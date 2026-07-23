'Sudah jauh lebih matang' - Lamine Yamal tampil 'luar biasa' untuk Spanyol di Piala Dunia 2026, tegas Luis de la Fuente

Yamal tampil di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola global, dan ia membuktikan ekspektasi tersebut di bawah bimbingan De la Fuente, meskipun masih dalam masa pemulihan cedera pada awal turnamen. Pelatih Spanyol itu dengan cepat menyoroti bagaimana pemain muda ini beradaptasi dengan ketatnya turnamen, sambil mencatat bahwa perkembangan mentalnya sama pentingnya dengan kehebatan teknisnya di lapangan.

"Lamine adalah seorang pesepakbola yang telah menjalani pengalaman luar biasa dan menampilkan performa yang fantastis," kata De la Fuente dengan bangga dalam pernyataannya kepada Marca. "Ia telah menjadi jauh lebih matang, bekerja sangat keras untuk tim, dan tahu bagaimana mengutamakan kepentingan bersama di atas kejayaan individu."