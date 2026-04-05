"Sudah lama ditunggu-tunggu!" - Cole Palmer angkat bicara setelah ditunjuk sebagai kapten Chelsea dengan pengakuan yang mengkhawatirkan bahwa ia "akhirnya bisa menembak lagi"
Momen membanggakan bagi Palmer
Di tengah musim yang penuh perubahan signifikan di Stamford Bridge, Palmer menorehkan tonggak sejarah baru dalam kariernya yang sedang menanjak dengan memimpin Chelsea sebagai kapten. Karena Reece James tidak bisa bermain dan Enzo Fernandez absen akibat sanksi disiplin internal, pelatih kepala Liam Rosenior memutuskan untuk menyerahkan ban kapten kepada pemain berusia 23 tahun itu. Keputusan tersebut langsung membuahkan hasil saat The Blues meraih kemenangan meyakinkan 7-0 untuk melaju ke semifinal Piala FA.
Saat merefleksikan pencapaian tersebut setelah pertandingan, Palmer tampak sangat tersentuh oleh sikap manajernya. Saat berbicara kepada media klub setelah peluit akhir mengenai tugasnya sebagai kapten, Palmer ditanya bagaimana rasanya mengenakan ban kapten. "Bagus, ini sudah lama saya tunggu-tunggu tapi akhirnya (tertawa), itu adalah momen yang membanggakan menjadi kapten dan saya menikmatinya," jawabnya.
Terobosan besar dalam bidang cedera
Meskipun penunjukannya sebagai kapten menjadi sorotan utama, Palmer juga memberikan kabar terbaru yang penting mengenai kondisi fisiknya. Pemain berusia 23 tahun ini telah lama diganggu oleh cedera pangkal paha yang berkepanjangan, yang sangat membatasi aktivitas latihannya dan waktu bermainnya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, sang playmaker yakin bahwa ia akhirnya telah melewati masa terburuk dari cedera tersebut. "Saya merasa baik-baik saja, merasa seperti telah melewati masa sulit, akhirnya saya bisa menendang bola lagi dan melakukan segalanya sekarang, jadi tinggal terus maju dan tampil," tambah Palmer. Pengakuan ini menjadi kelegaan besar bagi para penggemar setia Chelsea, yang telah melihat bintang mereka berjuang untuk mempertahankan standar eksplosifnya yang biasa sambil bermain dalam kondisi tidak nyaman.
Rosenior memuji keberanian teknis
Rosenior memuji kapten barunya, sambil menjelaskan bahwa Palmer mewakili gaya kepemimpinan khusus yang ingin ia tanamkan dalam skuadnya. "Saya rasa ini adalah langkah yang wajar bagi Cole mengingat posisinya saat ini dalam kariernya," kata Rosenior. "Dia menunjukkan kepemimpinan. Ada berbagai jenis kepemimpinan. Ada pemain yang banyak bicara, yang mengatur. Apa yang dilakukan Cole dan bagaimana dia memimpin adalah dia sangat berani dan dia akan mengambil bola di lapangan. Dan jika dia membuat kesalahan, dia akan mengambil bola dan kembali bersikap positif. Itu mencerminkan apa yang saya inginkan dalam tim ini. Saya merasa Cole memimpin tim dengan luar biasa dalam pertandingan hari ini."
Menjadi teladan di kedua sisi
Selain soal gol dan kreativitas, Rosenior langsung menyoroti kerja keras Palmer di lini belakang saat mengenakan ban kapten. Dalam pertandingan di mana Chelsea mendominasi dari awal hingga akhir, sang kapten tidak mengendurkan standar permainannya di lini belakang. Manajer itu menambahkan: "Cole senang dengan hal itu. Cole adalah pemain yang mampu memenangkan pertandingan di momen-momen krusial. Tapi jika Anda menonton pertandingan hari ini bersama Cole atau Joao [Pedro], mereka melakukan tracking back, mereka mengejar kembali ke kotak penalti mereka sendiri. Pedro melakukan tekel di kotak penalti sendiri. Anda harus kembali ke dasar-dasar. Saya merasa para pemain dalam hal dasar-dasar permainan hari ini sangat, sangat baik dan Cole memimpin dengan memberi contoh."
Apakah Palmer akan mempertahankan ban kapten untuk laga mendatang melawan Manchester City masih harus dilihat, namun penampilannya melawan Port Vale tentu saja telah membuktikan dirinya layak. Dengan Chelsea memasuki fase krusial musim ini dan semifinal Piala FA di depan mata, Palmer yang dalam kondisi prima dan mengenakan ban kapten bisa menjadi pembeda. Fokus kini beralih pada apakah bintang Inggris ini dapat mempertahankan momentum fisiknya saat The Blues bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang menantang di bulan April.