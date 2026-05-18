"Sudah berakhir" - Petinggi Lyon mengonfirmasi bahwa Endrick akan kembali ke Real Madrid setelah masa peminjaman yang "luar biasa"
Kepala bagian perekrutan mengonfirmasi kepergiannya
Kepala perekrutan Lyon, Matthieu Louis-Jean, telah mengonfirmasi bahwa Endrick akan kembali ke Madrid pada musim panas ini, yang menandai berakhirnya masa pinjamannya yang mengesankan selama lima bulan di Prancis. Penyerang berusia 19 tahun itu bergabung dengan Lyon pada Januari dengan status pinjaman jangka pendek tanpa opsi pembelian, dan meskipun klub sangat puas dengan kontribusinya, kondisi finansial dan kontrak membuat perpanjangan masa tinggal atau transfer permanen tidak mungkin dilakukan.
Berbicara kepada media setelah pertandingan terakhir Lyon musim ini, kekalahan kandang 4-0 dari Lens, Louis-Jean menanggapi kemungkinan mempertahankan bintang Brasil tersebut. "Ya, kami ingin mempertahankannya, tetapi untuk saat ini, hal itu tampaknya sangat tidak mungkin," akunya. "Hal itu membuat Anda ingin memperpanjang kontraknya. Apakah itu mungkin? Itu masalah lain. Ini merupakan masa pinjaman yang sangat baik bagi Endrick; dia menikmati waktunya di sini. Dia sangat mengejutkan dan luar biasa dalam cara dia beradaptasi. Dia sudah bisa berbahasa Prancis, yang luar biasa. Dia anak yang baik."
Dampak langsung di Ligue 1
Statistik Endrick selama masa singkatnya di wilayah Rhone sudah cukup berbicara sendiri. Hanya dalam 21 penampilan di semua kompetisi, remaja asal Brasil ini mencetak delapan gol dan delapan assist, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling produktif di liga sejak awal tahun ini.
Louis-Jean memuji kontribusi sang pemain muda terhadap lonjakan performa tim di akhir musim. "Dia memberi banyak hal kepada kami dalam waktu yang sangat singkat. Dia memenuhi apa yang kami harapkan darinya. Dia adalah pemain muda yang akan terus berkembang, dan saya berharap dia bisa lolos ke Piala Dunia dan tampil gemilang di sana. Waktu bersama kami sangat menyenangkan. Sekarang, apakah ini akan berlanjut? Hari ini, semuanya sudah berakhir, ya."
Perasaan pribadi dan keyakinan
Pemain itu sendiri sebelumnya telah mengungkapkan kebahagiaannya di Groupama Stadium, sambil tetap membuka peluang untuk kemungkinan kembali jika keadaan memungkinkan. Usai kemenangan baru-baru ini atas Rennes, Endrick berbicara tentang masa depannya dengan tenang, menyerahkan jalannya kariernya kepada kehendak Tuhan. Hubungannya dengan para pendukung Lyon terlihat jelas saat ia diganti pada menit-menit akhir pertandingan melawan Lens, di mana ia disambut dengan tepuk tangan meriah.
Merenungkan waktunya di Prancis, Endrick sebelumnya menyatakan: "Saya menjalani hari demi hari. Hari ini luar biasa, saya sangat bahagia karenanya. Saya sangat bahagia di sini, ada tim yang bagus, staf yang baik, rekan setim yang baik. Saya tampil sangat baik, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya selalu berserah kepada Tuhan. Apa pun yang Tuhan katakan kepada saya, saya akan melakukannya. Jika saya harus tetap di Lyon, pindah ke Madrid, saya akan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Saya akan menunggu untuk melihat apa yang Tuhan katakan kepada saya. Tapi saya sangat bahagia."
Persiapan Lyon untuk Liga Champions
Dengan hengkangnya Endrick, Lyon kini harus mengalihkan perhatian mereka ke musim panas yang padat dan tantangan babak kualifikasi Liga Champions. Setelah memastikan finis di peringkat keempat Ligue 1, klub ini harus memulai musim berikutnya lebih awal. Louis-Jean menegaskan bahwa tim perekrutan sudah bekerja sama dengan manajer Paulo Fonseca untuk mencari pengganti dan memperkuat skuad menjelang kompetisi Eropa.
"Kami sudah mengantisipasinya, kami sudah mulai bekerja," katanya. "Ini akan rumit karena pertandingan-pertandingan tingkat tinggi akan segera dimulai. Kami sudah mulai bekerja sama dengan Paulo (Fonseca) dan Benjamin (Charier) untuk mencari pemain yang bisa bergabung dengan kami. Kami akan merenungkan musim ini, yang sangat baik bagi kami; kami bangga dengan apa yang telah kami capai."