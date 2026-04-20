"Sudah keterlaluan!" - Cristiano Ronaldo disebut "sudah habis" setelah kegagalan mencetak gol yang mengejutkan bersama Al-Nassr memicu kemarahan para penggemar
Ronaldo gagal total dalam melakukan sundulan yang sederhana
Ronaldo membuka skor lewat tendangan akurat dari dalam kotak penalti pada menit ke-11, namun ia menyia-nyiakan peluang emas untuk mencetak gol keduanya di pertandingan ini pada babak kedua. Mantan striker Manchester United dan Real Madrid itu berhasil lepas dari penjaganya dan masuk ke kotak enam yard untuk menyambut umpan silang menggoda dari Marcelo Brozovic, namun sundulannya meleset jauh, entah bagaimana bola melambung jauh di atas mistar gawang padahal gawang sudah terbuka lebar. Ronaldo telah membangun kariernya dengan tanpa ampun memanfaatkan peluang-peluang semacam itu, dan ia pun menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena tak percaya setelah blunder tersebut, sementara beberapa penggemar meluapkan kemarahan mereka di media sosial.
'Penurunan kemampuan navigasi' disoroti
Pengguna X @Juventi14479858 memulai dengan mengatakan, "Masih nggak percaya dia bisa gagal mencetak gol itu", dan @loaf_lift mencatat bahwa "Penurunan kemampuan sundulannya sangat parah".
Ronaldo kemudian mendapat kritikan tajam dari @Thanggou7, yang menulis: "Dia sudah habis. Bahkan kakekku pun bisa dengan mudah mencetak gol itu. Dia tidak bisa lagi melakukan satu-satunya hal yang dia kuasai."
Penggemar lain, dengan nama pengguna @21352366O, berkata: "Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia mencetak gol sundulan, ini mulai konyol."
Dalam tanggapan yang sedikit lebih tenang terhadap kegagalan tersebut, @Abhixhek0428 menyatakan: "Itu adalah peluang yang sangat jelas. Dia tidak menyangka akan berada sedekat itu dengan gawang."
Persaingan Sepatu Emas bersama Toney
Ada benarnya juga klaim yang dilontarkan para pendukung, karena hanya tiga dari 26 gol yang dicetak Ronaldo di semua kompetisi bersama Al-Nassr musim ini yang berasal dari sundulan. Namun, insting sang pemenang Ballon d'Or lima kali di depan gawang umumnya sangat tajam, dan ia masih berpeluang meraih Sepatu Emas Liga Pro Saudi untuk ketiga kalinya berturut-turut, dengan koleksi 24 golnya di kompetisi tersebut hanya tertinggal tiga gol dari pemimpin klasemen saat ini, Ivan Toney, yang telah bermain dua pertandingan lebih banyak untuk Al-Ahli.
Mahkota Saudi pertama sudah di depan mata
Ronaldo semakin mendekati gelar besar pertamanya sejak bergabung dengan Al-Nassr pada Desember 2022, dengan tim asuhan Jorge Jesus saat ini memimpin klasemen Liga Pro Saudi dengan selisih delapan poin, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Al-Hilal yang berada di posisi kedua. Al-Nassr akan menghadapi laga semifinal AFC Champions League Two melawan Al-Ahli SC dari Qatar Stars League pada Rabu mendatang, sebelum kembali fokus pada laga domestik melawan Al-Ahli asuhan Toney pada 29 April.