Melihat Manchester United hari ini ibarat memandang kapal layar megah yang terdampar di gundukan pasir, layarnya terkoyak oleh angin yang tak henti menerpa sepanjang satu dekade penuh kekacauan. Bagi mereka yang pernah mengemudikan kapal ini melewati badai demi badai untuk meraih kemenangan, pemandangan itu bukan sekadar membuat frustrasi, melainkan juga menimbulkan kepedihan yang terasa begitu dalam. Old Trafford pernah menjadi benteng yang dibangun di atas standar tanpa kompromi, kebersamaan yang tak tergoyahkan, dan tekad baja seorang manajer. Kini, stadion itu berdiri sebagai monumen bagi segala yang telah hilang. Mantan kapten sekaligus bek tangguh Rio Ferdinand baru-baru ini mencurahkan isi hatinya tentang kemerosotan drastis klub, pergantian manajer yang tak kunjung usai, dan keretakan di ruang ganti modern. Berbicara dengan kehati-hatian seorang veteran yang kecintaannya pada warna merah klub tak pernah luntur, Ferdinand menyampaikan diagnosis yang menyadarkan tentang klub yang dicintainya.
“Sudah terpuruk”: Rio Ferdinand tentang realitas Manchester United, ruang ganti yang sakral, dan seruan untuk bersabar
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Beban mahkota dan keterpurukan yang kian dalam
Kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013 bukan hanya meninggalkan kekosongan di kursi manajer, tetapi juga lubang besar dalam jiwa klub. Para penerusnya silih berganti, jutaan telah dihabiskan, tetapi klub tetap terjebak dalam siklus harapan baru yang kandas dan kenyataan pahit. Bagi Ferdinand, akar persoalannya jauh melampaui lapangan. Masalah ini bersifat sistemis, berupa kemunduran perlahan yang merembet hingga ke jajaran direksi dan neraca keuangan, membuat klub rentan dan berada dalam kondisi yang sangat buruk.
“Begini, melihat kondisi klub sekarang, sejak Alex Ferguson pergi dan sejak era generasi kami, semuanya terus memburuk,” kata Rio. “Klub benar-benar terpuruk dan ada banyak penyebabnya. Menurut saya, cara klub dikelola telah merugikannya dalam banyak hal. Banyak uang keluar dari klub, sementara klub masih menanggung utang besar. Lalu, kalau melihat pergantian manajer saja, jumlahnya menunjukkan ada sesuatu yang jauh lebih serius di balik layar, bukan? Di tingkat yang lebih tinggi, karena tidak mungkin semua manajer itu penyebabnya,” tambah Rio.
Kehebatan masa lalu kini menjadi beban berat bagi masa sekarang. Besarnya pencapaian Ferdinand dan para pemain segenerasinya membuat setiap kegagalan saat ini tampak semakin besar.
“Ada banyak orang Man United di televisi, tetapi kita juga tidak boleh melupakan fakta bahwa Man United dulu sangat dominan,” ujar Rio. “Kami begitu dominan sehingga pencapaian itu membayangi apa pun yang terjadi sekarang. Karena keadaan sekarang begitu buruk dan perbedaannya begitu besar, semuanya terasa semakin buruk. Dan karena ada begitu banyak sosok yang tampil di hadapan publik seperti saya, Roy Keane, Gary Neville, dan lainnya yang punya wadah untuk bersuara, suaranya jadi lebih nyaring. Dalam hal itu, saya bersimpati kepada para pemain saat ini karena menurut saya situasinya lebih sulit bagi mereka sekarang... ada jauh lebih banyak suara dan jauh lebih banyak wadah untuk bersuara,” jelasnya.
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Silih bergantinya pelatih dan seruan untuk bersabar
Di era modern yang serba menuntut hasil instan, sepakbola kehilangan kesabaran untuk menjalani proses pembangunan kembali yang lambat dan menyakitkan. Di Manchester United, keinginan mendesak untuk kembali ke puncak telah menumbuhkan budaya panik. Begitu keadaan memburuk, tuntutan pemecatan pun bermunculan. Namun, Ferdinand menyerukan agar semua pihak kembali berpikir rasional. Ia memahami bahwa memulihkan klub besar yang tengah terpuruk membutuhkan sesuatu yang paling langka di sepakbola elite: waktu.
"Saya pikir, ketika orang-orang melihat klub ini, situasinya sulit kalau Anda seorang suporter karena Anda terbawa emosi dan menginginkan semuanya sekarang juga," kata Rio. "Kita semua menginginkannya. Saya bahkan ingin itu sudah terjadi kemarin. Saya ingin semuanya beres sekarang. Tapi ini sebuah proses. Ini akan memakan waktu lama. Ini membutuhkan kesabaran. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah setiap kali muncul persoalan atau serangkaian hasil buruk, tuntutan pemecatan langsung bermunculan di mana-mana. Saya paham itu. Saya mengerti. Tapi kita tidak bisa terus-menerus melakukannya karena orang-orang hanya akan silih berganti datang dan pergi dalam waktu singkat, seperti yang sudah terjadi," tambah Rio.
Ia menekankan bahwa para pelatih, baik pelatih sementara yang menjadi penyelamat di masa sulit maupun pelatih tetap yang berusaha membangun filosofi, harus diberi kesempatan untuk mengalami kegagalan sebelum bisa meraih keberhasilan. Melewati masa sulit seharusnya menjadi kesempatan untuk membangun ketangguhan, bukan alasan untuk langsung memecat mereka.
"Perlu ada kesabaran untuk memberi mereka waktu melewati masa sulit," ujar Rio. "Mereka harus diberi waktu untuk benar-benar membuktikan diri, atau membuktikan bahwa mereka memang tidak tepat dan tidak cukup bagus. Bisakah mereka membalikkan keadaan? ... Setelah semuanya terjadi, kita semua bisa tampak hebat, seolah-olah mampu memprediksi ini dan itu. Tapi menurut saya, mereka berhak mendapat sedikit waktu dan kesempatan untuk melewati periode buruk. Jangan lupa, ketika seseorang baru pertama kali menghadapi masa sulit, kita langsung berkata, 'Pergi.' Itu tidak normal," tegasnya.
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Kesakralan ruang ganti yang hancur
Budaya sepakbola berubah drastis di era digital. Jika dulu ruang ganti tertutup rapat, kini apa yang terjadi di dalamnya semakin mudah bocor ke luar. Sejumlah pemain ternama belakangan ini secara terbuka menyampaikan kepada media rasa frustrasi mereka terhadap taktik atau arah klub. Sikap itu menandai pergeseran besar dari prinsip lama. Bagi sosok seperti Ferdinand, ruang ganti adalah tempat yang sakral. Perbedaan pendapat wajar terjadi, bahkan diperlukan, tetapi harus tetap diselesaikan di antara anggota tim.
“Pertama-tama, saya tidak akan melakukan itu sebagai pemain... Menurut saya, dari sudut pandang seorang pemain, ruang ganti adalah tempat yang sakral,” kata Rio. “Jadi, kalau Anda berbeda pendapat dengan manajer, berselisih dengannya, atau tidak setuju dengan taktiknya... Apakah menurut Anda saya setuju dengan semua keputusan taktis Sir Alex Ferguson? Tidak. Apakah saya pernah berdebat sengit dengannya beberapa kali? Ya. Saya tidak membicarakannya kepada pers. Apakah itu akan membantu kami menang? Kalau saya bicara kepada pers, apa yang ingin saya dapatkan? Apakah itu akan membantu manajer? Apakah itu akan membantu kami sebagai tim? Apakah itu akan menambah tekanan dan membuat orang semakin banyak membicarakan kami secara negatif? Ya, tentu saja,” jelas Rio.
Untuk menjelaskan maksudnya, ia mengenang perselisihan pribadi dengan manajer yang menurutnya terhebat sepanjang sejarah sepakbola. Perbedaan pendapat itu begitu besar dan terjadi setelah salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam kariernya. Namun, persoalan tersebut ditangani secara langsung di antara mereka, meski dengan emosi yang meluap, sebagaimana tuntutan kepemimpinan sejati.
“Saya tidak setuju dengan pendekatan taktis kami dalam final Liga Champions di Roma melawan Barcelona... dan saya menyampaikan pendapat saya di ruang ganti,” kenang Rio. “Setelah pertandingan, beberapa dari kami duduk di sana dan mengobrol. Manajer mengetahuinya, lalu beberapa bulan kemudian ia memanggil saya: ‘Kamu pikir kamu siapa?’ Kami pun membicarakannya. Saya mengatakan apa yang ingin saya katakan, dan dia juga begitu. Tetapi dengan manajer... kami membicarakannya di sini. Saya tidak akan mendukung pemain yang tampil di depan publik dan mempertanyakan taktik manajer, sekalipun saya setuju bahwa pemain itu benar. Menurut saya, dalam situasi seperti itu, Anda mengetuk pintu ruangannya atau, di depan tim, berkata, ‘Bos, apa-apaan ini?’” tambahnya.
Realitas keras pasar saat ini
Barangkali hal yang paling sulit diterima pendukung United adalah hilangnya anggapan bahwa klub mereka seolah berhak mendapatkan pemain-pemain terbaik dunia. Lambang klub itu tetap ikonis, sejarahnya tetap tak tertandingi, tetapi daya tarik Old Trafford telah melemah. Dari segi keuangan dan struktur, United kini kalah bersaing dengan klub-klub yang didukung negara serta klub-klub elite Eropa yang dikelola lebih baik. Ferdinand mendesak klub untuk menilai kembali, secara jujur meski menyakitkan, apa yang mampu mereka capai dalam waktu dekat.
“Man United punya nama besar dan merupakan klub besar, tetapi itu tidak berarti Anda bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik,” kata Rio. “Pertama, anggarannya sekarang tidak sebesar itu lagi... ada pemain yang harganya 115 atau mungkin 120 juta, United tak sanggup bersaing dengan angka-angka itu. Jadi, sekarang mereka mencari pemain di kelompok yang berbeda. Mereka harus membeli pemain yang mungkin satu atau dua tingkat di bawahnya karena secara finansial mereka sekarang tak bisa bersaing di level itu. Dulu, Man United tidak perlu meyakinkan siapa pun dengan mengatakan, ‘Oh, kami punya Sir Alex Ferguson, kami memenangkan trofi.’ Kalau Sir Alex Ferguson bilang, ‘Rekrut pemain itu,’ sembilan dari sepuluh kali pemain itu akan datang,” jelasnya.
Namun, menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Bagi Ferdinand, perbedaan antara “ekspektasi” dan “standar” adalah prinsip utama yang akan menentukan apakah Manchester United bisa bangkit kembali. Klub bisa menuntut upaya di level tertinggi tanpa menuntut gelar Liga Primer dalam waktu dekat.
“Ekspektasi kita saat ini seharusnya bukan menjuarai liga. Standar kita haruslah menjuarai liga,” ujar Rio. “Standar kita harus mencakup hal-hal yang akan membawa kita menjadi juara liga. Benar. Tetapi kita tidak bisa berekspektasi bahwa sekarang atau tahun depan kita akan menjuarai liga atau bersaing untuk menjuarai Liga Champions. Bukan begitu, karena kenyataannya kita belum berada di level itu. Jadi, menurut saya, di sinilah orang salah paham ketika mereka berkata, ‘Oh, Anda menurunkan standar.’ Tidak. Saya tidak menurunkan standar. Saya menurunkan ekspektasi. Standar harus tetap tinggi agar kita bisa kembali ke level itu,” pungkas Rio.
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