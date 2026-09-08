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Sukses besar di Hollywood! Son Heung-min adalah ‘uang yang dibelanjakan dengan sangat baik’ bagi MLS & LAFC saat mantan bintang Tottenham itu membantu membuka pasar-pasar baru
Son meninggalkan Tottenham Hotspur untuk bergabung dengan Ohtani di Los Angeles
Son tahu apa yang akan dihadapinya ketika setuju menuju California setelah 10 tahun yang penuh kenangan di Spurs. Ia pergi sebagai kapten juara Liga Europa, dengan puasa trofi 17 tahun akhirnya berakhir di London utara.
Dengan daya tarik besarnya ikut diperhitungkan, hal-hal besar diharapkan dari penyerang berpengalaman itu di MLS. Ia dibebani tugas untuk memberi dampak yang mirip dengan yang dinikmati GOAT Argentina Lionel Messi di Inter Miami.
Akan selalu sulit bagi pemain berbakat berusia 34 tahun itu untuk menyamai salah satu yang terbaik di bidangnya, setidaknya di atas lapangan, tetapi kehadirannya di Los Angeles jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan olahraga.
Son adalah salah satu pemain dengan nilai jual paling tinggi di planet ini dan kini mendapati dirinya berbagi kota dengan superstar MLB Shohei Ohtani dari LA Dodgers. Di antara mereka, dua ikon global itu telah membantu meruntuhkan hambatan dan membangkitkan minat.
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Apakah Son telah menjadi kisah sukses bagi MLS & LAFC?
Dengan itu dalam pikiran, ketika 19 gol dan satu penampilan di laga All-Star ikut diperhitungkan, apakah Son bisa disebut sebagai kisah sukses saat beroperasi di bawah bayang-bayang perbukitan Hollywood? Menjawab pertanyaan itu, mantan kiper MLS Hislop, dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui rumah dari jadwal pertandingan sepak bola dan odds, mengatakan: “Ya. Saya pikir dia jelas sukses.
“Dia menunjukkan bahwa dia masih lebih dari cukup untuk bersaing di level ini, tentu saja di Major League Soccer. Dan dalam hal membuka pasar Asia untuk MLS, khususnya populasi Asia yang sangat besar di LA.
“Saya pikir dari sudut pandang investasi, dari sudut pandang nilai, ini adalah uang yang dibelanjakan dengan sangat baik. Dan dari sudut pandang permainan, ini adalah uang yang dibelanjakan dengan sangat baik untuk Major League Soccer.”
Son menikmati waktunya di Amerika Serikat
Son, yang sepenuhnya menyadari status selebritasnya dan tidak pernah berusaha menghindar dari hal itu, sedang menikmati waktunya di AS. Ia baru-baru ini mengatakan kepada GOAL soal menjadi panutan bagi jutaan orang di seluruh dunia: "Sejujurnya, saya tidak pernah merasa ini sebagai sesuatu yang bisa dianggap biasa saja.
"Saya tahu bahwa orang-orang ingin mendengar atau ingin melihat banyak hal dari apa yang saya lakukan, dan saya sangat terbuka soal itu. Saya rasa orang-orang pantas tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami tampilkan, karena mereka memberikan dukungan yang luar biasa. Saya mencoba meluangkan waktu sebanyak yang saya bisa. Saya benar-benar memikul tanggung jawab itu."
Ia menambahkan: "Tidak semua orang akan menjadi penggemar saya, tetapi saya tetap berusaha menjadi diri sendiri. Saya berusaha rendah hati. Saya berusaha bersyukur kepada orang-orang yang selalu memberi saya dukungan. Inilah saya. Saya tidak pernah menunjukkan sesuatu yang palsu dalam hal-hal yang saya lakukan."
- Getty
Opsi perpanjangan bisa membuat Son tetap di LA hingga 2029
Sifat rendah hati itulah yang membuat Son dicintai para suporter dari Seoul hingga Los Angeles, lewat Hamburg, Leverkusen, dan London. Tentang selalu memberikan segalanya untuk tujuan apa pun yang dihadapinya, ia pernah berkata: “Saya mencintai bola. Saya mencintai para penggemar, dan saya mencintai rekan-rekan setim saya.
“Sejak jatuh cinta saat masih anak-anak, hanya mengejar bola, menendang bola, dan merayakannya bersama anak-anak lelaki. Saya pikir itu mungkin yang paling saya cintai. Ketika saya stres, saya selalu bermain sepak bola. Itulah mengapa saya ada di sini: saya menikmati olahraga ini. Sampai akhir, saya pikir, mungkin, itu satu-satunya cinta yang saya lakukan.”
Son mencintai sepak bola, dan permainan ini pun membalas cintanya. Banyak kualitas yang ia tawarkan, di dalam maupun di luar lapangan, sepenuhnya diapresiasi di Amerika Serikat dan kontrak bernilai besar miliknya memiliki opsi perpanjangan yang bisa membuatnya tetap berada di lingkungannya saat ini hingga 2029.
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