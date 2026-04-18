Sudah waktunya Chelsea bangkit! Man Utd yang sedang bangkit akan semakin menjauhkan diri dari The Blues jika Liam Rosenior tak mampu menghentikan penurunan performa yang mengkhawatirkan

Awal musim yang gemilang yang diraih Chelsea di bawah asuhan Liam Rosenior kini terasa seperti kenangan yang sudah lama berlalu. Meskipun perjalanan mereka hingga semifinal Piala FA telah memberikan sedikit kelegaan yang sangat dibutuhkan (meski mereka diuntungkan oleh undian yang menguntungkan di babak kelima dan perempat final), musim semi ini terasa sangat berat bagi Chelsea di Stamford Bridge.

Sejak kemenangan liga terakhir mereka atas Aston Villa pada 4 Maret, The Blues benar-benar tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, kalah dengan agregat 8-2, dan kalah dalam tiga pertandingan liga melawan Newcastle, Everton, dan Manchester City dengan skor kumulatif 7-0 — kali pertama mereka menderita tiga kekalahan beruntun di Premier League tanpa mencetak satu gol pun dalam 28 tahun.

Performa yang benar-benar buruk itu telah membuat Chelsea tertinggal tujuh poin dari tim tamu Sabtu malam, Man Utd, yang - seperti Aston Villa - tampaknya hampir pasti finis di lima besar tanpa harus berbuat banyak. Bagi Chelsea, ini hanyalah pertandingan yang wajib dimenangkan dan yang berikutnya dalam serangkaian pertandingan menakutkan karena mereka berisiko tertinggal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.