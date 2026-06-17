"Sudah waktunya mengakui bahwa Lionel Messi adalah yang terbaik" - Ronaldo mengakhiri perdebatan soal "GOAT" setelah hat-trick-nya membawa Argentina memulai Piala Dunia dengan sempurna

Dalam wawancara dengan media Portugal A Bolausai pertandingan, Ronaldo melontarkan pujian kepada Messi setelah penampilannya yang menentukan pada Selasa lalu. Ikon Brasil itu menegaskan bahwa perdebatan abadi seputar siapa pemain terbaik sepanjang masa seharusnya akhirnya diakhiri. Messi mengantarkan Argentina meraih kemenangan telak 3-0 atas Aljazair di Kansas City, memastikan sang juara bertahan memulai upaya mempertahankan gelar dengan sempurna.

"Sudah waktunya dunia berhenti bersembunyi dan menerima kenyataan bahwa dia adalah pemain terbaik sepanjang masa," kata Ronaldo. "Dia terus menunjukkan performa terbaiknya setiap musim dan di Piala Dunia, namun masih ada keraguan tentang dirinya. Ini adalah malam yang tak terlupakan dan bersejarah yang akan selamanya tercatat dalam buku-buku sejarah."