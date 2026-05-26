Menurut laporan tersebut, FC Bayern secara internal "tidak lagi bersatu sejak beberapa bulan terakhir". Di tengah gejolak ini terdapat Direktur Olahraga Max Eberl, yang posisinya di klub teratas liga tersebut sudah terancam meski masa jabatannya relatif singkat dan meskipun musim ini berjalan sukses.
Diterjemahkan oleh
"Sudah berbulan-bulan tidak ada kebersamaan": Di balik layar FC Bayern München, kabarnya terjadi ketegangan yang cukup parah
Bukan rahasia lagi bahwa di balik pintu-pintu tertutup ruang direksi FC Bayern, ada ketegangan yang sangat besar. Majalah khusus tersebut telah secara terus-menerus melaporkan perselisihan internal yang mendalam di jajaran pimpinan selama beberapa bulan terakhir.
Masalahnya tampaknya tidak hanya terkait dengan pertanyaan filosofis, tetapi juga ketegangan nyata di tim kompetisi olahraga: Hubungan antara Direktur Olahraga Eberl dan Manajer Olahraga Christoph Freund dianggap sangat tegang. Namun, masalah yang jauh lebih besar bagi Eberl yang berusia 52 tahun terletak satu tingkat di atasnya - di Dewan Pengawas klub yang berkuasa, kinerjanya dipandang dengan sangat kritis.
Hoeneß melontarkan pernyataan mengejutkan kepada Eberl
Justru pemilik klub dan presiden kehormatan Uli Hoeneß-lah yang baru-baru ini semakin memperkeruh suasana yang sudah memanas dengan pernyataan sensasionalnya di media. Dalam sebuah wawancara yang banyak dibicarakan dengan majalah Der Spiegel, Hoeneß melontarkan pernyataan mengejutkan dan memperkirakan peluang perpanjangan kontrak dengan mantan manajer Borussia Mönchengladbach dan RB Leipzig hingga melampaui tahun 2027 hanya sebesar "60 banding 40" persen.
Hoeneß tidak menyisakan keraguan bahwa Eberl sedang diuji di klub juara tersebut dan tidak segan-segan memberikan isyarat yang bermakna: "Masih ada keraguan. Saya tidak ingin membahas detailnya sekarang, saya serahkan hal itu kepada diskusi kami di dewan pengawas."
Keputusan akhir mengenai masa depan Eberl diharapkan akan diambil pada rapat rutin dewan pengawas pada Agustus mendatang. Saat itu, menurut Hoeneß, harus dievaluasi secara final, "apakah Max Eberl adalah manajer yang tepat untuk memimpin FC Bayern ke masa depan".
FC Bayern: Tuduhan keras terhadap Eberl
Tuduhan yang dilontarkan oleh Dewan Pengawas terhadap Direktur Olahraga, sebagaimana dilaporkan oleh Bild, sangat serius dan menggambarkan adanya pelanggaran kepercayaan yang mendalam. Menurut laporan tersebut, badan pengawas terutama menuduh Eberl bertindak terlalu cepat dan terburu-buru di bursa transfer.
Di pasar transfer yang dinamis, para petinggi klub tampaknya merasa kurang adanya koordinasi yang diperlukan dengan pimpinan klub. Tidak ada kesepakatan wajib dengan para bos berpengaruh di belakang layar sebelum keputusan diambil.
Selain itu, para petinggi menuntut agar direktur olahraga bersikap lebih tegas dalam negosiasi. Mereka berharap pria berusia 52 tahun itu tampil sebagai negosiator yang jauh lebih tegas dalam pembicaraan personel di masa depan.
Namun, bukan hanya itu: Pimpinan klub tampaknya juga terganggu dengan gaya kerja pribadi Eberl dan caranya menangani lingkungan yang secara tradisional kontroversial di Säbener Straße. Menurut para bos, direktur olahraga tersebut memiliki masalah mendasar dengan budaya perdebatan yang kental di FC Bayern.
Eberl tampaknya jarang bisa dihubungi
Menurut kabar yang beredar, status ketersediaannya pun menjadi sumber ketidaknyamanan tambahan: menurut para petinggi klub, Eberl terlalu sering mengambil waktu istirahat tanpa ponsel—suatu hal yang memicu ketidakpuasan di internal klub, terutama di tengah lingkaran gosip yang terus berputar dan dinamika bisnis sepak bola elit yang berjalan 24 jam nonstop.
Langsung di sela-sela perayaan piala di stadion, Eberl bereaksi dalam wawancara dengan ARD dengan terlihat tersinggung atas kata-kata keras dari presiden kehormatan tersebut. Ia tidak menyembunyikan betapa dinginnya kritik publik itu menghantamnya, dan terlihat "terkejut" dengan pernyataan Hoeneß. Eberl berkata: "Keraguan itu ada — tampaknya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu."
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Jadwal Pertandingan FCB Selanjutnya
Tanggal Pertandingan Kompetisi 25 Juli Wehen Wiesbaden - FC Bayern Pertandingan persahabatan 4 Agustus Jeju SK FC - FC Bayern Pertandingan persahabatan 7 Agustus FC Bayern - Aston Villa Pertandingan persahabatan 15 Agustus FC Bayern - RB Leipzig Pertandingan persahabatan