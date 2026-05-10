Dalam wawancara di The Overlap, Mullin dan bek Wrexham, Conor Coady, membahas langkah mereka selanjutnya setelah masa peminjaman masing-masing berakhir. Coady menjelaskan: "Tentu saja pada musim panas nanti, saya akan kembali untuk pramusim dan akan berbicara dengan manajer. Saya sudah berbicara dengannya. Saya rasa orang-orang mengira bahwa ketika Anda meninggalkan sebuah klub, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada yang terjadi - saya hanya tidak cocok pada saat itu, dan saya sangat ingin bermain sepak bola. Sebuah peluang muncul pada bulan Januari, dan saya berbicara dengan manajer di Charlton, yang sangat baik kepada saya, dan saya mengambil peluang itu."

Mullin mengulang hal ini: "Sama seperti Conor, saya akan kembali. Saya tidak mendengar kabar dari manajer sepanjang musim ini, kecuali pada Januari. Ketika Anda terikat kontrak dengan klub dan mencintai tempat itu, Anda kembali dan melihat apa yang terjadi."

Menyikapi masa baktinya di Wrexham dan perkembangan mereka tanpa dirinya, Mullin menambahkan: "Itu luar biasa, dan ini seperti cerita Hollywood. Saya tahu orang-orang bilang ini bukan dongeng, tapi bagi para penggemar, ini memang dongeng. Mereka 15 tahun tidak berada di Liga Sepak Bola, hampir punah, dan harus mengeluarkan uang sendiri untuk mempertahankannya. Berada di posisi mereka saat ini, finis tepat di luar zona playoff musim ini, sungguh luar biasa. Ini adalah segala yang dilihat semua orang. Ini adalah perjalanan dan petualangan, dan saya rasa ini tidak akan berhenti dengan ambisi orang-orang di klub."