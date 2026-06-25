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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Sudah waktunya Ricardo Pepi dan Alejandro Zendejas diturunkan? Memilih sebelas pemain inti USMNT yang sebaiknya diturunkan Mauricio Pochettino saat melawan Türkiye

FEATURES
Analysis
Turkiye vs USA
Turkiye
USA
World Cup
T. Weah
C. Pulisic
R. Pepi
A. Zendejas
S. Berhalter

Setelah memastikan posisi pertama dan mengingat AS yang berhati-hati terkait kartu kuning serta cedera, Mauricio Pochettino diperkirakan akan melakukan rotasi pemain. Berikut ini adalah susunan pemain yang menurut GOAL layak diturunkan sebagai starter.

Mauricio Pochettino punya segudang alasan untuk menikmati kejayaan kemenangan 5-1 atas Uruguay pada bulan November. Namun, dalam konferensi pers pasca-pertandingan, sang manajer justru meledak. Pertanyaan-pertanyaan mengenai pemain “reguler” membuatnya geram karena, di matanya, tidak ada yang seperti itu di Tim Nasional Sepak Bola Pria AS. Yang ada hanyalah satu kelompok pemain utuh yang ingin membuktikan diri dan memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Pesan tersebut terasa lebih mendalam kini, menjelang pertandingan ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia USMNT. Dengan USMNT yang sudah memastikan posisi teratas di grup setelah mengalahkan Paraguay dan Australia, rotasi tampaknya menjadi hal yang perlu dan diharapkan saat menghadapi Türkiye. Namun, Pochettino akan menekankan bahwa perubahan susunan pemain bukan berarti kesempatan bagi pemain cadangan atau pemain lapis kedua; melainkan kesempatan bagi pemain inti yang berbeda dari mereka yang akan menggantikan pemain-pemain yang justru digilir ke bangku cadangan.

Ada berbagai alasan mengapa Pochettino perlu menurunkan wajah-wajah baru. Beberapa pemain kunci telah mengoleksi kartu kuning, sementara yang lain sedang memulihkan diri dari cedera ringan dan menghadapi kelelahan setelah musim klub yang panjang. Jadi, siapa yang seharusnya diturunkan sebagai starter untuk USMNT? GOAL mengulasnya...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Matt Freese

    Jika ada satu pemain yang harus dipertahankan dalam skuad USMNT, kemungkinan besar itu adalah Freese, terutama karena ia membutuhkan pengalaman tersebut.

    Dalam dua pertandingan, kiper nomor satu USMNT ini hanya melakukan dua penyelamatan, keduanya saat melawan Australia. Ia tidak banyak bekerja karena USMNT mendominasi penguasaan bola dan langsung berusaha merebutnya kembali saat kehilangan bola.

    Tanpa perlu khawatir soal kartu kuning atau kelelahan, Freese bisa tetap bermain, mungkin melakukan beberapa penyelamatan, dan membangun kepercayaan diri menjelang babak gugur.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Max Arfsten

    Saat Antonee Robinson absen karena cedera, Arfsten muncul sebagai pengganti yang mumpuni. Kini, dengan Robinson yang terancam kartu kuning, Arfsten seharusnya diminta untuk kembali menjadi pengganti.

    Meskipun bintang Columbus Crew ini tidak sekuat Robinson dalam hal pertahanan, hal itu tidak selalu menjadi keharusan dalam sistem ini. Ia akan memiliki kebebasan untuk maju ke depan—yang merupakan keahlian utamanya—dengan bek kanan yang bermain lebih ke belakang, seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.

    Hal ini juga membantu karena ia pernah bermain di Türkiye musim panas lalu, tampil selama 65 menit melawan lini serang yang dipenuhi bintang-bintang seperti Arda Guler dan Kenen Yildiz.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Mark McKenzie

    Dia nyaris tidak masuk skuad Piala Dunia 2022 dan tidak pernah turun ke lapangan selama turnamen Copa America 2024, jadi betapa hebatnya jika McKenzie akhirnya bisa meraih momen besarnya?

    Dia telah menjadi pusat dari begitu banyak hal yang dilakukan USMNT, baik secara kiasan maupun harfiah, karena dia memimpin USMNT dalam hal motivasi dan doa dalam lingkaran pasca-pertandingan. Namun, McKenzie bisa berbuat lebih banyak lagi, dan dia telah membuktikannya, itulah mengapa dia layak mendapatkan kesempatan ini.

    Jika dia diturunkan sebagai starter, McKenzie bisa menjadi kandidat kapten USMNT. Secara logis, Tim Ream sebaiknya diistirahatkan mengingat beban yang telah dia tanggung, dan jika itu terjadi, ban kapten bisa jatuh ke tangan McKenzie, yang pernah menjadi kapten tim saat melawan Uruguay musim gugur lalu.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Auston Trusty

    Bicara soal chemistry yang langsung terjalin di antara para bek tengah.

    Trusty dan McKenzie sudah saling mengenal dengan baik berkat masa-masa mereka bersama di akademi Philadelphia Union, namun posisi Trusty dalam susunan pemain ini tidak hanya didasarkan pada chemistry. Selama setahun terakhir bersama Celtic, Trusty telah menunjukkan kemajuan pesat sebagai bek, melanjutkan performa gemilangnya selama beberapa tahun terakhir di seluruh Inggris Raya.

    Dia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bermain di level tinggi sebagai bek, terutama pada bulan Maret. Selama periode tersebut, penampilannya cukup baik saat menghadapi Portugal, dan postur tubuh serta kehadirannya di lapangan menjadikannya pilihan yang tepat untuk mengganggu serangan Türkiye.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    RB: Joe Scally

    Alex Freeman tampil memukau dalam peran sebagai bek kanan sekaligus bek tengah ketiga. Scally juga mampu bermain di posisi tersebut, sehingga memungkinkan tim AS mempertahankan sistem yang—harus diakui—memerlukan kehadiran unik di posisi itu.

    Scally memang jauh dari seefektif Freeman sebagai penyerang, tetapi itu tidak masalah, karena ia terutama bertugas sebagai bek tengah ketiga. Hal itu akan membantu menghadapi gelandang serang berbakat Türkiye, yang tidak akan terlalu ditakuti Scally setelah bertahun-tahun menjadi pemain inti kunci di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach.

    Jika AS berusaha mencari pengganti yang sepadan, Scally adalah pilihan yang masuk akal. Namun, Freeman juga mampu menjadi starter di posisi ini jika Pochettino memang ingin mempertahankannya, karena ia masih muda dan tidak terancam kartu kuning.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Sebastian Berhalter

    Gelandang Vancouver Whitecaps ini telah masuk sebagai pemain pengganti dalam kedua pertandingan tersebut, jadi tidak perlu khawatir soal kebugarannya. Dan seperti yang dikatakan Pochettino di awal pemusatan latihan, Berhalter memiliki stamina yang cukup untuk bermain dalam dua pertandingan pada hari yang sama jika diminta.

    Tentu saja, ia hanya perlu bermain dalam satu pertandingan pada hari Kamis, namun ini akan menjadi ujian besar. Tanpa kedalaman skuad yang memadai di lini tengah dan tanpa pengganti yang sepadan untuk Adams, Berhalter akan bertanggung jawab untuk melakukan banyak pekerjaan kasar yang biasanya dilakukan oleh bintang Bournemouth tersebut. Tantangan yang sangat besar, tentu saja, namun mengingat risiko memainkan Adams yang sudah mengantongi kartu kuning, masuk akal untuk memberikan kesempatan kepada Berhalter.

  • United States v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Brenden Aaronson

    Sekali lagi, jika kita membandingkannya secara setara, inilah peran yang seharusnya diemban Tillman. Tillman, tentu saja, bisa memainkan peran itu, dan ada alasan kuat mengapa dia seharusnya melakukannya, mengingat penampilannya yang sangat baik sejauh ini di turnamen ini.

    Namun, jika Tillman tidak diturunkan, Aaronson bisa menggantikannya, meskipun ia tidak memiliki kontribusi serangan sebesar bintang Bayer Leverkusen tersebut.

    Aaronson memiliki pengalaman di Piala Dunia, energi yang melimpah, dan sesuatu yang ingin dibuktikan, yang merupakan kombinasi yang baik bagi seorang pelatih yang akan membutuhkan beberapa pemain untuk menentukan ritme dalam pertandingan yang mungkin berlangsung dengan energi rendah.

    Cristian Roldan adalah kandidat lain yang jelas untuk menjadi starter di lini tengah. Namun, cedera otot membuatnya absen dari latihan, sehingga partisipasinya dalam pertandingan ini tampaknya tidak mungkin, yang merupakan pukulan berat bagi seorang pemain yang masih menanti debutnya di Piala Dunia.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    CM: Gio Reyna

    Sebagai motor serangan tim XI ini, kepercayaan diri Reyna seharusnya sedang di puncaknya setelah tendangan trivela-nya yang kini terkenal melawan Paraguay. Kepercayaan diri itu sangat penting bagi pemain seperti Reyna, terutama jika ia ingin berperan penting melawan lawan ini.

    Seperti Weston McKennie dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, Reyna akan diberi ruang untuk bergerak bebas dan berkolaborasi dengan para pemain sayapnya. Ia telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam hal itu sepanjang kariernya dan juga mampu memberikan umpan penentu dalam serangan balik, yang menjadi kelemahan Türkiye dalam dua pertandingan terakhir mereka.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    LW: Alex Zendejas

    Saat Zendejas turun ke lapangan, ia cenderung mampu menciptakan peluang, dan tim AS akan sangat membutuhkannya dalam pertandingan ini.

    Ditempatkan di sisi kiri, Zendejas akan memiliki kebebasan untuk bergerak ke dalam dan menciptakan ancaman sebagai semacam pemain nomor 10, sementara Arfsten akan naik ke depan untuk memperluas ruang serangan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ia lakukan bersama Club America, di mana ia telah membuktikan diri sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di Liga MX.


  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    ST: Ricardo Pepi

    Karena Folarin Balogun sudah mendapat kartu kuning, tidak ada alasan untuk menurunkannya sebagai starter dalam pertandingan ini, meskipun ia pasti kecewa tidak bisa bermain, mengingat performa apiknya sejauh ini. Pertanyaannya kemudian adalah antara Pepi atau Haji Wright.

    Pepi terus menunjukkan variasi baru dalam permainannya serta kesediaan untuk melakukan hal-hal kecil yang tidak selalu dihargai. Dia berperan dalam kedua gol pada laga persahabatan melawan Senegal melalui permainan penahan bola dan umpan-umpannya, dan kemudian, ketika diturunkan sebagai starter melawan Australia, dia berjuang keras sepanjang pertandingan sebagai penyerang kedua yang bertugas menghalangi para bek Australia yang bertubuh besar.

    Ia pantas mendapatkan penghargaan semacam ini, baik berkat penampilannya bersama USMNT maupun berkat banyaknya gol yang ia cetak untuk PSV.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Tim Weah

    Sergino Dest telah membuat kekacauan total di posisi ini dan, karena tidak ada masalah skorsing, mungkin layak untuk membiarkannya turun ke lapangan guna melewati lebih banyak lagi pemain bertahan dengan dribelnya.

    Namun, jika tidak, Weah merupakan tambahan yang mumpuni untuk starting XI. Dia sudah mencetak gol di Piala Dunia, serba bisa, dan saat situasi mendesak, dia memiliki kecepatan dan kemampuan untuk mengalahkan bek-bek lawan, yang akan menjadi kunci dalam pertandingan ini. Baik sebagai wingback maupun winger sejati, Weah seharusnya diturunkan dalam pertandingan ini.

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