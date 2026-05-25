"Sudah lebih dari cukup!" - Morgan Gibbs-White mengisyaratkan bahwa ia "berada di sisi yang salah" dari Thomas Tuchel saat bintang Nottingham Forest itu angkat bicara mengenai pencoretan dirinya dari skuad Inggris untuk Piala Dunia

Gibbs-White yang tak gentar berkata: “Saya tahu sendiri bahwa saya sudah melakukan lebih dari cukup untuk masuk ke dalam skuad. Saya hanya tidak disukai oleh seseorang. Sepanjang karier saya, saya sering tidak disukai orang, jadi saya hanya akan bangkit kembali. Kami melakukan percakapan yang baik. Saya menghormati dia [Tuchel] karena menelepon saya dan memberi tahu kabar ini. Saya setuju dengan apa yang dia katakan. Saya senang musim ini sudah berlalu, saya akan fokus pada musim panas.”

Kekecewaan pemain berusia 26 tahun ini juga dirasakan oleh para pendukung setia City Ground, yang menghabiskan sore itu dengan menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui nyanyian-nyanyian yang merendahkan yang ditujukan kepada manajer Inggris itu. Gibbs-White sendiri mengirimkan pesan setelah mencetak golnya, menunjuk nama di punggungnya sambil mengacungkan jari-jarinya ke arah penonton. Itu adalah pernyataan niat yang jelas dari seorang pemain yang percaya bahwa kontribusinya layak mendapatkan hasil yang berbeda.



