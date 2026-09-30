AFP
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'Sudah lama sekali' - Trent Alexander-Arnold kirim pesan jelas kepada Thomas Tuchel setelah mengakhiri pengasingan dua tahunnya dari timnas Inggris
Inggris bangkit kembali di Praha
Inggris meraih kemenangan krusial 2-0 atas Republik Ceko dalam kampanye UEFA Nations League mereka. Tim asuhan Tuchel mengambil kendali pertandingan sejak awal, bangkit dari kekalahan mereka dari Spanyol baru-baru ini. Tugas mereka menjadi jauh lebih mudah ketika Pavel Sulc diganjar kartu merah langsung setelah 25 menit akibat tekel ceroboh terhadap Elliot Anderson.
Meski unggul jumlah pemain dengan jelas, Inggris pada awalnya kesulitan membongkar pertahanan Republik Ceko yang tangguh dan sangat terorganisasi. Gol pembuka yang menentukan akhirnya datang dua menit setelah babak kedua dimulai. Momen itu dipicu oleh visi kelas dunia dari seorang pemain yang sangat sulit mendapatkan kesempatan di level internasional di bawah rezim saat ini.
- AFP
Alexander-Arnold memanfaatkan peluang langka
Setelah sempat banyak tersisih, Alexander-Arnold akhirnya mendapat kesempatan menjadi starter pertamanya di bawah Tuchel. Bek Real Madrid itu benar-benar membenarkan keputusan mengejutkan sang manajer dengan kontribusi menyerang yang spektakuler. Setelah melakukan lari eksplosif sejauh 64 meter, ia merebut kembali penguasaan bola dan melepaskan umpan silang kaki kanan yang luar biasa, yang memungkinkan Anthony Gordon mencetak gol.
Setelah peluit akhir berbunyi, pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan kepuasan besarnya karena mampu memberi dampak yang begitu menentukan dalam comeback-nya ke panggung internasional.
"Itu luar biasa," kata Alexander-Arnold, seperti dikutip BBC. "Selalu merupakan sebuah kehormatan untuk mewakili negara saya; sudah lama, tetapi saya selalu percaya bahwa saya bisa bermain untuk Inggris."
Mendapatkan kepercayaan pelatih
Dinamika antara Tuchel dan Alexander-Arnold terus menjadi narasi yang mengiringi tim nasional. Situasi ini menarik perhatian besar ketika bek tersebut sepenuhnya dicoret dari skuad Piala Dunia pada musim panas lalu. Juru taktik asal Jerman itu sebelumnya sempat bereksperimen dengan delapan opsi berbeda di posisi bek kanan, sehingga pemanggilan kembali full-back itu secara tiba-tiba menjadi sebuah kejutan.
Sang bek menambahkan: "Keyakinan itu selalu ada dan ini soal membuktikannya di level klub. Manajer memberi saya kesempatan, sekarang semoga dia senang dengan cara saya bermain."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke bentrokan melawan Kroasia
Fokus kini langsung beralih ke duel krusial berisiko tinggi melawan Kroasia pada Sabtu mendatang. Kedua negara saat ini sama-sama mengoleksi tiga poin di grup Nations League yang persaingannya ketat. Inggris wajib meraih kemenangan lagi jika ingin menjaga asa lolos ke babak gugur tetap hidup.
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