Neymar secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional menyusul tersingkirnya Brasil secara mengejutkan dari Piala Dunia. Pemain berusia 34 tahun itu tampak tak terhibur di lapangan saat Selecao tersingkir dari turnamen di babak 16 besar setelah kalah 2-1 dari Norwegia.

Meskipun berhasil mencetak gol penalti penghibur di detik-detik terakhir pertandingan, penyerang legendaris ini menegaskan di zona wawancara bahwa ia tidak akan lagi membela negaranya. Kekalahan ini menandai berakhirnya karier gemilang yang telah berlangsung selama 16 tahun di level tertinggi sepak bola internasional.



