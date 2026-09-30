Inggris meraih kemenangan krusial 2-0 atas Republik Ceko dalam kampanye UEFA Nations League mereka. Tim asuhan Tuchel mengambil kendali pertandingan sejak awal, bangkit dari kekalahan mereka dari Spanyol baru-baru ini. Tugas mereka menjadi jauh lebih mudah ketika Pavel Sulc diganjar kartu merah langsung setelah 25 menit akibat tekel ceroboh terhadap Elliot Anderson.

Meski unggul jumlah pemain dengan jelas, Inggris pada awalnya kesulitan membongkar pertahanan Republik Ceko yang tangguh dan sangat terorganisasi. Gol pembuka yang menentukan akhirnya datang dua menit setelah babak kedua dimulai. Momen itu dipicu oleh visi kelas dunia dari seorang pemain yang sangat sulit mendapatkan kesempatan di level internasional di bawah rezim saat ini.