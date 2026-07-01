‘Sudah berkelas dunia’ - Kualitas istimewa Declan Rice disoroti oleh mantan gelandang Arsenal saat sang juara Liga Premier itu menjadi salah satu kandidat Ballon d’Or

Rice telah sering disamakan dengan beberapa legenda dari masa lalu yang baru-baru ini, dengan kemampuannya menginspirasi orang lain yang dianggap menempatkannya dalam jajaran talenta bersama beberapa gelandang terbaik yang pernah dihasilkan Inggris.

Mantan pemain internasional Three Lions, Peter Reid, mengatakan kepada GOAL mengenai Rice: “Saya pikir dia memiliki pengaruh yang sangat besar di lapangan. Pemain top, pemain top. Bryan Robson adalah pemain top, jadi jika saya menyebut keduanya dalam satu napas, itu hanya menunjukkan seberapa tinggi saya menilai Declan Rice. Pesepakbola yang luar biasa. Saya melihat banyak pembicaraan yang membandingkannya dengan Bryan Robson. Saya pikir dia berada di level yang sama.

“Maksud saya, Stevie G adalah pesepakbola yang luar biasa, brilian. Dia berada di jajaran teratas para gelandang. Baik dalam aspek permainan ofensif maupun defensif—mendapatkan bola, mengolah bola, membaca situasi, baik dalam bertahan maupun menyerang. Tidak ada yang lebih baik darinya.”

Mantan bintang Arsenal, Henri Lansbury, mengatakan kepada GOAL, di mana Rice dibandingkan dengan kapten ikonik pemenang gelar lain dari era Premier League: “Pernyataan besar menyebutnya yang terbaik di dunia, tapi dia pasti berada di level teratas. Dia telah mengambil peran itu dan benar-benar menguasainya, dan dia terlihat luar biasa di tim itu.

“Saya benar-benar ingin mereka memberinya ban kapten dan menjadikannya titik fokus tim tersebut serta membangun tim di sekelilingnya, karena dia agak mirip Roy Keane dari Man United, bukan? Dia benar-benar bisa menguasai peran itu, mengenakan ban kapten, dan membawa tim tersebut ke level berikutnya.”