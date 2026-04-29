"Sudah jelas!" - Man Utd didesak untuk segera merekrut Enzo Fernandez di tengah ketidakpastian mengenai masa depan gelandang tersebut di Chelsea
Situasi Fernandez di London semakin rumit. Gelandang tersebut baru-baru ini tidak dimasukkan ke dalam skuad Chelsea untuk dua pertandingan oleh mantan manajer Liam Rosenior, menyusul komentarnya mengenai kemungkinan pindah ke Real Madrid di masa depan. Dengan klub-klub raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain yang juga memantau situasinya, Chelsea mungkin terpaksa mengambil keputusan sulit terkait pemain asal Argentina tersebut. Man Utd sempat dikaitkan erat dengan mantan pemain Benfica ini selama penampilannya yang menonjol di Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun pada akhirnya ia memilih Stamford Bridge, pencarian talenta elit yang terus dilakukan Setan Merah bisa membuat mereka kembali menaruh minat, terutama karena mereka mencari pemain yang mampu mendominasi penguasaan bola dan mengendalikan tempo pertandingan Liga Premier.
Saha mendukung kepindahan Fernandez ke Old Trafford
Dalam wawancara dengan Betinia, Saha mengungkapkan kekagumannya terhadap sang juara Piala Dunia itu, dengan mengatakan: "Menurut saya, Enzo Fernandez tidak memiliki gaya bermain yang sama dengan Bruno Fernandes, tapi dia tetap bisa cocok di lini tengah itu. Dia memiliki ketenangan saat menguasai bola, kecerdasan, dan kemampuan untuk membuka ruang permainan. Dia memang tidak persis sama dengan gelandang bertahan seperti Caicedo, tapi dia memiliki agresivitas dan kualitas. Ini akan menjadi keputusan yang mudah, tapi jika dia tersedia, ini pasti sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Manchester United."
Perombakan lini tengah diperkirakan akan terjadi di Manchester United
Rekomendasi ini muncul di saat Manchester United sedang bersiap menghadapi perombakan besar-besaran di lini tengah. Gelandang senior Casemiro akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim ini, sementara Manuel Ugarte juga dikabarkan akan hengkang. Hal ini meninggalkan kekosongan besar yang berpotensi diisi oleh Fernandez.
Target alternatif dalam daftar calon Manchester United
Sementara Saha gencar mengupayakan kedatangan bintang Chelsea tersebut, Man Utd tetap membuka berbagai kemungkinan dengan memantau beberapa nama lain. Adam Wharton dari Crystal Palace dan Carlos Baleba dari Brighton dilaporkan masuk dalam radar, bersama dengan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan kapten Newcastle Bruno Guimaraes, seiring upaya klub untuk memperkuat kedalaman skuadnya. Setan Merah berpotensi mendatangkan hingga dua gelandang baru sebelum jendela transfer musim panas ditutup, angka yang bisa bertambah jika lebih banyak pemain dilepas.