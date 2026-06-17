AFP
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"Sudah waktunya mengakui bahwa Lionel Messi adalah yang terbaik" - Ronaldo mengakhiri perdebatan soal "GOAT" setelah hat-trick-nya membawa Argentina memulai Piala Dunia dengan sempurna
Ronaldo memuji penampilan bersejarah tim Argentina
Dalam wawancara dengan media Portugal A Bolausai pertandingan, Ronaldo melontarkan pujian kepada Messi setelah penampilannya yang menentukan pada Selasa lalu. Ikon Brasil itu menegaskan bahwa perdebatan abadi seputar siapa pemain terbaik sepanjang masa seharusnya akhirnya diakhiri. Messi mengantarkan Argentina meraih kemenangan telak 3-0 atas Aljazair di Kansas City, memastikan sang juara bertahan memulai upaya mempertahankan gelar dengan sempurna.
"Sudah waktunya dunia berhenti bersembunyi dan menerima kenyataan bahwa dia adalah pemain terbaik sepanjang masa," kata Ronaldo. "Dia terus menunjukkan performa terbaiknya setiap musim dan di Piala Dunia, namun masih ada keraguan tentang dirinya. Ini adalah malam yang tak terlupakan dan bersejarah yang akan selamanya tercatat dalam buku-buku sejarah."
- AFP
Memecahkan rekor di panggung terbesar
Penampilan fenomenal pada hari Selasa itu membuat Messi mencatatkan sejarah baru dalam dunia sepak bola dengan mencetak hat-trick pertamanya di ajang turnamen global. Tiga gol tersebut menambah jumlah golnya di Piala Dunia menjadi 16, sehingga ia berhasil melampaui Ronaldo dan menyamai mantan striker Jerman Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak bersama dalam sejarah kompetisi tersebut.
Menanggapi pencapaian ini, Ronaldo menambahkan: “Rekor memang dibuat untuk dipecahkan, dan orang yang memecahkannya tidak mengejutkan penggemar sepak bola mana pun di dunia. Selain itu, Argentina adalah juara bertahan kompetisi ini.” Penampilan yang tajam itu memastikan tidak ada kejutan di laga pembuka bagi Argentina, yang sebelumnya menderita kekalahan mengejutkan melawan Arab Saudi dalam laga pembuka Piala Dunia 2022 di Qatar.
Nasib yang bertolak belakang bagi rival abadi
Sementara Messi menikmati malam yang memecahkan rekor, rival lamanya Cristiano Ronaldo justru mengalami malam yang sangat mengecewakan bersama Portugal. Saat menghadapi Republik Demokratik Kongo pada Rabu, striker veteran itu gagal memberikan kontribusi berarti saat tim asuhan Roberto Martinez harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan. Ronaldo beberapa kali gagal memanfaatkan peluang di babak kedua, sehingga kini ia telah melewati sembilan pertandingan berturut-turut di turnamen besar tanpa mencetak gol.
Perbedaan nasib kedua ikon ini semakin memperkuat komentar pemain asal Brasil tersebut mengenai hierarki kehebatan sepak bola modern, terutama mengingat bagaimana Messi dengan mudah mengatasi cedera otot paha belakangnya baru-baru ini untuk menghancurkan tim Aljazair yang tangguh.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan berikutnya
Setelah meraih kemenangan spektakuler pada laga pembuka, Argentina kini akan mengalihkan fokusnya untuk mempertahankan momentum ini di Grup B. Juara dunia tersebut bertekad menjadi tim ketiga dalam sejarah yang berhasil mempertahankan gelar juara dunia mereka. Pasukan asuhan Lionel Scaloni akan kembali bertanding pada hari Senin melawan Austria, sementara Cristiano Ronaldo dan Portugal bersiap menghadapi Uzbekistan, dengan harapan meraih kemenangan pertama mereka dan memastikan satu langkah menuju babak 32 besar.