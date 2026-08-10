Chalobah telah menyampaikan salam perpisahan terakhir yang penuh haru kepada Chelsea setelah transfernya yang menyita perhatian ke klub Italia itu resmi diratifikasi pada Minggu. Pemain internasional Inggris berusia 27 tahun itu meninggalkan London Barat, sekaligus mengakhiri kebersamaannya yang nyaris berlangsung selama dua dekade dengan klub yang pertama kali ia masuki saat masih menjadi murid sekolah dasar.

Lewat media sosial, ia menyapa para penggemar dan staf yang mendukungnya sepanjang perkembangannya. Bek yang mencatatkan 151 penampilan untuk klub itu di semua kompetisi tersebut tidak menahan diri dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang ia terima. "Setelah 18 tahun, saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada Chelsea," tulisnya dalam unggahan emosional tersebut.