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'Sudah jauh lebih matang' - Lamine Yamal tampil 'luar biasa' untuk Spanyol di Piala Dunia 2026, tegas Luis de la Fuente
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Merefleksikan Perkembangan dan Dampak Yamal
Yamal tampil di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu remaja yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola global, dan ia membuktikan ekspektasi tersebut di bawah bimbingan De la Fuente, meskipun masih dalam masa pemulihan cedera pada awal turnamen. Pelatih Spanyol itu dengan cepat menyoroti bagaimana pemain muda ini beradaptasi dengan ketatnya turnamen, sambil mencatat bahwa perkembangan mentalnya sama pentingnya dengan kehebatan teknisnya di lapangan.
"Lamine adalah seorang pesepakbola yang telah menjalani pengalaman luar biasa dan menampilkan performa yang fantastis," kata De la Fuente dengan bangga dalam pernyataannya kepada Marca. "Ia telah menjadi jauh lebih matang, bekerja sangat keras untuk tim, dan tahu bagaimana mengutamakan kepentingan bersama di atas kejayaan individu."
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De la Fuente lebih mengutamakan kemanusiaan daripada ketenaran pribadi
Yamal hanya mencetak satu gol di turnamen tersebut, namun De la Fuente tetap merasa puas dengan kontribusinya secara keseluruhan, sambil menambahkan: "Dia adalah pesepakbola hebat, masih sangat muda, dan terus berkembang, namun hal ini akan membuatnya semakin baik di masa depan. Perkembangannya telah direncanakan dengan matang. Dia baru saja melewati masa istirahat dan telah menunjukkan performa yang luar biasa."
Manajer tersebut menegaskan kembali bahwa konsep dasar "La Familia" – yang awalnya terbentuk selama perjalanan sukses mereka di Kejuaraan Eropa – tetap menjadi katalisator utama di balik momentum tak terbendung mereka di Piala Dunia. "Di luar bakat sepak bola yang tak diragukan lagi, saya ingin menyoroti kualitas kemanusiaan mereka," jelasnya. "Ini adalah kelompok yang dermawan dan saling mendukung. Kami menghadapi tim-tim nasional terbaik di dunia, tetapi mereka justru berhadapan dengan tim terbaik di dunia."
26 Spartan: Menetralkan Tokoh-Tokoh Elit dalam Game Ini
Untuk menggambarkan identitas pertahanan kolektif yang tangguh—yang sepenuhnya melumpuhkan kekuatan serangan legendaris seperti Prancis asuhan Kylian Mbappé dan Argentina asuhan Lionel Messi selama babak gugur—De la Fuente menarik sebuah perbandingan historis yang mencolok. Pelatih tersebut dengan bangga membandingkan filosofi “tim di atas segalanya” miliknya dengan model-model yang bergantung pada bintang-bintang besar dari rival-rival internasional elit mereka.
"Kami mengatakan bahwa kami telah menghadapi Portugal asuhan Cristiano dan Prancis asuhan Mbappé, dan akan bertanding melawan Argentina asuhan Messi... tetapi mereka harus menghadapi 26 pemain pilihan," kata sang manajer dengan penuh semangat. "Mengingat ungkapan terkenal tentang 300 prajurit Sparta itu... nah, kami adalah 26 orang Spanyol." Blok struktural yang kompak ini pada akhirnya membatasi lini depan Argentina yang agresif hingga hanya menghasilkan dua tembakan selama 120 menit pertandingan final yang melelahkan.
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'Yang terbaik masih akan datang'
Ketika ditanya bagaimana ia memproses 96 jam terakhir sebagai juara dunia, De la Fuente mengatakan: "Saya merasakan emosi dan kebanggaan, serta merasakan kasih sayang dan kebahagiaan dari sebuah negara yang bersatu dalam tujuan bersama. Dan hal itu membuat Anda merasa sangat, sangat terpuaskan dan sangat puas."
Ketika ditanya apakah skuad Spanyol ini sudah mencapai batas kemampuannya setelah memukau dunia, sang pelatih menjawab: "Sama sekali tidak. Saya sangat menuntut; saya sangat kompetitif. Saya termasuk orang yang percaya bahwa kita selalu bisa berkembang. Itu adalah prinsip yang kami terapkan setiap hari di tempat kerja, dalam setiap sesi latihan, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan: selalu berbuat lebih baik daripada yang kami lakukan kemarin. Versi terbaik dari tim ini masih belum terlihat. Yang terbaik masih akan datang."
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