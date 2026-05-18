"Sudah berakhir" - Petinggi Lyon mengonfirmasi bahwa Endrick akan kembali ke Real Madrid setelah masa peminjaman yang "luar biasa"

Kepala perekrutan Lyon, Matthieu Louis-Jean, telah mengonfirmasi bahwa Endrick akan kembali ke Madrid pada musim panas ini, yang menandai berakhirnya masa pinjamannya yang mengesankan selama lima bulan di Prancis. Penyerang berusia 19 tahun itu bergabung dengan Lyon pada Januari dengan status pinjaman jangka pendek tanpa opsi pembelian, dan meskipun klub sangat puas dengan kontribusinya, kondisi finansial dan kontrak membuat perpanjangan masa tinggal atau transfer permanen tidak mungkin dilakukan.

Berbicara kepada media setelah pertandingan terakhir Lyon musim ini, kekalahan kandang 4-0 dari Lens, Louis-Jean menanggapi kemungkinan mempertahankan bintang Brasil tersebut. "Ya, kami ingin mempertahankannya, tetapi untuk saat ini, hal itu tampaknya sangat tidak mungkin," akunya. "Hal itu membuat Anda ingin memperpanjang kontraknya. Apakah itu mungkin? Itu masalah lain. Ini merupakan masa pinjaman yang sangat baik bagi Endrick; dia menikmati waktunya di sini. Dia sangat mengejutkan dan luar biasa dalam cara dia beradaptasi. Dia sudah bisa berbahasa Prancis, yang luar biasa. Dia anak yang baik."