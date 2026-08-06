Sudah berakhir! Vinicius akhiri pembicaraan soal hengkang dari Real Madrid dengan menandatangani kontrak baru hingga 2032

Real Madrid berhasil melewati periode ketidakpastian yang signifikan dengan mengamankan tanda tangan Vinicius pada kontrak baru. Keraguan besar sempat menyelimuti masa depan pemain Brasil itu di klub, terutama setelah perekrutan Yan Diomande dengan nilai fantastis, sekitar €125 juta, yang memperburuk situasi rapuh karena ia memasuki tahun terakhir dari kesepakatan sebelumnya.

Negosiasi antara kedua pihak telah berlangsung selama lebih dari satu tahun tanpa mencapai penyelesaian, sehingga memunculkan rasa urgensi di jajaran direksi klub. Dengan Vinicius dalam beberapa hari terakhir santer dikaitkan dengan kepindahan ke Arsenal, Real Madrid dilaporkan telah mengajukan ultimatum kepada pemain Brasil itu, dengan menegaskan bahwa tawaran terbaru yang ada di meja adalah tawaran terakhir mereka, sebuah kebuntuan berisiko tinggi yang pada akhirnya berakhir dengan sang pemain menandatangani kontrak baru hingga 2032.