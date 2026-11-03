Kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013 bukan hanya meninggalkan kekosongan di kursi manajer, tetapi juga lubang besar dalam jiwa klub. Para penerusnya silih berganti, jutaan telah dihabiskan, tetapi klub tetap terjebak dalam siklus harapan baru yang kandas dan kenyataan pahit. Bagi Ferdinand, akar persoalannya jauh melampaui lapangan. Masalah ini bersifat sistemis, berupa kemunduran perlahan yang merembet hingga ke jajaran direksi dan neraca keuangan, membuat klub rentan dan berada dalam kondisi yang sangat buruk.

“Begini, melihat kondisi klub sekarang, sejak Alex Ferguson pergi dan sejak era generasi kami, semuanya terus memburuk,” kata Rio. “Klub benar-benar terpuruk dan ada banyak penyebabnya. Menurut saya, cara klub dikelola telah merugikannya dalam banyak hal. Banyak uang keluar dari klub, sementara klub masih menanggung utang besar. Lalu, kalau melihat pergantian manajer saja, jumlahnya menunjukkan ada sesuatu yang jauh lebih serius di balik layar, bukan? Di tingkat yang lebih tinggi, karena tidak mungkin semua manajer itu penyebabnya,” tambah Rio.

Kehebatan masa lalu kini menjadi beban berat bagi masa sekarang. Besarnya pencapaian Ferdinand dan para pemain segenerasinya membuat setiap kegagalan saat ini tampak semakin besar.

“Ada banyak orang Man United di televisi, tetapi kita juga tidak boleh melupakan fakta bahwa Man United dulu sangat dominan,” ujar Rio. “Kami begitu dominan sehingga pencapaian itu membayangi apa pun yang terjadi sekarang. Karena keadaan sekarang begitu buruk dan perbedaannya begitu besar, semuanya terasa semakin buruk. Dan karena ada begitu banyak sosok yang tampil di hadapan publik seperti saya, Roy Keane, Gary Neville, dan lainnya yang punya wadah untuk bersuara, suaranya jadi lebih nyaring. Dalam hal itu, saya bersimpati kepada para pemain saat ini karena menurut saya situasinya lebih sulit bagi mereka sekarang... ada jauh lebih banyak suara dan jauh lebih banyak wadah untuk bersuara,” jelasnya.