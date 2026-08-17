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CameroonFIFA
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Sukses yang sangat, sangat besar!' - Gianni Infantino bereaksi saat final kejutan mencetak sejarah di WAFCON

Women's football
Cameroon
Malawi
World Cup

Kamerun menutup kampanye bersejarah WAFCON 2026 dengan menyapu bersih finalis kejutan Malawi 3-0 di Rabat untuk meraih gelar perdana mereka. Presiden FIFA Gianni Infantino memuji turnamen yang diperluas menjadi 16 tim itu sebagai "kesuksesan besar" setelah kedua negara lolos ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

  • Kamerun meraih trofi WAFCON pertama mereka

    Kamerun menutup kampanye yang berkesan dengan mengalahkan finalis kejutan Malawi 3-0 pada final Piala Afrika Wanita CAF 2026. Kamerun menampilkan performa babak pertama yang kejam di Stadion Moulay El Hassan, Rabat, untuk mengamankan gelar kontinental perdana mereka.

    Marie Ngah Manga mencetak dua gol di kedua sisi gol Naomi Eto untuk memastikan hasil tersebut tak lagi diragukan sebelum jeda. Kemenangan itu menutup turnamen luar biasa yang menyoroti pesatnya perkembangan sepak bola wanita Afrika.

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  • Infantino memuji kesuksesan bersejarah turnamen

    Infantino menghadiri final di Maroko dan memuji turnamen yang diperluas menjadi 16 tim. Ia memuji presiden CAF Patrice Motsepe dan presiden Federasi Sepak Bola Maroko Fouzi Lekjaa karena menghadirkan ajang yang terobosan.

    "Piala Afrika, yang diselenggarakan oleh CAF dan oleh Maroko, adalah kesuksesan yang sangat, sangat besar. Selamat kepada CAF, kepada Maroko, kepada semua tim, kepada semua penggemar yang luar biasa," kata Infantino di situs FIFA.

    "Terima kasih sebesar-besarnya kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika, yang dipimpin Presiden Patrice Motsepe, Federasi Sepak Bola Maroko, yang dipimpin Presiden Fouzi Lekjaa, dan semua orang luar biasa di Maroko karena telah menyelenggarakan turnamen fantastis ini yang menyoroti sepak bola wanita."



  • Tim kuda hitam mengubah keseimbangan kekuatan di level kontinental

    Keberhasilan Kamerun ini mengikuti tiga raihan medali perak sebelumnya pada 2004, 2014, dan 2016. Berada di peringkat ke-71 ranking FIFA, Kamerun melewati jalur fase gugur yang sulit dengan mengalahkan tim kuat Nigeria dan tuan rumah Maroko sebelum menyingkirkan Malawi dengan meyakinkan.

    Malawi menghadirkan kisah paling inspiratif di turnamen ini dalam debut mereka di level kontinental. Berada di peringkat ke-151 dunia, Malawi diperkuat oleh kakak-beradik Chawinga, Temwa dan Tabitha. Mereka mengejutkan Nigeria dengan kemenangan 3-2 pada laga pembuka sebelum menyingkirkan Ghana dan Aljazair di fase gugur.

    Turnamen ini pada dasarnya mengguncang tatanan yang sudah mapan dalam sepakbola wanita Afrika. Nigeria, juara 10 kali, gagal mencapai semifinal dan akan absen dari Piala Dunia Wanita FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah.

    "Selamat kepada Kamerun atas kemenangan di Piala Afrika Wanita CAF 2026 dan memberi kebahagiaan besar kepada bangsa Anda yang indah dan mencintai sepakbola dengan keberhasilan bersejarah pertama ini," puji Infantino.

    Berbicara tentang Malawi, Infantino mengatakan: "Mereka bukan hanya membuat negara ini bermimpi, tetapi juga semua orang yang mencintai sepakbola. Anda punya banyak hal untuk dibanggakan."

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  • CameroonFIFA

    Fokus beralih ke Brasil 2027

    Turnamen tersebut juga menjadi jalur kualifikasi Afrika untuk Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brasil. Tiket otomatis diamankan oleh empat tim semifinalis Aljazair, Kamerun, Malawi, dan Maroko, dengan Aljazair dan Malawi akan menjalani debut mereka di turnamen tersebut.

    Afrika Selatan dan Ghana juga meraih kemenangan penting dalam pertandingan play-in. Kedua negara telah melaju ke undian Fase Pendahuluan untuk Turnamen Play-Off Piala Dunia Wanita FIFA 2027.

    Undian play-off penting itu akan digelar pada Kamis, 20 Agustus 2026, di Zurich, Swiss. Tim-tim yang lolos kini memulai persiapan jangka panjang mereka untuk ajang akbar global tahun depan di Amerika Selatan.