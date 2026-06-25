Sudah waktunya Ricardo Pepi dan Alejandro Zendejas diturunkan? Memilih sebelas pemain inti USMNT yang sebaiknya diturunkan Mauricio Pochettino saat melawan Türkiye

Mauricio Pochettino punya segudang alasan untuk menikmati kejayaan kemenangan 5-1 atas Uruguay pada bulan November. Namun, dalam konferensi pers pasca-pertandingan, sang manajer justru meledak. Pertanyaan-pertanyaan mengenai pemain “reguler” membuatnya geram karena, di matanya, tidak ada yang seperti itu di Tim Nasional Sepak Bola Pria AS. Yang ada hanyalah satu kelompok pemain utuh yang ingin membuktikan diri dan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Pesan tersebut terasa lebih mendalam kini, menjelang pertandingan ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia USMNT. Dengan USMNT yang sudah memastikan posisi teratas di grup setelah mengalahkan Paraguay dan Australia, rotasi tampaknya menjadi hal yang perlu dan diharapkan saat menghadapi Türkiye. Namun, Pochettino akan menekankan bahwa perubahan susunan pemain bukan berarti kesempatan bagi pemain cadangan atau pemain lapis kedua; melainkan kesempatan bagi pemain inti yang berbeda dari mereka yang akan menggantikan pemain-pemain yang justru digilir ke bangku cadangan.

Ada berbagai alasan mengapa Pochettino perlu menurunkan wajah-wajah baru. Beberapa pemain kunci telah mengoleksi kartu kuning, sementara yang lain sedang memulihkan diri dari cedera ringan dan menghadapi kelelahan setelah musim klub yang panjang. Jadi, siapa yang seharusnya diturunkan sebagai starter untuk USMNT? GOAL mengulasnya...