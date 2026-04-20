"Sudah tidak di tangan saya lagi" - Dominik Szoboszlai mengungkapkan hal yang mengkhawatirkan terkait situasi kontraknya di Liverpool
Szoboszlai mengakui bahwa belum ada kemajuan terkait perpanjangan kontrak di Anfield. Pemain internasional Hungaria ini saat ini masih memiliki sisa kontrak lebih dari dua tahun, yang akan berakhir pada 2028. Meskipun perannya sangat penting bagi tim, pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa pembicaraan belum berjalan sesuai harapan menjelang akhir musim 2025-26.
“Belum ada kemajuan nyata, jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa yang baru mengenai situasi kontrak saya,” kata Szoboszlai kepada wartawan setelah kemenangan dramatis 2-1 dalam derby Merseyside melawan Everton pada Minggu. “Kami masih memiliki banyak pertandingan yang harus dilalui dan saya fokus pada itu. Seperti yang kalian tahu, kontrak saya berakhir pada 2028, jadi saya siap bermain setiap hari, setiap minggu, dan kita lihat saja nanti.”
Pengakuan yang mengkhawatirkan soal masa depan Anfield
Meskipun gelandang tersebut dengan cepat menegaskan kembali rasa sayangnya terhadap klub dan komunitas di sekitarnya, ia mengisyaratkan bahwa keputusan untuk memastikan masa depannya kini berada di tangan petinggi Liverpool. Komentarnya mengisyaratkan adanya kesenjangan antara harapan sang pemain dan tawaran klub saat ini, atau mungkin adanya penundaan dalam proses negosiasi karena The Reds sedang menjalani masa transisi.
“Tentu saja saya melihat diri saya di sini dalam jangka panjang, tetapi hal itu tidak lagi sepenuhnya berada di tangan saya,” tambahnya, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak klub. “Saya senang berada di sini. Saya menyukai para penggemar. Keluarga saya bahagia. Saya benar-benar tenang. Kami masih memiliki lima pertandingan tersisa. Setelah itu, saya akan beristirahat — istirahat yang panjang, setelah jeda internasional. Lalu kita lihat saja nanti.”
Memperbaiki hubungan dengan The Kop
Ketidakpastian kontrak ini muncul hanya beberapa pekan setelah Szoboszlai harus menghadapi hubungan yang rumit dengan para pendukung akibat perselisihan yang ramai diperbincangkan. Gelandang tersebut terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada para pendukung setelah terjadi pertukaran kata-kata yang memanas saat timnya mengalami kekalahan telak dari Manchester City. Insiden tersebut, di mana ia terlihat mengangkat bahu kepada para penggemar, tampaknya sudah berlalu, karena kini ia fokus pada target klub untuk finis di lima besar.
Penampilannya di lapangan tetap tak terbantahkan meski ada gangguan di luar lapangan. Di tengah musim yang menantang bagi klub, pemain asal Hungaria ini menjadi andalan utama, mencetak 12 gol dan sembilan assist dalam 48 penampilan di semua kompetisi. Kontribusinya terbaru terlihat saat ia memberikan tendangan sudut krusial yang berujung pada gol penentu Virgil van Dijk pada menit ke-100 melawan Everton, yang memperlebar keunggulan Liverpool atas Chelsea di peringkat keenam menjadi tujuh poin.
Finis di lima besar kini menjadi fokus utama
Dengan kemenangan dramatis dalam derby Merseyside yang memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan, Szoboszlai dan Liverpool kini mengalihkan seluruh perhatian mereka untuk mengamankan masa depan mereka di kompetisi Eropa. Karena The Reds sudah tersingkir dari semua kompetisi, satu-satunya misi mereka adalah memastikan finis di lima besar Liga Premier agar lolos ke Liga Champions musim depan.
“Rasanya luar biasa,” kata Szoboszlai mengenai kemenangan derby tersebut. “Kami berlatih tendangan bebas kemarin. Saya hanya memasukkannya ke dalam skema dan berharap Virgil dan Ibou (Konate) bisa memenangkannya. Untuk memenangkan derby seperti ini di detik-detik terakhir, kami tidak bisa meminta lebih. Kami senang satu sama lain, tetapi juga untuk para penggemar karena kami tahu apa artinya bagi mereka. Kemenangan selalu mengubah suasana hati, tetapi kami harus tetap rendah hati dan terus bekerja keras.”