"Sudah lebih maju daripada Dayot Upamecano": BVB telah mendapatkan seorang pemain berbakat yang masih mentah, yang kelak akan menjadi "bintang yang sangat menjanjikan"

Dalam konteks ini, kumpulan talenta muda yang sedang naik daun kini telah menjadi terlalu terbuka. Setiap klub papan atas yang serius sudah lama mengenal Gadou, termasuk BVB. Sudah sejak musim panas 2023 mereka mengincarnya, saat itu kontraknya di tim junior Paris Saint-Germain masih tersisa dua tahun. Setahun kemudian, Bayer Leverkusen nyaris gagal merekrutnya. Pada bulan Maret lalu, pendahulu Books, Sebastian Kehl, mengamatinya di Stadion Allianz Wina.

Dengan tinggi 1,95 meter, Gadou akan menjadi bek bagi klub Westfalen yang "pada usia ini sudah lebih maju daripada Dayot Upamecano pada masa itu". Pendapat ini disampaikan oleh Michael Unverdorben, wakil kepala redaksi olahraga di Salzburger Nachrichten. Dalam wawancara dengan SPOX, ia mengatakan: "Dia pasti bek tengah terbaik Salzburg. Orang-orang sudah tahu sejak lama bahwa dia akan menjadi transfer besar, karena dia benar-benar memiliki bakat luar biasa dan potensi yang sangat besar. Dia kuat dalam duel dan sundulan, serta memiliki semua yang dibutuhkan seorang bek kelas internasional."

Hal itu sudah dilihat oleh pihak Austria pada tahun 2024 di Gadou. Mereka mengeluarkan dana sebesar sepuluh juta euro—jumlah yang tidak biasa—untuk mendatangkan pemain yang saat itu berusia 17 tahun dari Paris ke Salzburg. Hanya rekan setimnya yang akan datang, Karim Adeyemi, yang harganya lebih mahal pada usia tersebut—ia hanya menghabiskan 100.000 euro lebih banyak bagi Salzburg pada tahun 2018.