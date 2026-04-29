"Sudah jelas!" - Man Utd didesak untuk segera merekrut Enzo Fernandez di tengah ketidakpastian mengenai masa depan gelandang tersebut di Chelsea

Situasi Fernandez di London semakin rumit. Gelandang tersebut baru-baru ini tidak dimasukkan ke dalam skuad Chelsea untuk dua pertandingan oleh mantan manajer Liam Rosenior, menyusul komentarnya mengenai kemungkinan pindah ke Real Madrid di masa depan. Dengan klub-klub raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain yang juga memantau situasinya, Chelsea mungkin terpaksa mengambil keputusan sulit terkait pemain asal Argentina tersebut. Man Utd sempat dikaitkan erat dengan mantan pemain Benfica ini selama penampilannya yang menonjol di Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun pada akhirnya ia memilih Stamford Bridge, pencarian talenta elit yang terus dilakukan Setan Merah bisa membuat mereka kembali menaruh minat, terutama karena mereka mencari pemain yang mampu mendominasi penguasaan bola dan mengendalikan tempo pertandingan Liga Premier.