Pandangan ini juga diungkapkan oleh Harlee Dean, yang pernah menjadi kapten sang pemain muda selama musim terobosannya di Birmingham City. Dean yakin bahwa wibawa alaminya menjadikan sang pemain sebagai penerus yang paling tepat.

Dia menjelaskan: “Dia bermain dengan penuh percaya diri, tidak menghindar dari apa pun. Saya bahkan tidak berpikir dia mungkin akan [terlalu terpaku pada menjadi kapten] — meskipun menjadi kapten Inggris adalah suatu kehormatan besar. Saya bayangkan dia [berpikir]: ‘Kalau jadi, ya jadi. Kalau tidak, ya sudah.’ Mungkin itu bagian dari rencananya, tapi saya rasa dia akan tetap menjadi sosok yang diandalkan semua orang di tim itu, apa pun yang terjadi. Dia membawa rekan-rekannya maju bersamanya. Menurut saya, dia membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Jadi, bisa dibilang bahwa mungkin dua atau tiga tahun ke depan, kapan pun Harry Kane memutuskan untuk pensiun, jabatan kapten itu secara alami akan jatuh ke tangan Jude, menurut pendapat saya.”