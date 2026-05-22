Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Spanyol, As. Ide tersebut bermula dari permintaan yang diajukan oleh Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) beberapa bulan lalu. Dengan penambahan kuota, diharapkan lebih banyak negara kecil dapat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang sepak bola terbesar di dunia. Awalnya, ide tersebut tidak mendapat banyak perhatian. Namun, kini ide tersebut semakin mendapat dukungan dari berbagai asosiasi sepak bola, dan FIFA sedang membahasnya.
Sudah untuk Piala Dunia 2030? FIFA tampaknya sedang mempertimbangkan penambahan besar-besaran jumlah peserta lagi
Antara tahun 1998 dan 2022, Piala Dunia diselenggarakan dengan masing-masing 32 negara peserta. Pada turnamen yang akan datang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 negara. Di antaranya adalah debutan seperti Kap Verde, Curacao, Yordania, dan Uzbekistan; serta Haiti, Irak, dan Republik Demokratik Kongo yang kembali berpartisipasi setelah sekian lama.
Dengan perubahan jumlah peserta ini, tidak hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang lolos ke babak gugur, tetapi juga beberapa tim peringkat ketiga. Laporan tersebut tidak menyebutkan format apa yang akan digunakan untuk turnamen dengan 66 negara. Saat ini, FIFA memiliki total 211 anggota.
Piala Dunia 2030: Pertandingan juga akan digelar di Argentina, Uruguay, dan Paraguay
Saat ini, turnamen tahun 2030 juga direncanakan akan diikuti oleh 48 negara. Selain tiga negara tuan rumah, yaitu Spanyol, Portugal, dan Maroko, masing-masing satu pertandingan juga akan digelar di Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), dan Asunción (Paraguay) — tiga negara dari konfederasi Amerika Selatan CONMEBOL yang konon mengusulkan format 66 negara tersebut. Setidaknya ada dugaan kuat bahwa mereka berharap akan ada penambahan jumlah pertandingan.
Piala Dunia yang akan datang di Amerika Utara akan dimulai pada 11 Juni dengan pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan di Kota Meksiko. Final akan digelar pada 19 Juli di New Jersey - sekitar lima setengah minggu kemudian.