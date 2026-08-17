'Sukses yang sangat, sangat besar!' - Gianni Infantino bereaksi saat final kejutan mencetak sejarah di WAFCON

Keberhasilan Kamerun ini mengikuti tiga raihan medali perak sebelumnya pada 2004, 2014, dan 2016. Berada di peringkat ke-71 ranking FIFA, Kamerun melewati jalur fase gugur yang sulit dengan mengalahkan tim kuat Nigeria dan tuan rumah Maroko sebelum menyingkirkan Malawi dengan meyakinkan.

Malawi menghadirkan kisah paling inspiratif di turnamen ini dalam debut mereka di level kontinental. Berada di peringkat ke-151 dunia, Malawi diperkuat oleh kakak-beradik Chawinga, Temwa dan Tabitha. Mereka mengejutkan Nigeria dengan kemenangan 3-2 pada laga pembuka sebelum menyingkirkan Ghana dan Aljazair di fase gugur.

Turnamen ini pada dasarnya mengguncang tatanan yang sudah mapan dalam sepakbola wanita Afrika. Nigeria, juara 10 kali, gagal mencapai semifinal dan akan absen dari Piala Dunia Wanita FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah.

"Selamat kepada Kamerun atas kemenangan di Piala Afrika Wanita CAF 2026 dan memberi kebahagiaan besar kepada bangsa Anda yang indah dan mencintai sepakbola dengan keberhasilan bersejarah pertama ini," puji Infantino.

Berbicara tentang Malawi, Infantino mengatakan: "Mereka bukan hanya membuat negara ini bermimpi, tetapi juga semua orang yang mencintai sepakbola. Anda punya banyak hal untuk dibanggakan."