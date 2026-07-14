AFP
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‘Sudah jelas’ - Declan Rice diberitahu bahwa ia tidak akan menjadi kapten Inggris berikutnya, sementara mantan bintang Three Lions itu memilih calon pengganti alternatif untuk Harry Kane
Agbonlahor mendukung Bellingham untuk menjadi kapten
Dalam wawancara dengan talkSPORT, Agbonlahor menampik anggapan bahwa gelandang Arsenal, Rice, adalah pewaris pasti ban kapten. Thomas Tuchel baru-baru ini menunjuk Rice sebagai wakil kapten, namun Agbonlahor menegaskan bahwa bintang Real Madrid itulah satu-satunya pilihan logis setelah membawa negaranya ke semifinal dengan mencetak enam gol.
Agbonlahor menyatakan: “Dia adalah kapten Inggris berikutnya. Jangan sampai salah paham, orang-orang membicarakan Declan Rice, tapi bukan dia—Jude Bellingham-lah kapten Inggris berikutnya setelah Harry Kane. Jelas sekali. Tak perlu diragukan lagi.” Bellingham mencetak dua gol saat melawan Meksiko dan memastikan kemenangan 2-1 atas Norwegia di perempat final, yang semakin memperkuat statusnya sebagai pemain kunci bagi tim.
- Getty Images Sport
Perbandingan dengan legenda Prancis, Zidane
Agbonlahor kemudian membandingkan gelandang tersebut dengan ikon Prancis, Zinedine Zidane, yang terkenal karena mengantarkan negaranya meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 1998.
Menyoroti pengaruhnya yang luar biasa dan sikapnya yang matang, Agbonlahor melanjutkan: "Dia mengingatkan saya pada Zidane, cara dia bermain dan sebagainya. Dia sedang membawa tim ini maju saat ini. Menurutku dia kelas dunia, sungguh. Selain itu, kalau kamu dengarkan dia di luar lapangan, dia juga punya ketenangan yang nyata. Dan menurutku dia adalah kapten Inggris berikutnya setelah Harry Kane. Menurutku dia luar biasa dan benar-benar menjadi motor penggerak tim ini."
Mantan rekan setimnya memprediksi kepemimpinannya di masa depan
Pandangan ini juga diungkapkan oleh Harlee Dean, yang pernah menjadi kapten sang pemain muda selama musim terobosannya di Birmingham City. Dean yakin bahwa wibawa alaminya menjadikan sang pemain sebagai penerus yang paling tepat.
Dia menjelaskan: “Dia bermain dengan penuh percaya diri, tidak menghindar dari apa pun. Saya bahkan tidak berpikir dia mungkin akan [terlalu terpaku pada menjadi kapten] — meskipun menjadi kapten Inggris adalah suatu kehormatan besar. Saya bayangkan dia [berpikir]: ‘Kalau jadi, ya jadi. Kalau tidak, ya sudah.’ Mungkin itu bagian dari rencananya, tapi saya rasa dia akan tetap menjadi sosok yang diandalkan semua orang di tim itu, apa pun yang terjadi. Dia membawa rekan-rekannya maju bersamanya. Menurut saya, dia membuat orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Jadi, bisa dibilang bahwa mungkin dua atau tiga tahun ke depan, kapan pun Harry Kane memutuskan untuk pensiun, jabatan kapten itu secara alami akan jatuh ke tangan Jude, menurut pendapat saya.”
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Inggris dan Bellingham?
Inggris menghadapi tugas berat saat mereka bersiap menghadapi Argentina dalam pertandingan semifinal Piala Dunia yang sangat dinantikan. Bellingham pasti sangat ingin menambah koleksi enam golnya dan membawa negaranya meraih gelar juara. Terlepas dari apakah ia akan segera secara resmi mengambil alih ban kapten dari Kane atau tidak, penampilannya telah dengan tegas menempatkannya sebagai jantung tim yang tak terbantahkan bagi generasi ini.
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