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"Sudah saatnya kita menang!" - Skotlandia merayakan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia setelah 36 tahun, sementara John McGinn mengungkapkan bahwa ia tidak menyesali tantangan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri dalam perjalanan menuju stadion
McGinn mengakhiri penantian panjang bagi Tartan Army
Butuh waktu satu generasi untuk mewujudkannya, namun Skotlandia akhirnya kembali meraih kemenangan di panggung dunia. Gol McGinn pada menit ke-28 yang membuat para pendukung yang datang jauh-jauh ke Boston bersorak gembira, memastikan tiga poin penting melawan tim Haiti yang gigih. Ini menandai kemenangan pertama Skotlandia di Piala Dunia sejak mereka mengalahkan Swedia pada tahun 1990.
Meskipun penampilannya mungkin lebih fungsional daripada flamboyan, hal ini menjadi pernyataan niat yang kuat bagi pasukan Clarke karena Skotlandia menunjukkan ketangguhan yang diperlukan untuk melewati rintangan yang berpotensi menjadi batu sandungan. Mereka kini menduduki puncak Grup C setelah Brasil bermain imbang 1-1 dengan Maroko, memberikan Skotlandia peluang nyata untuk mencapai babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
- AFP
Janji pribadi yang menjadi pendorong gol penentu kemenangan
Saat mengenang gol bersejarahnya, McGinn mengungkapkan bahwa ia telah menetapkan tantangan psikologis khusus bagi dirinya sendiri selama perjalanan menuju stadion. "Kesempatan seperti ini tidak datang terlalu sering," aku pemain berusia 31 tahun itu. "Kami pernah membahas hal ini sebelumnya di turnamen-turnamen besar: apakah kami telah menampilkan yang terbaik? Apakah kami meninggalkan turnamen dengan perasaan bahwa kami bisa berbuat lebih banyak atau menunjukkan lebih banyak lagi?"
Bintang Aston Villa itu melanjutkan: "Itulah yang saya coba bawa ke pertandingan malam ini. Terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, tetapi saya berjanji pada diri sendiri saat dalam perjalanan menuju stadion bahwa saya akan bersikap positif dan mencoba berbagai hal. Jika tidak berhasil, ambil bola dan coba lagi. Itulah yang menurut saya bisa dilakukan lebih banyak oleh rekan-rekan, kami melakukannya sesekali, tapi hal baiknya bagi kami adalah kami masih punya cadangan tenaga. Hal krusial malam ini adalah, Haiti mencetak banyak gol dan berbahaya di lini depan, jadi kami berhasil menjaga gawang tetap bersih, yang sangat penting."
Clarke mengabaikan penampilan, sementara ketangguhannya terpancar
Pelatih tim nasional tampak bersemangat setelah hasil tersebut, tak terpengaruh oleh kurangnya ketajaman di babak kedua. "Baru saja saya bilang ke kapten kami, Andy Robertson, sudah saatnya kita menang di babak penyisihan grup!" kata Clarke kepada para wartawan sambil tersenyum lebar.
Meskipun akhir pertandingan berlangsung menegangkan, pelatih Skotlandia itu memuji ketangguhan barisan pertahanannya. Clarke menambahkan: "Kami mungkin membuat para pendukung sedikit cemas. Semua orang bilang, ‘pertandingan yang harus dimenangkan’. Kita menang. [Ketangguhan] itulah inti dari tim ini. Jika lawan membiarkan mereka bermain, tapi jika mereka harus bertahan dan menunjukkan karakter serta ketangguhan itu, itulah yang mereka lakukan juga. Secara pertahanan, luar biasa. Bisa saja sedikit lebih baik dalam menguasai bola, tapi siapa peduli? Kita menang."
- Getty Images Sport
Ujian yang lebih berat menanti seiring mendekatnya pertandingan melawan Brasil dan Maroko
Meskipun perayaan masih akan berlanjut, kiper Angus Gunn telah memperingatkan bahwa performa tim harus ditingkatkan. Kiper tersebut mengakui bahwa dua pertandingan terakhir fase grup melawan Maroko dan Brasil akan jauh lebih berat. "Itu sulit. Kami tahu itu akan berat, tapi kami berharap kualitas kami akan terlihat pada akhirnya," kata Gunn.
"Kami pasti tidak akan puas saat mengingatnya nanti dan kami harus meningkatkan performa untuk dua pertandingan berikutnya, tapi ini tiga poin di Piala Dunia," tambahnya. "Saat peluit akhir berbunyi, saya benar-benar bersemangat. Saya pikir kami sedikit terlalu mundur, bahkan di babak pertama. Mereka memiliki dua pemain depan yang kuat yang memaksa kami mundur. Saya hanya berteriak kepada para pemain untuk mencoba tetap maju dan berada setinggi mungkin. Kami hanya berjuang keras dan menunggu peluit akhir itu."