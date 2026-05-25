"Sudah lebih dari cukup!" - Morgan Gibbs-White mengisyaratkan bahwa ia "berada di sisi yang salah" dari Thomas Tuchel saat bintang Nottingham Forest itu angkat bicara mengenai pencoretan dirinya dari skuad Inggris untuk Piala Dunia
Performa gemilang tak cukup bagi Tuchel
Meskipun telah mengumpulkan total 25 gol dan assist sepanjang musim yang gemilang, Gibbs-White justru terpinggirkan saat Tuchel mengumumkan skuad yang akan berangkat ke Piala Dunia 2026. Gelandang serang Forest itu menanggapi kabar tersebut dengan cara terbaik, mencetak gol tendangan bebas yang menakjubkan dalam laga imbang 1-1 melawan Bournemouth sehingga total golnya musim ini menjadi 18.
Setelah pertandingan, gelandang tersebut mengungkapkan bahwa pelatih asal Jerman itu menyampaikan berita tersebut secara langsung melalui telepon pada Kamis malam. Pengecualian Gibbs-White adalah salah satu dari beberapa keputusan besar, karena Tuchel telah dikritik habis-habisan karena menyingkirkan para bintang ternama demi profil taktisnya sendiri.
Gibbs-White angkat bicara soal 'pendapat-pendapat'
Gibbs-White yang tak gentar berkata: “Saya tahu sendiri bahwa saya sudah melakukan lebih dari cukup untuk masuk ke dalam skuad. Saya hanya tidak disukai oleh seseorang. Sepanjang karier saya, saya sering tidak disukai orang, jadi saya hanya akan bangkit kembali. Kami melakukan percakapan yang baik. Saya menghormati dia [Tuchel] karena menelepon saya dan memberi tahu kabar ini. Saya setuju dengan apa yang dia katakan. Saya senang musim ini sudah berlalu, saya akan fokus pada musim panas.”
Kekecewaan pemain berusia 26 tahun ini juga dirasakan oleh para pendukung setia City Ground, yang menghabiskan sore itu dengan menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui nyanyian-nyanyian yang merendahkan yang ditujukan kepada manajer Inggris itu. Gibbs-White sendiri mengirimkan pesan setelah mencetak golnya, menunjuk nama di punggungnya sambil mengacungkan jari-jarinya ke arah penonton. Itu adalah pernyataan niat yang jelas dari seorang pemain yang percaya bahwa kontribusinya layak mendapatkan hasil yang berbeda.
Keseimbangan taktis daripada daya tarik bintang
Tuchel berulang kali membela proses seleksi kontroversialnya, dengan menegaskan bahwa keseimbangan posisi adalah alasan utama mengapa beberapa bintang tidak masuk skuad. Pelatih timnas Inggris itu mencatat bahwa keputusannya didasarkan pada semangat dan antusiasme, bukan reputasi sebelumnya atau statistik individu. Filosofi ini membuat nama-nama mapan seperti Phil Foden dan Cole Palmer ikut bergabung dengan Gibbs-White di bangku cadangan musim panas ini.
Pelatih asal Jerman itu menjelaskan alasannya dengan menyatakan: “Apakah ini berarti bahwa pemain lain yang Anda sebutkan melakukan kesalahan? Tidak. Bagi sebagian dari mereka, ini hanya masalah posisi karena kami juga berusaha memiliki skuad yang seimbang dan tidak membawa lima pemain nomor 10 lalu memaksanya bermain di posisi yang bukan posisinya karena kepada siapa kami akan membantu? Pemain atau diri kami sendiri? Saya rasa tidak.”
Rumor transfer membayangi masa depan Forest
Sementara Gibbs-White tengah menghadapi kekecewaannya, rekan setimnya di Forest, Elliot Anderson, menjadi subjek spekulasi transfer yang meluas. Anderson telah muncul sebagai sosok kunci dalam rencana Tuchel dan tampaknya akan menjadi starter dalam laga pembuka turnamen Inggris melawan Kroasia. Namun, masa depannya di Forest masih belum pasti, dengan harga jual sebesar £100 juta tampaknya tak cukup untuk menghalangi minat yang dilaporkan datang dari Manchester City dan Manchester United.
Manajer Forest, Vítor Pereira, menanggapi spekulasi transfer seputar aset berharganya tersebut setelah pertandingan terakhir musim ini, dengan mengatakan: “Jika Anda bertanya kepada saya apakah dia layak bermain di klub-klub terbaik di dunia, jawabannya adalah ya. Dia memiliki banyak kualitas, dia berbakat, tetapi dia adalah pemain kami dan saya sangat senang dengannya. Pasar adalah pasar, saya tidak bisa memprediksi pasar. Saya tahu kami ingin mempertahankan pemain yang sama, serta mendatangkan dua atau tiga pemain untuk membantu menyeimbangkan skuad. Pada akhirnya, kita lihat saja nanti.”