"Sudah keterlaluan!" - Cristiano Ronaldo disebut "sudah habis" setelah kegagalan mencetak gol yang mengejutkan bersama Al-Nassr memicu kemarahan para penggemar

Pengguna X @Juventi14479858 memulai dengan mengatakan, "Masih nggak percaya dia bisa gagal mencetak gol itu", dan @loaf_lift mencatat bahwa "Penurunan kemampuan sundulannya sangat parah".

Ronaldo kemudian mendapat kritikan tajam dari @Thanggou7, yang menulis: "Dia sudah habis. Bahkan kakekku pun bisa dengan mudah mencetak gol itu. Dia tidak bisa lagi melakukan satu-satunya hal yang dia kuasai."

Penggemar lain, dengan nama pengguna @21352366O, berkata: "Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia mencetak gol sundulan, ini mulai konyol."

Dalam tanggapan yang sedikit lebih tenang terhadap kegagalan tersebut, @Abhixhek0428 menyatakan: "Itu adalah peluang yang sangat jelas. Dia tidak menyangka akan berada sedekat itu dengan gawang."



