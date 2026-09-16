Winger berbakat itu bertekad menutup pintu bagi federasi pesaing mana pun demi mendedikasikan sepenuhnya karier internasionalnya untuk tanah airnya. Berbicara kepada Bulinews dan sejumlah media terpilih pada Selasa, Campbell berkata: "Saya sudah membuat keputusan untuk beralih ke AS. Ada banyak alasan berbeda untuk itu, tetapi masa depan saya bersama AS. Meski begitu, saya tidak punya keraguan sedikit pun atau apa pun. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang sudah final."

Merefleksikan keputusannya berpindah dari Islandia ke Amerika Serikat pada 2024, dia menambahkan: "Itu jelas merupakan langkah yang tepat, dan saya sangat senang dengan keputusan itu sejak saya melakukan perpindahan. Dukungan dan atmosfer di sekitar federasi sungguh luar biasa.

"Para pelatih yang pernah saya miliki, orang-orang yang mendapat kehormatan untuk bekerja bersama saya, sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dan juga kepercayaan yang saya rasakan dari federasi juga sangat luar biasa. Saya tumbuh besar di AS, jadi jelas merupakan sebuah kehormatan untuk mewakili negara saya.

"Saya sangat senang telah mengambil langkah untuk berganti dari Islandia ke AS. Saya tidak akan punya keraguan lagi atau berbicara tentang hal-hal yang berbeda, karena itulah yang saya inginkan. Saya ingin bermain untuk negara saya."