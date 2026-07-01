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‘Sudah berkelas dunia’ - Kualitas istimewa Declan Rice disoroti oleh mantan gelandang Arsenal saat sang juara Liga Premier itu menjadi salah satu kandidat Ballon d’Or
Pemenang gelar Liga Premier & calon kapten timnas Inggris
Setelah pindah dari London saat beralih dari West Ham ke Arsenal pada tahun 2023—dengan biaya transfer sebesar £105 juta ($139 juta) yang memecahkan rekor—Rice tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi.
Ia menikmati kejayaan di Conference League sebagai kapten The Hammers, sebelum menjadi juara Liga Premier di Emirates Stadium pada musim 2025-26. Final Liga Champions juga telah dimeriahkan oleh gelandang yang oleh banyak pihak dianggap sebagai calon kapten Three Lions di masa depan.
Posisi tersebut saat ini belum tersedia—karena masih dipegang oleh Harry Kane—namun kejayaan abadi di Piala Dunia sedang diincar di Amerika Utara. Jika gelar tersebut berhasil diraih, maka Rice akan menjadi kandidat serius untuk penghargaan Golden Ball dan gelar ‘pemain terbaik di dunia’.
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Apakah Rice merupakan salah satu kandidat Ballon d'Or dan salah satu pemain terbaik di dunia?
Saat ditanya apakah ia akan mencapai level tersebut, mantan bintang Arsenal Schwarz—yang berbicara sehubungan dengan peluangDeclan Rice untuk meraih Ballon d’Or yang telah ditetapkan—mengatakan kepada GOAL: “Dia sudah berkelas dunia. Anda bisa melihat pengaruhnya saat Arsenal bermain, bahkan saat membela Inggris.
“Dia tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri. Tentu saja dia ingin menampilkan performa yang sangat baik, dan dia sangat konsisten di level tinggi, tetapi yang membuatnya hebat adalah seberapa besar dia mampu meningkatkan performa rekan-rekan setimnya di sekitarnya melalui penampilannya sendiri, serta kemampuan kepemimpinan dan komunikasinya. Dia adalah pemimpin yang luar biasa, yang selalu Anda inginkan ada di tim Anda agar bisa meraih kesuksesan.”
Inspirational Rice sering disamakan dengan Robson, Gerrard, dan Keane
Rice telah sering disamakan dengan beberapa legenda dari masa lalu yang baru-baru ini, dengan kemampuannya menginspirasi orang lain yang dianggap menempatkannya dalam jajaran talenta bersama beberapa gelandang terbaik yang pernah dihasilkan Inggris.
Mantan pemain internasional Three Lions, Peter Reid, mengatakan kepada GOAL mengenai Rice: “Saya pikir dia memiliki pengaruh yang sangat besar di lapangan. Pemain top, pemain top. Bryan Robson adalah pemain top, jadi jika saya menyebut keduanya dalam satu napas, itu hanya menunjukkan seberapa tinggi saya menilai Declan Rice. Pesepakbola yang luar biasa. Saya melihat banyak pembicaraan yang membandingkannya dengan Bryan Robson. Saya pikir dia berada di level yang sama.
“Maksud saya, Stevie G adalah pesepakbola yang luar biasa, brilian. Dia berada di jajaran teratas para gelandang. Baik dalam aspek permainan ofensif maupun defensif—mendapatkan bola, mengolah bola, membaca situasi, baik dalam bertahan maupun menyerang. Tidak ada yang lebih baik darinya.”
Mantan bintang Arsenal, Henri Lansbury, mengatakan kepada GOAL, di mana Rice dibandingkan dengan kapten ikonik pemenang gelar lain dari era Premier League: “Pernyataan besar menyebutnya yang terbaik di dunia, tapi dia pasti berada di level teratas. Dia telah mengambil peran itu dan benar-benar menguasainya, dan dia terlihat luar biasa di tim itu.
“Saya benar-benar ingin mereka memberinya ban kapten dan menjadikannya titik fokus tim tersebut serta membangun tim di sekelilingnya, karena dia agak mirip Roy Keane dari Man United, bukan? Dia benar-benar bisa menguasai peran itu, mengenakan ban kapten, dan membawa tim tersebut ke level berikutnya.”
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Piala Dunia 2026: Rice memburu gelar juara dunia bersama Inggris
Saat ini, Rice sedang memanfaatkan keterampilan tersebut dengan baik di panggung terbesar, setelah berhasil mengatasi cedera ringan sehingga ia berpeluang menjadi starter dalam laga babak 32 besar Piala Dunia Inggris melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu nanti.
Jika ia tampil gemilang di sana, dengan tendangan bebasnya yang menambah keunggulan baru pada kemampuan yang sudah mengesankan, maka nilai pasar pemain berusia 27 tahun ini akan terus meningkat seiring ia mengukuhkan posisinya di antara para pemain elit dunia.