Son tahu apa yang akan dihadapinya ketika setuju menuju California setelah 10 tahun yang penuh kenangan di Spurs. Ia pergi sebagai kapten juara Liga Europa, dengan puasa trofi 17 tahun akhirnya berakhir di London utara.

Dengan daya tarik besarnya ikut diperhitungkan, hal-hal besar diharapkan dari penyerang berpengalaman itu di MLS. Ia dibebani tugas untuk memberi dampak yang mirip dengan yang dinikmati GOAT Argentina Lionel Messi di Inter Miami.

Akan selalu sulit bagi pemain berbakat berusia 34 tahun itu untuk menyamai salah satu yang terbaik di bidangnya, setidaknya di atas lapangan, tetapi kehadirannya di Los Angeles jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan olahraga.

Son adalah salah satu pemain dengan nilai jual paling tinggi di planet ini dan kini mendapati dirinya berbagi kota dengan superstar MLB Shohei Ohtani dari LA Dodgers. Di antara mereka, dua ikon global itu telah membantu meruntuhkan hambatan dan membangkitkan minat.