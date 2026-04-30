Sudah resmi! Man Utd mengumumkan kontrak baru bernilai besar untuk Kobbie Mainoo, sementara gelandang Inggris itu mengungkapkan targetnya untuk meraih 'gelar juara'

Pemain timnas Inggris itu mengungkapkan ikatan yang sangat kuat dengan klub tersebut, menelusuri perjalanannya mulai dari fasilitas akademi di The Cliff hingga lapangan suci Old Trafford. Mainoo menyoroti momentum yang terus meningkat di dalam skuad serta tanggung jawab pribadinya untuk membawa kesuksesan bagi kota tempat ia dibesarkan.

Berbicara kepada situs web resmi klub tentang keterikatan emosionalnya dengan tim dan ambisinya untuk musim-musim mendatang, Mainoo mengatakan: “Manchester United selalu menjadi rumah saya; klub istimewa ini berarti segalanya bagi keluarga saya. Saya tumbuh besar menyaksikan dampak yang diberikan klub kami terhadap kota kami, dan saya menikmati tanggung jawab yang datang bersama mengenakan seragam ini.

"Dari The Cliff, ke Littleton Road, ke Carrington, dan akhirnya ke Old Trafford, perjalanan sejauh ini sungguh luar biasa. Saya beruntung bisa mewujudkan mimpi saya setiap hari, dengan hasrat yang tak kenal lelah untuk sukses di sini, sama seperti saat saya mengikuti sesi latihan pertama pada usia enam tahun.

"Kita semua bisa merasakan momentum yang sedang terbangun di dalam klub. Saya bertekad untuk mengambil peran dan berkontribusi dalam membantu Manchester United secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi besar di tahun-tahun mendatang.”