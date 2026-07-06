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neymar(C)Getty Images
Donny Afroni

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‘Sudah berakhir’ - Neymar mengumumkan pensiun dari tim nasional setelah penampilan terakhirnya di Piala Dunia yang diwarnai air mata bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil

Neymar
Brazil
World Cup
Brazil vs Norway

Babak terakhir karier internasional Neymar ditutup dengan air mata, setelah penyerang legendaris itu mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas Brasil. Usai tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia oleh Norwegia, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Seleção itu menegaskan bahwa ia tidak akan lagi membela negaranya.

  • Perpisahan yang penuh air mata di New Jersey

    Neymar secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional menyusul tersingkirnya Brasil secara mengejutkan dari Piala Dunia. Pemain berusia 34 tahun itu tampak tak terhibur di lapangan saat Selecao tersingkir dari turnamen di babak 16 besar setelah kalah 2-1 dari Norwegia.

    Meskipun berhasil mencetak gol penalti penghibur di detik-detik terakhir pertandingan, penyerang legendaris ini menegaskan di zona wawancara bahwa ia tidak akan lagi membela negaranya. Kekalahan ini menandai berakhirnya karier gemilang yang telah berlangsung selama 16 tahun di level tertinggi sepak bola internasional.


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  • NeymarGetty Images

    Pernyataan terakhir dari sang ikon

    Berbicara tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, Neymar mengenang perjalanannya bersama tim nasional, sambil mencatat betapa ironisnya kariernya berakhir di tempat yang bisa dibilang menjadi titik puncaknya. Beban emosional akibat kekalahan itu terlihat jelas saat ia berbicara di hadapan awak media yang berkumpul untuk mengonfirmasi keputusannya untuk mundur.

    “Saya sudah berusaha. Saya sudah berusaha,” aku Neymar setelah pertandingan. “Semuanya dimulai di sini, di MetLife Stadium, dan berakhir di sini. Sekarang semuanya sudah berakhir.”

  • Angka-angka di balik karier legendaris

    Neymar mengakhiri kariernya di panggung internasional sebagai raksasa statistik sejati. Selama 130 penampilannya bersama Brasil, ia membuktikan diri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya, melampaui sang legenda, Pelé. Rekornya yang terdiri dari 80 gol dan 59 assist mencerminkan sosok pemain yang menjadi pilar utama dalam setiap pencapaian negaranya selama satu setengah dekade terakhir.

    Meskipun pada akhirnya ia gagal meraih kejayaan di Piala Dunia, warisannya tetap tak tergoyahkan. Ia pensiun sebagai pemain Brasil dengan penampilan terbanyak kedua sepanjang masa, setelah memikul beban jersey nomor 10 yang legendaris itu melalui berbagai siklus turnamen dan perubahan taktik, serta selalu menjadi titik fokus kreativitas tim Selecao.

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    Bagaimana kelanjutan nasib Selecao?

    Dengan hengkangnya Neymar, Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) kini dihadapkan pada tugas berat untuk mencari pengganti pemain yang telah menjadi ciri khas serangan mereka sejak 2010. Setelah memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti pada pertengahan Mei 2026 untuk melatih Selecao hingga 2030, jajaran tim nasional diperkirakan akan mengalami masa transisi yang signifikan saat mereka bersiap menghadapi siklus kompetisi internasional berikutnya.