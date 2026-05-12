"Sudah berakhir!" - Raheem Sterling dijuluki sebagai "kegagalan terbesar" dalam sejarah Feyenoord
Pemain sayap itu tampaknya akan hengkang dari Rotterdam
Sterling dipastikan akan hengkang dari Feyenoord pada akhir musim ini setelah gagal mengamankan posisi starter reguler di tim asuhan Robin van Persie. Sejak kedatangannya yang penuh sorotan pada Februari lalu, pemain berusia 31 tahun ini hanya tampil selama 349 menit di liga, dan belakangan ini ia semakin jarang dimainkan hingga hanya menjadi pemain cadangan. Meskipun tetap mempertahankan standar profesional dalam latihan, petinggi klub dilaporkan telah memutuskan untuk tidak menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain internasional Inggris tersebut karena penampilannya yang kurang memuaskan.
Sterling disebut sebagai kegagalan terbesar
Mantan pemain timnas Belanda, Jan Everse, memberikan kritik pedas terhadap penurunan kondisi fisik dan kurangnya kepercayaan diri Sterling selama masa baktinya di Rotterdam. Dalam wawancara dengan The Athletic, Everse mengatakan: “Sudah berakhir. Saya harap saya salah dan salah menilai dia, tapi saya rasa tidak. Lihat komentar di internet — para penggemar menghujatnya habis-habisan. ‘Kegagalan terbesar dalam sejarah kami’, kata mereka. Dia tidak fit. Jika dia berlari cepat tiga atau empat kali, kamu tidak akan melihatnya selama 20 menit. Dia tidak lagi eksplosif.”
Kejatuhan dari puncak kejayaan
Kritik tersebut tidak hanya datang dari para pendukung; Everse mencatat bahwa permainan teknis Sterling juga menurun seiring dengan berkurangnya kecepatannya. Ia menambahkan: "Dia sering tersandung kakinya sendiri. Dia ragu-ragu. Dia cemas agar tidak membuat kesalahan. Dalam situasi satu lawan satu, dia tak pernah bisa melewati bek lawan. Saya merasa kasihan padanya.
"Saya tidak merasa kasihan pada banyak pemain sepak bola, karena saya tahu seberapa banyak mereka dibayar. Tapi saya merasa kasihan padanya karena dia dulu adalah pemain sepak bola yang luar biasa dan saya masih ingat Raheem Sterling yang dulu. Ini bukan perpaduan yang baik. Dan jika Anda merasa kasihan pada seorang pemain dengan kualitas dan latar belakangnya, Anda tahu semuanya sudah berakhir.”
Penampilan terakhir di Zwolle
Feyenoord akan menutup musim Eredivisie mereka pada Minggu, 17 Mei, dengan bertandang ke markas PEC Zwolle dalam laga yang diperkirakan akan menjadi pertandingan terakhir Sterling. Setelah memastikan finis di posisi kedua dan lolos ke Liga Champions, tim asal Rotterdam ini tak punya banyak hal lagi yang diperjuangkan selain harga diri. Bagi Sterling, musim panas ini menjadi titik persimpangan dalam kariernya yang telah mandek secara signifikan, dengan sang pemain sayap veteran kini harus mencari klub baru untuk menghindari akhir karier yang terlalu dini.