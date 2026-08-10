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'Sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal' - Rekrutan baru Como, Trevoh Chalobah, menulis salam perpisahan emosional untuk Chelsea setelah 18 tahun
Akhir dari perjalanan 18 tahun di Stamford Bridge
Chalobah telah menyampaikan salam perpisahan terakhir yang penuh haru kepada Chelsea setelah transfernya yang menyita perhatian ke klub Italia itu resmi diratifikasi pada Minggu. Pemain internasional Inggris berusia 27 tahun itu meninggalkan London Barat, sekaligus mengakhiri kebersamaannya yang nyaris berlangsung selama dua dekade dengan klub yang pertama kali ia masuki saat masih menjadi murid sekolah dasar.
Lewat media sosial, ia menyapa para penggemar dan staf yang mendukungnya sepanjang perkembangannya. Bek yang mencatatkan 151 penampilan untuk klub itu di semua kompetisi tersebut tidak menahan diri dalam mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang ia terima. "Setelah 18 tahun, saatnya mengucapkan selamat tinggal kepada Chelsea," tulisnya dalam unggahan emosional tersebut.
- AFP
Sebuah mimpi yang dijalani dan sebuah tujuan yang terpenuhi
Chalobah menindaklanjuti pesan awalnya dengan serangkaian foto yang menampilkan momen-momen paling pentingnya saat mengenakan seragam Chelsea. Gambar-gambar itu menangkap transformasi fisik dan profesional seorang pemain yang menghabiskan dua pertiga hidupnya membela Chelsea. Refleksinya berfokus pada pertumbuhan pribadi yang ia alami di dalam klub, bertransformasi dari anak kecil yang penuh rasa takjub menjadi atlet profesional berpengalaman yang mampu bersaing di liga paling menuntut di dunia dan di panggung internasional bersama Inggris.
"Saya datang pada usia sembilan tahun dengan sebuah mimpi, dan saya pergi sebagai pria yang telah menjalani mimpi itu dengan cara-cara yang tak pernah saya bayangkan. Perjalanan ini menguji saya, mengangkat saya, dan menguatkan saya. Untuk setiap rekan setim, pelatih, anggota staf, dan suporter, terima kasih telah membentuk saya. Saya memberikan segalanya yang saya miliki, dan saya bangga dengan pribadi yang klub ini bantu bentuk," kata Chalobah.
Petuah bijak untuk akademi Cobham
Lebih dari sekadar berterima kasih kepada klub, Chalobah memanfaatkan platformnya untuk memberikan arahan dan dorongan kepada generasi talenta berikutnya yang saat ini tengah mengasah kemampuan mereka di pusat latihan Cobham milik Chelsea. Bek itu kerap dijadikan contoh ketekunan, setelah menjalani berbagai masa peminjaman ke Ipswich Town, Huddersfield Town, dan Lorient.
"Untuk para pemain muda: jalan ini tidak akan selalu mulus. Tetapi tetap siap, tetap positif, dan pertahankan keyakinan kalian. Waktu Tuhan selalu tepat. Terima kasih semuanya, sungguh, dengan cinta dan rasa syukur," tambah Chalobah.
- Getty Images
Babak baru di Serie A bersama Como
Chalobah kini mengalihkan fokusnya ke tantangan baru di Italia, bergabung dengan proyek Como yang menarik perhatian besar di bawah kepemimpinan mantan gelandang Chelsea, Cesc Fabregas. Berbicara soal pengaruh manajer barunya, Chalobah menjelaskan bagaimana proses perekrutan itu berlangsung melalui komunikasi langsung.
“Panggilan dengan Cesc sangat bagus, dia menunjukkan betapa besar keinginannya merekrut saya,” kata Chalobah. "Mengenal Cesc, tentu saja, dia pernah berada di Chelsea, dan saya pernah berlatih dengannya saat masih lebih muda. Sekarang tentu saja bisa bermain di bawah asuhannya akan luar biasa. Sudah pasti, saya akan memberikan segalanya. Saya antusias menyambut perjalanan baru ini."
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