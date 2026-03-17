Open VAR, acara mingguan rutin DAZN yang diselenggarakan bekerja sama dengan AIA dan FIGC, telah menganalisis insiden yang paling banyak dibicarakan dalam laga Inter vs Atalanta, yaitu kontak antara Sulemana dan Dumfries yang kemudian berujung pada gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Krstovic.

Mantan wasit dan kini anggota Can, Dino Tommasi, mengomentari insiden tersebut sebagai berikut: "Tidak ada dorongan, hanya ada sentuhan, tangan hanya menyentuh, tidak memberikan tekanan, tidak ada dorongan. Kontak di bagian bawah pun dievaluasi dengan semua kamera; di ruang VAR, mereka akhirnya menyadari bahwa tidak ada jenis pelanggaran apa pun. Dumfries 'melakukan gerakan sepeda', saat mengangkat kaki kiri terjadi kontak saat jatuh, tetapi itu bukan pelanggaran. Kontak permainan yang normal, keputusan yang tepat dari Manganiello di lapangan dan dianalisis dengan baik di ruang VAR dengan semua kamera yang tersedia. Kontak tersebut benar-benar normal."