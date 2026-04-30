Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sudah resmi! Man Utd mengumumkan kontrak baru bernilai besar untuk Kobbie Mainoo, sementara gelandang Inggris itu mengungkapkan targetnya untuk meraih 'gelar juara'
Penggemar 'Boyhood' berkomitmen untuk masa depan
Mainoo telah resmi menandatangani kontrak jangka panjang yang menempatkannya di jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub, setelah melalui negosiasi intensif selama berbulan-bulan. Gelandang kelahiran Stockport ini, yang telah bergabung dengan Red Devils sejak usia enam tahun, telah mencatatkan 98 penampilan di level senior dan mencetak gol penentu kemenangan di final Piala FA 2024. Meskipun sempat mengalami masa ketidakpastian di mana ia dilaporkan mempertimbangkan untuk dipinjamkan setelah kehilangan tempat di tim utama di bawah mantan pelatih kepala Ruben Amorim, Mainoo kini telah kembali menjadi pemain inti yang tak tergantikan di starting XI.
- Getty
Tekad untuk meraih trofi
Pemain timnas Inggris itu mengungkapkan ikatan yang sangat kuat dengan klub tersebut, menelusuri perjalanannya mulai dari fasilitas akademi di The Cliff hingga lapangan suci Old Trafford. Mainoo menyoroti momentum yang terus meningkat di dalam skuad serta tanggung jawab pribadinya untuk membawa kesuksesan bagi kota tempat ia dibesarkan.
Berbicara kepada situs web resmi klub tentang keterikatan emosionalnya dengan tim dan ambisinya untuk musim-musim mendatang, Mainoo mengatakan: “Manchester United selalu menjadi rumah saya; klub istimewa ini berarti segalanya bagi keluarga saya. Saya tumbuh besar menyaksikan dampak yang diberikan klub kami terhadap kota kami, dan saya menikmati tanggung jawab yang datang bersama mengenakan seragam ini.
"Dari The Cliff, ke Littleton Road, ke Carrington, dan akhirnya ke Old Trafford, perjalanan sejauh ini sungguh luar biasa. Saya beruntung bisa mewujudkan mimpi saya setiap hari, dengan hasrat yang tak kenal lelah untuk sukses di sini, sama seperti saat saya mengikuti sesi latihan pertama pada usia enam tahun.
"Kita semua bisa merasakan momentum yang sedang terbangun di dalam klub. Saya bertekad untuk mengambil peran dan berkontribusi dalam membantu Manchester United secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi besar di tahun-tahun mendatang.”
Permata mahkota Akademi telah berhasil diamankan
Petinggi United memandang perpanjangan kontrak Mainoo sebagai prioritas utama pasca pergantian manajer pada Januari lalu, dan bertindak cepat untuk menunjukkan betapa pentingnya sang pemain dengan menaikkan gajinya dari £25.000 per minggu sebelumnya. Direktur Sepak Bola Jason Wilcox menggambarkan pemain berusia 21 tahun itu sebagai talenta kelas dunia yang profesionalismenya menjadi teladan bagi para pemain muda generasi berikutnya.
Memperkuat keyakinan klub bahwa gelandang ini akan menjadi ikon global, Wilcox menambahkan: “Kobbie adalah salah satu pemain muda paling berbakat secara alami di dunia. Kemampuan teknisnya, profesionalisme yang penuh dedikasi, dan kepribadiannya yang rendah hati menjadikannya panutan yang sempurna bagi para pemain muda kami dan merupakan kebanggaan sejati bagi sistem Akademi kami yang luar biasa.
“Kami sangat senang Kobbie telah memperpanjang masa tinggalnya di sini dan memiliki keyakinan penuh bahwa ia akan berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, siap memainkan peran penting dalam tim Manchester United yang berjuang untuk meraih gelar-gelar bergengsi.”
- Getty Images Sport
Pertandingan krusial Liverpool
Mainoo diperkirakan akan memainkan peran penting pada Minggu, 3 Mei mendatang, saat United menjamu rivalnya Liverpool dalam laga krusial Liga Premier di Old Trafford. Setelah tampil sebagai starter dalam 12 dari 13 pertandingan domestik terakhir sejak pulih dari cedera betis, ketenangan sang gelandang akan sangat penting untuk memastikan tiket ke Liga Champions. Selain itu, ia juga berupaya keras agar masuk dalam skuad Piala Dunia asuhan Thomas Tuchel.