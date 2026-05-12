"Sudah berakhir!" - Raheem Sterling dijuluki sebagai "kegagalan terbesar" dalam sejarah Feyenoord

Kritik tersebut tidak hanya datang dari para pendukung; Everse mencatat bahwa permainan teknis Sterling juga menurun seiring dengan berkurangnya kecepatannya. Ia menambahkan: "Dia sering tersandung kakinya sendiri. Dia ragu-ragu. Dia cemas agar tidak membuat kesalahan. Dalam situasi satu lawan satu, dia tak pernah bisa melewati bek lawan. Saya merasa kasihan padanya.

"Saya tidak merasa kasihan pada banyak pemain sepak bola, karena saya tahu seberapa banyak mereka dibayar. Tapi saya merasa kasihan padanya karena dia dulu adalah pemain sepak bola yang luar biasa dan saya masih ingat Raheem Sterling yang dulu. Ini bukan perpaduan yang baik. Dan jika Anda merasa kasihan pada seorang pemain dengan kualitas dan latar belakangnya, Anda tahu semuanya sudah berakhir.”