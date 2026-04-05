"Sudah lama ditunggu-tunggu!" - Cole Palmer angkat bicara setelah ditunjuk sebagai kapten Chelsea dengan pengakuan yang mengkhawatirkan bahwa ia "akhirnya bisa menembak lagi"

Selain soal gol dan kreativitas, Rosenior langsung menyoroti kerja keras Palmer di lini belakang saat mengenakan ban kapten. Dalam pertandingan di mana Chelsea mendominasi dari awal hingga akhir, sang kapten tidak mengendurkan standar permainannya di lini belakang. Manajer itu menambahkan: "Cole senang dengan hal itu. Cole adalah pemain yang mampu memenangkan pertandingan di momen-momen krusial. Tapi jika Anda menonton pertandingan hari ini bersama Cole atau Joao [Pedro], mereka melakukan tracking back, mereka mengejar kembali ke kotak penalti mereka sendiri. Pedro melakukan tekel di kotak penalti sendiri. Anda harus kembali ke dasar-dasar. Saya merasa para pemain dalam hal dasar-dasar permainan hari ini sangat, sangat baik dan Cole memimpin dengan memberi contoh."

Apakah Palmer akan mempertahankan ban kapten untuk laga mendatang melawan Manchester City masih harus dilihat, namun penampilannya melawan Port Vale tentu saja telah membuktikan dirinya layak. Dengan Chelsea memasuki fase krusial musim ini dan semifinal Piala FA di depan mata, Palmer yang dalam kondisi prima dan mengenakan ban kapten bisa menjadi pembeda. Fokus kini beralih pada apakah bintang Inggris ini dapat mempertahankan momentum fisiknya saat The Blues bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang menantang di bulan April.