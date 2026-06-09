"Sulit dalam berkomunikasi!" Thomas Müller mengkritik pelatih tim nasional Julian Nagelsmann menjelang Piala Dunia

Neuer (40) menunjukkan, "bahwa menurut saya, jika dia dalam kondisi fisik yang prima, dia memang yang terbaik di bawah mistar gawang". Namun, ini soal nuansa dan "perasaan. Dan karena itu kita tidak perlu khawatir sama sekali, karena kita sudah melihatnya: Baumann tidak hanya hebat dalam hal kemampuan kiper, tetapi juga secara mental—jika Manu tidak bisa bermain, dia siap menggantikannya."

Neuer harus absen hingga akhir karena cedera betis yang dideritanya beberapa minggu lalu dan melewatkan dua pertandingan uji coba Piala Dunia terakhir melawan Finlandia (4-0) dan AS (2-1). Terutama saat melawan AS, Baumann yang menjadi pengganti kembali menegaskan perannya sebagai kiper utama di Piala Dunia dengan penyelamatan-penyelamatan gemilang.

Setelah pertandingan, ia mengaku "sangat puas" dengan penampilannya dan untuk pertama kalinya berbicara secara rinci tentang fakta bahwa Nagelsmann, beberapa minggu sebelum turnamen dimulai, memanggil kembali Neuer dari masa pensiunnya di timnas DFB dan menempatkannya di depan Baumann.

"Awalnya itu sulit, menurut perasaan saya itu tidak terlalu menyenangkan," kata Baumann kepada RTL. Namun, menyerah di tim nasional bukanlah pilihan baginya: "Sejak awal sudah jelas bahwa saya ada untuk tim. Tidak datang bukanlah pilihan, ini juga Piala Dunia bagi saya. Saya ingin membantu tim, memberikan kontribusi saya. Sekarang saatnya fokus penuh pada diri saya dan tim."