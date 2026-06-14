"Sudah saatnya kita menang!" - Skotlandia merayakan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia setelah 36 tahun, sementara John McGinn mengungkapkan bahwa ia tidak menyesali tantangan yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri dalam perjalanan menuju stadion

Saat mengenang gol bersejarahnya, McGinn mengungkapkan bahwa ia telah menetapkan tantangan psikologis khusus bagi dirinya sendiri selama perjalanan menuju stadion. "Kesempatan seperti ini tidak datang terlalu sering," aku pemain berusia 31 tahun itu. "Kami pernah membahas hal ini sebelumnya di turnamen-turnamen besar: apakah kami telah menampilkan yang terbaik? Apakah kami meninggalkan turnamen dengan perasaan bahwa kami bisa berbuat lebih banyak atau menunjukkan lebih banyak lagi?"

Bintang Aston Villa itu melanjutkan: "Itulah yang saya coba bawa ke pertandingan malam ini. Terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, tetapi saya berjanji pada diri sendiri saat dalam perjalanan menuju stadion bahwa saya akan bersikap positif dan mencoba berbagai hal. Jika tidak berhasil, ambil bola dan coba lagi. Itulah yang menurut saya bisa dilakukan lebih banyak oleh rekan-rekan, kami melakukannya sesekali, tapi hal baiknya bagi kami adalah kami masih punya cadangan tenaga. Hal krusial malam ini adalah, Haiti mencetak banyak gol dan berbahaya di lini depan, jadi kami berhasil menjaga gawang tetap bersih, yang sangat penting."