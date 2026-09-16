Jan Huebner
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'Sudah pasti' - Prospek USMNT Cole Campbell menutup kemungkinan pindah ke Islandia saat menunggu panggilan Mauricio Pochettino
Campbell berikrar setia kepada Amerika Serikat
Penyerang muda itu memenuhi syarat untuk membela kedua negara melalui ibunya yang berkebangsaan Islandia dan ayahnya yang berkebangsaan Amerika. Setelah awalnya mewakili Islandia di level U-17, ia mengalihkan afiliasi internasionalnya ke tim kelompok usia Amerika Serikat sebelum menuntaskan kepindahan senilai €6 juta (£5 juta/$7 juta) ke Elversberg yang baru promosi dari Borussia Dortmund pada Juli. Meski secara teknis masih memenuhi syarat untuk beralih kembali selagi menanti debut senior internasionalnya, prospek tersebut menegaskan pilihannya tetap tidak bisa diubah.
- Jan Huebner
Pemain berdarah ganda menegaskan sikapnya
Winger berbakat itu bertekad menutup pintu bagi federasi pesaing mana pun demi mendedikasikan sepenuhnya karier internasionalnya untuk tanah airnya. Berbicara kepada Bulinews dan sejumlah media terpilih pada Selasa, Campbell berkata: "Saya sudah membuat keputusan untuk beralih ke AS. Ada banyak alasan berbeda untuk itu, tetapi masa depan saya bersama AS. Meski begitu, saya tidak punya keraguan sedikit pun atau apa pun. Bagi saya, itu adalah sesuatu yang sudah final."
Merefleksikan keputusannya berpindah dari Islandia ke Amerika Serikat pada 2024, dia menambahkan: "Itu jelas merupakan langkah yang tepat, dan saya sangat senang dengan keputusan itu sejak saya melakukan perpindahan. Dukungan dan atmosfer di sekitar federasi sungguh luar biasa.
"Para pelatih yang pernah saya miliki, orang-orang yang mendapat kehormatan untuk bekerja bersama saya, sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dan juga kepercayaan yang saya rasakan dari federasi juga sangat luar biasa. Saya tumbuh besar di AS, jadi jelas merupakan sebuah kehormatan untuk mewakili negara saya.
"Saya sangat senang telah mengambil langkah untuk berganti dari Islandia ke AS. Saya tidak akan punya keraguan lagi atau berbicara tentang hal-hal yang berbeda, karena itulah yang saya inginkan. Saya ingin bermain untuk negara saya."
Winger bidik penembusan ke tim senior
Semua mata kini tertuju pada pengumuman skuad Pochettino pada Kamis jelang laga-laga persahabatan mendatang melawan Peru, Chile, Kanada, dan Meksiko. Menilai peluangnya untuk mendapat panggilan perdana setelah menjalin komunikasi dengan staf teknis selama dua tahun terakhir, ia berkata: "Saya berharap. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Saya hanya fokus untuk mencoba tampil sebaik mungkin, dan saya berdoa semoga segera mendapat panggilan pertama saya.
"Itu akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan bagi saya untuk mewakili negara saya. Semoga saya akan mendapat panggilan itu. Ya, saya sudah berkomunikasi sejak dua tahun terakhir. Kontak pertama terjadi saat saya di Dortmund, dan saya beberapa kali berkomunikasi. Sekarang kita lihat saja apa yang terjadi."
- Jan Huebner
Ujian Bundesliga menanti Elversberg
Dengan satu gol dari empat penampilan di Bundesliga musim ini, sang penyerang bertekad mempertahankan performa impresifnya di kompetisi domestik agar klubnya tetap berada di papan atas klasemen. Tim asuhan Vincent Wagner akan menghadapi laga tandang yang berat ke markas Schalke 04 pada hari Minggu saat mereka berusaha meraih tambahan poin penting. Penampilan kuat pada akhir pekan akan menjadi pijakan ideal untuk menarik perhatian para pemilih tim nasional menjelang jeda internasional yang akan datang.
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