun Tosin (78') berhasil mencetak gol.

Dengan demikian, PSG gagal memastikan gelar juara tiga pekan sebelum akhir musim. Keunggulan atas Lens yang berada di posisi kedua, yang pada saat yang sama juga hanya bermain imbang melawan Nice (1-1), kini menjadi enam poin. Kesempatan berikutnya bagi tim Enrique akan datang pada Minggu mendatang saat pertandingan kandang melawan Stade Brest.