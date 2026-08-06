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Sudah berakhir! Vinicius akhiri pembicaraan soal hengkang dari Real Madrid dengan menandatangani kontrak baru hingga 2032
Komitmen terhadap proyek Bernabeu
Real Madrid berhasil melewati periode ketidakpastian yang signifikan dengan mengamankan tanda tangan Vinicius pada kontrak baru. Keraguan besar sempat menyelimuti masa depan pemain Brasil itu di klub, terutama setelah perekrutan Yan Diomande dengan nilai fantastis, sekitar €125 juta, yang memperburuk situasi rapuh karena ia memasuki tahun terakhir dari kesepakatan sebelumnya.
Negosiasi antara kedua pihak telah berlangsung selama lebih dari satu tahun tanpa mencapai penyelesaian, sehingga memunculkan rasa urgensi di jajaran direksi klub. Dengan Vinicius dalam beberapa hari terakhir santer dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal, Real Madrid dilaporkan telah mengajukan ultimatum kepada pemain Brasil itu, dengan menegaskan bahwa tawaran terbaru yang ada di meja adalah tawaran terakhir mereka, sebuah kebuntuan berisiko tinggi yang pada akhirnya berakhir dengan sang pemain menandatangani kontrak baru hingga 2032.
- Getty Images Sport
Kemenangan besar bagi Jose Mourinho
Bagi pelatih Jose Mourinho, menyelesaikan kebuntuan kontrak ini merupakan tujuan utama sebelum dimulainya kampanye domestik yang baru. Pertemuan kemarin akhirnya membuat kedua pihak semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dan memulihkan ketenangan dalam saga yang sudah berlangsung terlalu lama, sekaligus mewujudkan tujuan utama pelatih asal Portugal itu untuk menghilangkan gangguan di ruang ganti. Dengan Vinicius kini terikat kontrak jangka panjang bersama kedatangan Diomande, Mourinho memiliki persenjataan ofensif yang tangguh dan termasuk salah satu yang paling mematikan di sepakbola dunia.
Persaingan untuk memperebutkan tempat di starting XI akan semakin ketat setelah perpanjangan kontrak ini. Meski Vinicius dijamin memainkan peran utama, talenta-talenta lain seperti Arda Guler mungkin akan lebih sulit mendapatkan menit bermain meski tampil impresif di pramusim. Pernyataan resmi klub menyoroti kontribusi besar sang pemain, dengan mencatat bahwa dia telah menjadi 'salah satu pemain terpenting dalam salah satu periode tersukses dalam sejarah kami.'
Pernyataan resmi klub
Raksasa Spanyol itu mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis malam. Isinya berbunyi: 'Real Madrid C. F. dan Vinicius Jr. telah sepakat untuk memperpanjang kontrak sang pemain, yang tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2032. Vinicius Jr. tiba di Real Madrid pada Juli 2018, saat berusia 18 tahun.'
Klub itu juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merinci berbagai penghargaan individu dan gelar tim yang diraih pemain Brasil itu selama membela klub ibu kota. Dalam delapan musim mengenakan seragam itu, ia telah memainkan 375 pertandingan, mencetak 128 gol, dan memenangkan 14 gelar: dua trofi Liga Champions, tiga Piala Dunia Antarklub, dua Piala Super UEFA, tiga gelar LaLiga, satu Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol.
- Getty Images Sport
Membangun warisan di Madrid
Perjalanan Vinicius Junior dari remaja penuh potensi menjadi ikon global adalah bukti perkembangannya di Santiago Bernabeu. Sejak kedatangannya pada 2018, ia telah berkembang menjadi finisher klinis dan playmaker andal di bawah beberapa manajer berbeda, dengan dampaknya di panggung besar ditandai oleh gol-gol dalam beberapa final Liga Champions. Selama periode ini bersama Real Madrid, Vinicius memenangkan penghargaan The Best FIFA Men's Player 2024, dinobatkan sebagai Bola Emas Piala Interkontinental 2024, Pemain Terbaik Liga Champions 2023-2024, Bola Emas Piala Dunia Antarklub 2022, dan Pemain Muda Terbaik Liga Champions 2021-2022, pencapaian-pencapaian yang mengukuhkan statusnya sebagai legenda modern klub.
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