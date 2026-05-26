"Sudah berbulan-bulan tidak ada kebersamaan": Di balik layar FC Bayern München, kabarnya terjadi ketegangan yang cukup parah

Justru pemilik klub dan presiden kehormatan Uli Hoeneß-lah yang baru-baru ini semakin memperkeruh suasana yang sudah memanas dengan pernyataan sensasionalnya di media. Dalam sebuah wawancara yang banyak dibicarakan dengan majalah Der Spiegel, Hoeneß melontarkan pernyataan mengejutkan dan memperkirakan peluang perpanjangan kontrak dengan mantan manajer Borussia Mönchengladbach dan RB Leipzig hingga melampaui tahun 2027 hanya sebesar "60 banding 40" persen.

Hoeneß tidak menyisakan keraguan bahwa Eberl sedang diuji di klub juara tersebut dan tidak segan-segan memberikan isyarat yang bermakna: "Masih ada keraguan. Saya tidak ingin membahas detailnya sekarang, saya serahkan hal itu kepada diskusi kami di dewan pengawas."

Keputusan akhir mengenai masa depan Eberl diharapkan akan diambil pada rapat rutin dewan pengawas pada Agustus mendatang. Saat itu, menurut Hoeneß, harus dievaluasi secara final, "apakah Max Eberl adalah manajer yang tepat untuk memimpin FC Bayern ke masa depan".