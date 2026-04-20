"Sudah tidak di tangan saya lagi" - Dominik Szoboszlai mengungkapkan hal yang mengkhawatirkan terkait situasi kontraknya di Liverpool

Szoboszlai mengakui bahwa belum ada kemajuan terkait perpanjangan kontrak di Anfield. Pemain internasional Hungaria ini saat ini masih memiliki sisa kontrak lebih dari dua tahun, yang akan berakhir pada 2028. Meskipun perannya sangat penting bagi tim, pemain berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa pembicaraan belum berjalan sesuai harapan menjelang akhir musim 2025-26.

“Belum ada kemajuan nyata, jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa yang baru mengenai situasi kontrak saya,” kata Szoboszlai kepada wartawan setelah kemenangan dramatis 2-1 dalam derby Merseyside melawan Everton pada Minggu. “Kami masih memiliki banyak pertandingan yang harus dilalui dan saya fokus pada itu. Seperti yang kalian tahu, kontrak saya berakhir pada 2028, jadi saya siap bermain setiap hari, setiap minggu, dan kita lihat saja nanti.”