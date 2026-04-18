Liam Rosenior Chelsea Man Utd GFXGOAL
Sudah waktunya Chelsea bangkit! Man Utd yang sedang bangkit akan semakin menjauhkan diri dari The Blues jika Liam Rosenior tak mampu menghentikan penurunan performa yang mengkhawatirkan

Musim Chelsea kini berada di ujung tanduk — meski hal itu tak terlihat dari penampilan mereka yang lesu belakangan ini. Setelah tersingkir dari kompetisi Eropa dan tak pernah menang di liga selama lebih dari enam pekan, musim mereka kini terpuruk ke dalam kemunduran di saat yang paling tidak tepat, dan kekalahan dari Manchester United yang tengah bangkit pada Sabtu malam bisa membuat The Blues terpuruk lebih dalam.

Awal musim yang gemilang yang diraih Chelsea di bawah asuhan Liam Rosenior kini terasa seperti kenangan yang sudah lama berlalu. Meskipun perjalanan mereka hingga semifinal Piala FA telah memberikan sedikit kelegaan yang sangat dibutuhkan (meski mereka diuntungkan oleh undian yang menguntungkan di babak kelima dan perempat final), musim semi ini terasa sangat berat bagi Chelsea di Stamford Bridge.

Sejak kemenangan liga terakhir mereka atas Aston Villa pada 4 Maret, The Blues benar-benar tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, kalah dengan agregat 8-2, dan kalah dalam tiga pertandingan liga melawan Newcastle, Everton, dan Manchester City dengan skor kumulatif 7-0 — kali pertama mereka menderita tiga kekalahan beruntun di Premier League tanpa mencetak satu gol pun dalam 28 tahun.

Performa yang benar-benar buruk itu telah membuat Chelsea tertinggal tujuh poin dari tim tamu Sabtu malam, Man Utd, yang - seperti Aston Villa - tampaknya hampir pasti finis di lima besar tanpa harus berbuat banyak. Bagi Chelsea, ini hanyalah pertandingan yang wajib dimenangkan dan yang berikutnya dalam serangkaian pertandingan menakutkan karena mereka berisiko tertinggal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

    Ketinggalan

    Rosenior pasti tidak akan kesulitan menanamkan rasa urgensi yang selama ini sangat kurang dalam penampilan timnya belakangan ini, saat Michael Carrick membawa Setan Merah ke London Barat. Kesuksesan musim mereka mungkin sangat bergantung pada hal itu.

    Kekalahan kandang 3-0 yang mengecewakan pada hari Minggu melawan Man City berarti Chelsea kini lebih dekat dengan Bournemouth di peringkat ke-11 daripada dengan Liverpool di peringkat kelima dan tempat terakhir Liga Champions. Sementara itu, United telah membuka jarak yang nyaman dari The Blues di peringkat keenam meskipun hanya mengumpulkan tujuh poin dari 15 poin yang mungkin diraih sejak awal Maret.

    Tim The Reds asuhan Arne Slot yang sedang terpuruk masih berada dalam jangkauan untuk saat ini, namun jika Chelsea menderita kekalahan lagi pada Sabtu dan hasil pertandingan lain tidak menguntungkan mereka, maka mereka bisa dengan mudah terjerumus ke dalam kubangan persaingan sengit di papan tengah.

    Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa klub London barat yang sedang berjuang ini masih harus menghadapi Brighton, Liverpool, dan Tottenham setelah pertandingan melawan United, sementara mereka akan mengakhiri musim dengan bertandang ke benteng Stadium of Light milik Sunderland untuk menyelesaikan rangkaian pertandingan yang menantang.

    • Iklan
    Deja vu di Stamford Bridge

    Penurunan performa Chelsea, tentu saja, terjadi di tengah gejolak signifikan di luar lapangan. Selama jeda internasional bulan Maret, Enzo Fernandez secara terbuka dan berulang kali mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid, sementara Marc Cucurella mengkritik keputusan pemecatan Enzo Maresca—pendahulu Rosenior—serta cara klub dikelola. Semua itu tidak membantu posisi pelatih kepala saat ini, dengan Fernandez dijatuhi sanksi skorsing internal selama dua pertandingan.

    Hal yang sangat mengkhawatirkan bagi para penggemar Chelsea adalah bahwa klub ini pernah berada dalam posisi serupa pada tahap musim ini di masa lalu; pada April 2023, ikon The Blues Frank Lampard menggantikan Graham Potter secara interim dan memimpin tim meraih hanya satu kemenangan dalam sembilan laga liga serta tersingkir dengan lemah di Liga Champions oleh Real Madrid, membawa The Blues turun dari peringkat ke-11 ke ke-12 pada akhir musim. Suasana apatis yang mendalam dan seringkali toksik melanda baik para pemain maupun pendukung.

    Di luar lapangan, beredar desas-desus bahwa beberapa anggota skuad ingin hengkang, dan hal itu terbukti benar saat skuad pemain dirombak total pada musim panas itu, dengan pemain seperti Kai Havertz, Mason Mount, dan Christian Pulisic hengkang bersama banyak pemain lainnya.

    Semua sejarah baru-baru ini menimbulkan rasa deja vu yang mengkhawatirkan di Stamford Bridge dalam konteks apa yang sedang terjadi di klub saat ini, dengan The Blues saat ini hanya unggul tiga poin dari peringkat ke-11. Rosenior juga telah mengalami kekalahan sebanyak yang dialami Potter setelah 21 pertandingan, dan sorakan penonton yang menghujani tribun setelah kekalahan dari Man City menunjukkan bahwa racun lama itu mengancam untuk kembali.

    Tetap atau ganti?

    Sejauh yang bisa disimpulkan, tampaknya pihak manajemen Chelsea yang sedang mendapat kritikan tajam belum berencana untuk menghentikan proyek terbaru mereka, mungkin karena telah belajar dari pengalaman setelah tanpa sengaja memicu salah satu periode tergelap dalam sejarah modern klub dengan memecat Potter tiga tahun lalu.

    Menurut The Athletic, posisi Rosenior aman meskipun ia gagal mengamankan posisi lima besar di sisa musim ini - sesuatu yang tampaknya semakin sulit untuk dicapai. Pelatih asal Inggris ini telah terbuka mengenai keterlibatannya dalam perencanaan transfer musim panas, dan sebelumnya dilaporkan bahwa posisinya tidak akan dievaluasi hingga ia menyelesaikan satu musim penuh, seperti halnya dengan Mauricio Pochettino dan Maresca.

    Akan menarik untuk melihat apakah sikap tersebut berubah, terutama jika Chelsea gagal meraih tempat di Liga Champions dan gagal dalam upaya mereka untuk memenangkan Piala FA pertama dalam delapan tahun, dengan City kemungkinan akan menghalangi jalan mereka jika mencapai final. Tentu saja, mereka masih bisa gagal lolos ke kompetisi Eropa sama sekali - sebuah hasil yang dilaporkan tidak akan ditoleransi.

    "Aku harus menang sekarang juga"

    Jelas bahwa Rosenior tidak memiliki ilusi apa pun mengenai tugas yang harus diembannya; ia menggemakan kutipan Potter yang kini sudah terkenal itu saat menegaskan bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk "menciptakan sesuatu yang sangat, sangat istimewa" pasca kekalahan telak dari City. Chelsea kini berada di peringkat kesembilan dalam tabel performa sejak ia ditunjuk.

    "Jelas, saya ada di sini dan saya harus menang saat ini," katanya. "Ini adalah klub sepak bola yang besar. Ketika saya pertama kali datang, saya tidak pernah meminta banyak waktu karena saya memahami klub ini, saya memahami tradisi dan sejarah klub ini.

    "Saya ingin memiliki waktu itu karena saya yakin bahwa dalam waktu tersebut, Anda bisa menciptakan sesuatu yang sangat, sangat istimewa. Bahkan seseorang seberpengalaman Pep [Guardiola] atau Jurgen Klopp saat ia meraih gelar-gelar di Liverpool, mereka memiliki waktu satu tahun untuk menata segalanya. Saya datang pada bulan Januari.

    "Ini bukan alasan, ini kenyataan. Tapi saya harus menang sekarang dan itulah yang akan menjadi fokus saya."

    Pergantian penjaga

    Selain performa Chelsea sendiri dan ketidaknyamanan di balik layar, kebangkitan Man Utd di bawah asuhan Carrick menjadi masalah lain bagi Rosenior dan skuadnya. Pelatih sementara yang rendah hati ini telah membawa Setan Merah menduduki posisi lima besar dengan nyaman, meski hanya tersisa enam pertandingan dan terlepas dari penurunan performa yang disebutkan tadi.

    Dalam beberapa musim terakhir, The Blues dapat mengandalkan performa buruk United, Tottenham, Newcastle, Aston Villa, dan tim-tim sejenisnya untuk meningkatkan posisi mereka di liga, namun hal itu tidak akan terjadi kali ini.

    Performa buruk tim asal London Barat ini membuat mereka menjadi tim yang paling berisiko terpuruk di papan tengah, sementara Spurs berada di liga tersendiri saat mereka berjuang menghindari degradasi. Jika ini adalah awal dari tatanan baru yang terbentuk, dengan Villa juga unggul tujuh poin di posisi keempat, maka Chelsea harus bertindak cepat untuk menghindari tertinggal jauh.

    Masalah jangka panjang

    Chelsea pasti merasa lega karena Man Utd tidak memanfaatkan kekalahan terbaru mereka, mengingat pasukan Carrick justru dikalahkan secara mengejutkan oleh Leeds di Old Trafford pada Senin malam, sehingga selisih poin tetap tujuh dan bukan 10. Namun, jika tidak meraih kemenangan pada Sabtu nanti, The Blues tak akan punya peluang mengejar rival mereka, sementara harapan mereka untuk finis di lima besar pun nyaris pupus.

    Sementara itu, United hampir pasti akan kembali ke kompetisi klub utama Eropa, dan setelah melakukan beberapa langkah cerdas yang terlambat musim panas lalu, mereka akan berada dalam posisi untuk memperkuat skuad lebih lanjut di bursa transfer dengan daya tarik sepak bola Liga Champions, yang berpotensi membuat Chelsea tertinggal di belakang mereka.

    Rumor ketidakpuasan di balik layar di Stamford Bridge menunjukkan bahwa ini akan menjadi musim panas lain yang penuh perubahan besar, tetapi klub akan memiliki sedikit peluang untuk bersaing merekrut pemain-pemain ternama seperti Julian Alvarez, Morgan Rogers, atau Adam Wharton jika mereka tidak dapat menawarkan hal yang sama.

    Ada ancaman nyata bahwa mereka bisa tertinggal jauh, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang berarti kemenangan pada Sabtu malam sangatlah penting.

