Sudah untuk Piala Dunia 2030? FIFA tampaknya sedang mempertimbangkan penambahan besar-besaran jumlah peserta lagi

Antara tahun 1998 dan 2022, Piala Dunia diselenggarakan dengan masing-masing 32 negara peserta. Pada turnamen yang akan datang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 negara. Di antaranya adalah debutan seperti Kap Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan; serta Haiti, Irak, dan Republik Demokratik Kongo yang kembali berpartisipasi setelah sekian lama.

Dengan perubahan jumlah peserta ini, tidak hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang lolos ke babak gugur, tetapi juga beberapa tim peringkat ketiga. Laporan tersebut tidak menyebutkan format apa yang akan digunakan untuk turnamen dengan 66 negara. Saat ini, FIFA memiliki total 211 anggota.