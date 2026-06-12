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“Sulit bagi Man City untuk mempertahankan Rodri” jika Real Madrid datang meminangnya - dengan mantan pemain dan pelatih The Blues memperkirakan lebih banyak nama besar akan mengikuti jejak Pep Guardiola meninggalkan Etihad
Rodri, yang berasal dari Madrid, dikabarkan akan kembali ke kampung halamannya
Setelah 10 tahun penuh prestasi di Inggris, pelatih legendaris asal Catalunya, Guardiola, memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dan meninggalkan tekanan dalam mengelola tim di Liga Premier. Ia kini bersiap untuk menikmati masa istirahat yang memang pantas ia dapatkan.
Pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul mengenai bagaimana City akan tampil tanpa sosok ikonik di pucuk pimpinan. Harapannya adalah Enzo Maresca - mantan asisten Guardiola - akan mengambil alih tugas berat untuk mengikuti jejak yang telah memecahkan rekor.
Ia ingin menanamkan ciri khasnya sendiri pada skuad The Blues, dengan spekulasi mengenai pergerakan pemain masuk dan keluar dari Etihad menjelang jendela transfer berikutnya yang akan dibuka pada 15 Juni. Sudah lama dikabarkan bahwa pemain internasional Spanyol, Rodri, menarik perhatian dari tanah airnya.
Pemain asal Madrid dan mantan bintang Atletico ini akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dan penampilannya tidak lagi sama sejak mengalami cedera ACL yang parah pada September 2024. Dia kemungkinan besar akan langsung mengambil kesempatan untuk kembali ke akar-akarnya dan bergabung dengan ‘Galacticos’ di Santiago Bernabeu.
- Getty
Akankah Manchester City menyetujui penjualan Rodri pada bursa transfer musim panas?
Ketika ditanya apakah perpindahan semacam itu bisa disetujui, mantan pemain dan pelatih City, Reid—yang berbicara dalam lelang bertema Piala Dunia terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Sebelum cedera itu, saya setuju dengan Anda, cedera ligamen silang memang parah—saya pernah mengalaminya sebelumnya. Ilmu kedokteran sekarang - pisau dan garpu yang mereka gunakan pada saya! Dia adalah pemain berkualitas. Ada rezim baru yang akan datang. Ada kabar bahwa Real Madrid tertarik.
“Karena dia orang Spanyol, saya pikir jika Real Madrid datang, akan sulit bagi Man City untuk mempertahankannya. Tapi dia pemain berkualitas dan dia akan kembali sebaik dulu, saya yakin.”
Apakah akan ada lebih banyak bintang yang mengikuti jejak Guardiola meninggalkan Etihad?
Rodri — yang telah mengoleksi empat gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions — bukanlah satu-satunya bintang City yang dikabarkan akan segera hengkang. Bek asal Portugal, Ruben Dias, juga dikabarkan sedang mempertimbangkan pilihannya.
Ditanya apakah Guardiola akan diikuti oleh beberapa wajah familiar yang hengkang, Reid menambahkan: “Akan ada perubahan, saya pikir itu tak terhindarkan. Masa kepemimpinan Pep di Manchester City sudah terlihat oleh semua orang - luar biasa. Dengan rezim baru, saya pikir wajar jika ada perubahan. Itu bagian dari sepak bola.
“Cara Sir Alex [Ferguson] pergi, mengubah segalanya, di Manchester United selama bertahun-tahun - itu terjadi. Itu tergantung bagaimana mereka mengelolanya. Masih banyak pemain berkualitas di Manchester City, seperti yang kita tahu. Tapi pasti ada rezim baru.
“Saya pikir ini menarik. Jelas saya fokus pada Piala Dunia, tapi musim depan, Liga Premier, akan sangat menarik hingga tak terbayangkan. Perubahan manajerial yang berbeda - tidak hanya di Man City. Ini akan menjadi musim yang menarik.”
- BUDDS Auctions
Pertarungan memperebutkan gelar juara Piala Dunia menjadi sorotan utama
Rodri dan Dias saat ini sedang bertugas membela Spanyol dan Portugal masing-masing di Piala Dunia 2026, dengan kedua negara tersebut masuk dalam jajaran favorit untuk meraih kejayaan dunia di tanah Amerika Utara. Jika mereka berhasil merebut trofi paling bergengsi itu, maka prestasi mereka akan tercatat dalam sejarah.
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