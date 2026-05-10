‘Suka sekali di sana’ - Mungkinkah Paul Mullin kembali bermain untuk Wrexham saat pemain favorit Ryan Reynolds dan Rob Mac yang pernah membawa tim promosi itu bersiap kembali ke Racecourse Ground?
Seorang tokoh legendaris yang berada di persimpangan jalan
Mullin mengakui bahwa ia masih belum jelas mengenai apa yang akan terjadi di masa depan saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya. Pemain berusia 31 tahun ini tak kurang dari seorang legenda di klub asal Wales Utara tersebut berkat peran penting yang ia mainkan dalam perjalanan luar biasa mereka dari National League ke Championship. Penyerang ini telah mencetak 110 gol yang mengesankan dalam 170 penampilan kompetitif untuk Wrexham, memberikan dampak besar bagi masyarakat setempat. Ia rela turun kasta untuk bergabung dengan mereka dan dengan cepat menjadi nama yang dikenal luas, memperlihatkan kepribadiannya melalui serial dokumenter Welcome to Wrexham.
Masalah cedera dan masa peminjaman yang mengecewakan
Prestasi-prestasinya sungguh luar biasa jika mempertimbangkan masalah cedera yang dialaminya. Ia absen pada awal musim promosi ke League Two setelah mengalami paru-paru bocor dan empat tulang rusuk patah, namun tetap berhasil mencetak 24 gol di liga. Setelah menjalani operasi punggung, ia hanya tampil dalam 17 pertandingan saat Wrexham memastikan promosi dari League One. Setelah mencapai Championship, Mullin dipinjamkan ke Wigan Athletic, namun masa pinjamannya dihentikan pada Januari. Ia kemudian bergabung dengan Bradford City, hanya tampil dalam sembilan pertandingan dan absen dari skuad empat pertandingan terakhir mereka, yang mengindikasikan kemungkinan ia akan hengkang lagi pada musim panas ini.
Berbicara di The Overlap
Dalam wawancara di The Overlap, Mullin dan bek Wrexham, Conor Coady, membahas langkah mereka selanjutnya setelah masa peminjaman masing-masing berakhir. Coady menjelaskan: "Tentu saja pada musim panas nanti, saya akan kembali untuk pramusim dan akan berbicara dengan manajer. Saya sudah berbicara dengannya. Saya rasa orang-orang mengira bahwa ketika Anda meninggalkan sebuah klub, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada yang terjadi - saya hanya tidak cocok pada saat itu, dan saya sangat ingin bermain sepak bola. Sebuah peluang muncul pada bulan Januari, dan saya berbicara dengan manajer di Charlton, yang sangat baik kepada saya, dan saya mengambil peluang itu."
Mullin mengulang hal ini: "Sama seperti Conor, saya akan kembali. Saya tidak mendengar kabar dari manajer sepanjang musim ini, kecuali pada Januari. Ketika Anda terikat kontrak dengan klub dan mencintai tempat itu, Anda kembali dan melihat apa yang terjadi."
Menyikapi masa baktinya di Wrexham dan perkembangan mereka tanpa dirinya, Mullin menambahkan: "Itu luar biasa, dan ini seperti cerita Hollywood. Saya tahu orang-orang bilang ini bukan dongeng, tapi bagi para penggemar, ini memang dongeng. Mereka 15 tahun tidak berada di Liga Sepak Bola, hampir punah, dan harus mengeluarkan uang sendiri untuk mempertahankannya. Berada di posisi mereka saat ini, finis tepat di luar zona playoff musim ini, sungguh luar biasa. Ini adalah segala yang dilihat semua orang. Ini adalah perjalanan dan petualangan, dan saya rasa ini tidak akan berhenti dengan ambisi orang-orang di klub."
Apa yang akan terjadi pada legenda Wrexham ini?
Masih harus dilihat apakah Mullin berhasil kembali bergabung dengan tim utama di bawah asuhan Parkinson musim depan atau justru mencari transfer permanen ke klub lain. Terlepas dari ke mana pun ia akan berlabuh selanjutnya, warisan luar biasa sang penyerang di Wales Utara telah terukir abadi.