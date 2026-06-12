“Sulit bagi Man City untuk mempertahankan Rodri” jika Real Madrid datang meminangnya - dengan mantan pemain dan pelatih The Blues memperkirakan lebih banyak nama besar akan mengikuti jejak Pep Guardiola meninggalkan Etihad

Setelah 10 tahun penuh prestasi di Inggris, pelatih legendaris asal Catalunya, Guardiola, memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dan meninggalkan tekanan dalam mengelola tim di Liga Premier. Ia kini bersiap untuk menikmati masa istirahat yang memang pantas ia dapatkan.

Pertanyaan yang tak terelakkan pun muncul mengenai bagaimana City akan tampil tanpa sosok ikonik di pucuk pimpinan. Harapannya adalah Enzo Maresca - mantan asisten Guardiola - akan mengambil alih tugas berat untuk mengikuti jejak yang telah memecahkan rekor.

Ia ingin menanamkan ciri khasnya sendiri pada skuad The Blues, dengan spekulasi mengenai pergerakan pemain masuk dan keluar dari Etihad menjelang jendela transfer berikutnya yang akan dibuka pada 15 Juni. Sudah lama dikabarkan bahwa pemain internasional Spanyol, Rodri, menarik perhatian dari tanah airnya.

Pemain asal Madrid dan mantan bintang Atletico ini akan segera merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dan penampilannya tidak lagi sama sejak mengalami cedera ACL yang parah pada September 2024. Dia kemungkinan besar akan langsung mengambil kesempatan untuk kembali ke akar-akarnya dan bergabung dengan ‘Galacticos’ di Santiago Bernabeu.